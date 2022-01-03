تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220103/فنانة-لبنانية-تطل-بمقطع-فيديو-مثير-للجدل-لماذا-الكل-يريد-الحجر-معي؟-1054885864.html
فنانة لبنانية تطل بمقطع فيديو مثير للجدل: لماذا الكل يريد الحجر معي؟
فنانة لبنانية تطل بمقطع فيديو مثير للجدل: لماذا الكل يريد الحجر معي؟
نشرت المغنية اللبنانية، دومينيك حوراني، على صفحتها الرسمية في موقع "تويتر"، مقطع فيديو تساءلت فيه عن سبب "رغبة الجميع بالحجر المنزلي معها"، إثر إصابتها بفيروس... 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T10:40+0000
2022-01-03T10:40+0000
2022-01-03T10:40+0000
منوعات
لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101832/03/1018320317_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_081d2146f5d1323eb330f8413763b327.jpg
وظهرت حوراني في المقطع بملابس النوم ومكياج كامل قالت فيه: "ليه كل ما قول لحدا عندي كوفيد بقول وينك بدي انحجر معك؟ شو بعمل لارتاح لحالي شوي يعني؟ عن جد أنا خيفانة عليكم".وكانت حوراني أعلنت منذ أيام قليلة إصابتها بفيروس "كوفيد-19"، واضطرارها إلى إلغاء حفلاتها في رأس السنة.
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101832/03/1018320317_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_17478604a629554b132b270e2135a2e9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, لبنان
فنانة لبنانية تطل بمقطع فيديو مثير للجدل: لماذا الكل يريد الحجر معي؟
نشرت المغنية اللبنانية، دومينيك حوراني، على صفحتها الرسمية في موقع "تويتر"، مقطع فيديو تساءلت فيه عن سبب "رغبة الجميع بالحجر المنزلي معها"، إثر إصابتها بفيروس كورونا.
وظهرت حوراني في المقطع بملابس النوم ومكياج كامل قالت فيه: "ليه كل ما قول لحدا عندي كوفيد بقول وينك بدي انحجر معك؟ شو بعمل لارتاح لحالي شوي يعني؟ عن جد أنا خيفانة عليكم".
وكانت حوراني أعلنت منذ أيام قليلة إصابتها بفيروس "كوفيد-19"، واضطرارها إلى إلغاء حفلاتها في رأس السنة.