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https://arabic.sputniknews.com/20220103/فنانة-لبنانية-تطل-بمقطع-فيديو-مثير-للجدل-لماذا-الكل-يريد-الحجر-معي؟-1054885864.html
فنانة لبنانية تطل بمقطع فيديو مثير للجدل: لماذا الكل يريد الحجر معي؟
فنانة لبنانية تطل بمقطع فيديو مثير للجدل: لماذا الكل يريد الحجر معي؟
نشرت المغنية اللبنانية، دومينيك حوراني، على صفحتها الرسمية في موقع "تويتر"، مقطع فيديو تساءلت فيه عن سبب "رغبة الجميع بالحجر المنزلي معها"، إثر إصابتها بفيروس... 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T10:40+0000
2022-01-03T10:40+0000
منوعات
لبنان
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وظهرت حوراني في المقطع بملابس النوم ومكياج كامل قالت فيه: "ليه كل ما قول لحدا عندي كوفيد بقول وينك بدي انحجر معك؟ شو بعمل لارتاح لحالي شوي يعني؟ عن جد أنا خيفانة عليكم".وكانت حوراني أعلنت منذ أيام قليلة إصابتها بفيروس "كوفيد-19"، واضطرارها إلى إلغاء حفلاتها في رأس السنة.
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منوعات, لبنان

فنانة لبنانية تطل بمقطع فيديو مثير للجدل: لماذا الكل يريد الحجر معي؟

10:40 GMT 03.01.2022
© YouTube.comدومينيك حوراني
دومينيك حوراني - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
© YouTube.com
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نشرت المغنية اللبنانية، دومينيك حوراني، على صفحتها الرسمية في موقع "تويتر"، مقطع فيديو تساءلت فيه عن سبب "رغبة الجميع بالحجر المنزلي معها"، إثر إصابتها بفيروس كورونا.
وظهرت حوراني في المقطع بملابس النوم ومكياج كامل قالت فيه: "ليه كل ما قول لحدا عندي كوفيد بقول وينك بدي انحجر معك؟ شو بعمل لارتاح لحالي شوي يعني؟ عن جد أنا خيفانة عليكم".
وكانت حوراني أعلنت منذ أيام قليلة إصابتها بفيروس "كوفيد-19"، واضطرارها إلى إلغاء حفلاتها في رأس السنة.
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