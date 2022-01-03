https://arabic.sputniknews.com/20220103/في-ذكرى-اغتيال-سليماني-قراصنة-إيرانيون-يخترقون-موقع-صحيفة-إسرائيلية-شهيرة-1054878389.html

في ذكرى اغتيال سليماني... قراصنة إيرانيون يخترقون موقع صحيفة إسرائيلية شهيرة

في ذكرى اغتيال سليماني... قراصنة إيرانيون يخترقون موقع صحيفة إسرائيلية شهيرة

اخترق قراصنة (هاركز) إيرانيون، الموقع الإلكتروني لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، وذلك في ذكرى اغتيال قائد "فيلق القدس"، التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم... 03.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-03T06:45+0000

2022-01-03T06:45+0000

2022-01-03T06:45+0000

إسرائيل

قاسم سليماني

أخبار إسرائيل اليوم

هاكرز

اغتيال قاسم سليماني

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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الاثنين: "اخترق قراصنة إيرانيون صحيفة جيروزاليم بوست، وهي صحيفة يومية تصدر باللغة العبرية، في الذكرى الثانية لاغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، الذي قُتل قبل عامين فقط في العراق على يد الجيش الأمريكي".وأضافت: "بعد الاختراق، عرضت الصفحة الرئيسية للموقع صورة توضيحية تذكر بسليماني، إلى جانب رصاصة أطلقت من خاتم أحمر- إشارة إلى خاتم فريد كان سليماني يرتديه - مع رسم توضيحي لمفاعل ديمونا النووي المحترق في الخلفية".وتابعت: "كل هذا جنبًا إلى جنب مع عنوان "نحن في نفس المكان الذي لا تفكر فيه"، ترجمة سيئة لجملة بالإنجليزية: "We are close to you where you do notthink about it".وكتب حساب الصحيفة الإسرائيلية على موقع "تويتر": "نحن ندرك أنهم اخترقوا موقعنا، إلى جانب تهديد مباشر لدولة إسرائيل... نعمل على حل المشكلة ونشكر القراء على صبرهم وتفهمهم. لم يؤثر الاختراق على تطبيق الموقع. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن".وسليماني الذي كان مسؤولا عن عمليات الحرس الثوري خارج إيران، قُتل في 3 يناير/كانون الثاني، 2020 في غارة جوية على مطار بغداد بعد أن هاجمت طائرة مسيرة أمريكية موكبه، وكان اغتياله أكبر عملية اغتيال شهدتها منطقة الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة، بحسب "يديعوت أحرونوت".والشخص الذي أمر بالهجوم هو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي قال إن الاغتيال جاء ردا على موجة الهجمات على أهداف أمريكية في العراق.وقبل نحو أسبوعين، اعترف القائد السابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان)، اللواء تمير هيمان، لأول مرة صراحة، بتورط إسرائيل في اغتيال سليماني.

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إسرائيل, قاسم سليماني, أخبار إسرائيل اليوم, هاكرز, اغتيال قاسم سليماني