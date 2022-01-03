تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220103/قائد-الجيش-التونسي-السابق-تلقيت-أوامر-بإطلاق-النار-خلال-الثورة-ومنعت-انقلابا-رئاسيا-1054896630.html
قائد الجيش التونسي السابق: تلقيت أوامر بإطلاق النار خلال الثورة ومنعت انقلابا رئاسيا
قائد الجيش التونسي السابق: تلقيت أوامر بإطلاق النار خلال الثورة ومنعت انقلابا رئاسيا
وافقت هيئة المحكمة في دائرة العدالة الانتقالية التابعة للمحكمة الابتدائية في تونس، على الاستماع إلى الجنرال في القوات المسلحة، والقائد السابق للجيوش الثلاثة... 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T14:13+0000
2022-01-03T14:13+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/03/1054896592_0:0:2957:1663_1920x0_80_0_0_401123762918a3acee032607d8fa8059.jpg
وعرضت رئيسة المحكمة على عمار تفاصيل متعلقة بأحداث الثورة ومواجهة قوات الأمن للمظاهرات في يوم 13 يناير/ كانون الثاني عام 2011، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى.وبعد أدائه اليمين القانونية، أوضح الجنرال أنه كان يشغل وظيفة رئيس أركان الجيش البري في وزارة الدفاع، وكان متواجدا بقاعة العمليات داخل مقر الوزارة، حسبما نقلت إذاعة "موزاييك إف إم".وقال عمار إن وزير الدفاع الوطني في ذلك الوقت، رضا قريرة، طلب منه في اليوم التالي (14 يناير 2011) إيقاف مدير الأمن الرئاسي علي السرياطي.وأضاف أنه عندما استوضح الأمر من قريرة، أخبره أن السرياطي يعمل على تنفيذ انقلاب في البلاد، متابعا: "طلب مني قريرة أيضا إطلاق النار على الطرابلسية في المطار الرئاسي لكنني لم أمتثل لذلك".
https://arabic.sputniknews.com/20211229/الغنوشي-قيس-سعيد-يستعيد-تجارب-فاشلة-وتونس-تسير-نحو-الاستبداد-1054720923.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/03/1054896592_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_bcfc21866b9dd205b34be1cc3acf3a3f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار تونس اليوم

قائد الجيش التونسي السابق: تلقيت أوامر بإطلاق النار خلال الثورة ومنعت انقلابا رئاسيا

14:13 GMT 03.01.2022
© AFP 2021 / FETHI BELAIDالجنرال رشيد عمار
الجنرال رشيد عمار - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
© AFP 2021 / FETHI BELAID
تابعنا عبر
وافقت هيئة المحكمة في دائرة العدالة الانتقالية التابعة للمحكمة الابتدائية في تونس، على الاستماع إلى الجنرال في القوات المسلحة، والقائد السابق للجيوش الثلاثة رشيد عماد، بصفته شاهدا على أحداث الثورة قبل 11 عاما.
وعرضت رئيسة المحكمة على عمار تفاصيل متعلقة بأحداث الثورة ومواجهة قوات الأمن للمظاهرات في يوم 13 يناير/ كانون الثاني عام 2011، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى.
وبعد أدائه اليمين القانونية، أوضح الجنرال أنه كان يشغل وظيفة رئيس أركان الجيش البري في وزارة الدفاع، وكان متواجدا بقاعة العمليات داخل مقر الوزارة، حسبما نقلت إذاعة "موزاييك إف إم".
رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، صورة من أرشيف 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
الغنوشي: قيس سعيد يستعيد تجارب فاشلة وتونس تسير نحو الاستبداد
29 ديسمبر 2021, 02:08 GMT
وقال عمار إن وزير الدفاع الوطني في ذلك الوقت، رضا قريرة، طلب منه في اليوم التالي (14 يناير 2011) إيقاف مدير الأمن الرئاسي علي السرياطي.
وأضاف أنه عندما استوضح الأمر من قريرة، أخبره أن السرياطي يعمل على تنفيذ انقلاب في البلاد، متابعا: "طلب مني قريرة أيضا إطلاق النار على الطرابلسية في المطار الرئاسي لكنني لم أمتثل لذلك".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
15:45 GMT نائب رئيس حركة "النهضة" التونسية الموقوف يرفض تناول الطعام والدواء
15:42 GMTإثيوبيا تعلق لأول مرة على استقالة حمدوك وتطالب السودان بحل مشاكله دون تدخل أجنبي
15:36 GMTمنسق لجان المقاومة السودانية يكشف لـ"سبوتنيك" خطط الشارع بعد استقالة حمدوك
15:36 GMTإسرائيل تزود الإمارات بأحدث نظام ليزر في العالم لحماية طائراتها من الهجمات الصاروخية
15:31 GMTبعد بيان "الحرب النووية"... ما هو حجم السلاح النووي في العالم ومن يملكه؟
15:30 GMTجونسون: مستشفيات المملكة المتحدة تتعرض لضغط كبير في الأسابيع المقبلة
15:27 GMT​​النفط ينخفض لما دون 78 دولارا بعد ارتفاع في بداية العام
15:27 GMTذوبان نهر جليدي في القارة القطبية الجنوبية يهدد العالم
15:23 GMTمخاوف من إلغاء مهرجانات السينما للعام الثالث في المغرب ‏
15:17 GMTالسعودية تصد هجوما جديدا على أراضيها وتنشر لقطات لتدمير طائرات مسيرة... فيديو
15:09 GMTالسياحة المصرية... بداية الانتعاش في 2021 وتحديات في 2022
15:06 GMTالكويت تنهي خدمات ربع مليون وافد خلال 2021 بسبب "التكويت"
15:04 GMTالخارجية اليمنية تصدر بيانا بشأن "قرصنة أنصار الله لسفينة ترفع علم الإمارات"
15:02 GMTرئيس بوتسوانا يخضع للعزل الصحي بعد إصابته بكورونا
14:49 GMTالخارجية الإيرانية: لن نستكين حتى نجر الضالعين في اغتيال سليماني إلى منصة العدالة
14:48 GMTالروسي كارغينوف يحتل المركز الأول في المرحلة الثانية من منافسات رالي داكار
14:47 GMTطالب ثانوي يطالب بتعويض 10 ملايين دولار بعد أن أجبره مدربه على تناول بيتزا كعقاب له
14:45 GMTالصحة السورية تستلم مليون جرعة لقاح ضد كورونا من الصين
14:37 GMT"أنصار الله" تعلن نقل السفينة الإماراتية المحتجزة إلى ميناء الصليف
14:36 GMTانتخاب الكويتي هيثم الغيص أمينا عاما لمنظمة أوبك