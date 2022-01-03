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https://arabic.sputniknews.com/20220103/قرعة-كأس-الرابطة-المصرية-لكرة-القدم-الأهلي-مع-الإسماعيلي-والزمالك-ضد-إنبي-1054902807.html
قرعة كأس الرابطة المصرية لكرة القدم: الأهلي مع الإسماعيلي والزمالك ضد إنبي
قرعة كأس الرابطة المصرية لكرة القدم: الأهلي مع الإسماعيلي والزمالك ضد إنبي
أجريت قرعة كأس الرابطة المصرية لكرة القدم، اليوم الاثنين، بحضور مندوبي ‏الأندية، بنظام الـ 3 مجموعات يترأسها الأهلي، والزمالك، وبيراميدز. 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T16:22+0000
2022-01-03T16:22+0000
الدوري المصري الممتاز
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ويشارك في البطولة 18 ناديا، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات على أن تضم كل مجموعة 6 ‏فرق، يتأهل منها بطل كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث.وسيقام الدوران نصف النهائي والنهائي في الفترة من 1 إلى 14 يونيو/ حزيران المقبل، خلال فترة توقف ‏الدوري المصري بسبب الأجندة الدولية.‏وأسفرت القرعة عن المجموعات التالية:المجموعة الأولى: بيراميدز والاتحاد السكندري وايسترن كومباني وفيوتشر والمصري ومصر للمقاصة.المجموعة الثانية: الأهلي وسموحة والبنك الأهلي والجونة والإسماعيلي والمقاولون العرب.المجموعة الثالثة: الزمالك وفاركو وإنبي وسيراميكا كليوباترا وغزل المحلة وطلائع الجيش.وأعلنت رابطة الأندية جوائز البطولة، حيث يحصل الفائز على مليون ونصف المليون جنيه، ومليون للوصيف، على أن يحصل المركز الثالث على نصف مليون جنيه، والرابع 250 ألف جنيه، بالإضافة إلى 100 ألف جنيه لأي فريق يودع من الدور الأول.وكانت رابطة الأندية في مصر قررت أخيرا، استحداث بطولة كرة قدم جديدة تحت مسمى "كأس الرابطة"، على أن يتم تنظيمها في الموسم الكروي الجديد، عقب عرض تفاصيلها على أندية الدوري الممتاز.
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الدوري المصري الممتاز

قرعة كأس الرابطة المصرية لكرة القدم: الأهلي مع الإسماعيلي والزمالك ضد إنبي

16:22 GMT 03.01.2022
© REUTERS / MOHAMMED DABBOUSمشجعو النادي الأهلي المصري يرتدون كمامات طبية في مباراة بايرون ميونيخ وتيجرس في كأس العالم للأندية، قطر، 11 فبراير/ شباط 2021
مشجعو النادي الأهلي المصري يرتدون كمامات طبية في مباراة بايرون ميونيخ وتيجرس في كأس العالم للأندية، قطر، 11 فبراير/ شباط 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
© REUTERS / MOHAMMED DABBOUS
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أجريت قرعة كأس الرابطة المصرية لكرة القدم، اليوم الاثنين، بحضور مندوبي ‏الأندية، بنظام الـ 3 مجموعات يترأسها الأهلي، والزمالك، وبيراميدز.
ويشارك في البطولة 18 ناديا، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات على أن تضم كل مجموعة 6 ‏فرق، يتأهل منها بطل كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث.
وسيقام الدوران نصف النهائي والنهائي في الفترة من 1 إلى 14 يونيو/ حزيران المقبل، خلال فترة توقف ‏الدوري المصري بسبب الأجندة الدولية.‏
وأسفرت القرعة عن المجموعات التالية:
المجموعة الأولى: بيراميدز والاتحاد السكندري وايسترن كومباني وفيوتشر والمصري ومصر للمقاصة.
المجموعة الثانية: الأهلي وسموحة والبنك الأهلي والجونة والإسماعيلي والمقاولون العرب.
المجموعة الثالثة: الزمالك وفاركو وإنبي وسيراميكا كليوباترا وغزل المحلة وطلائع الجيش.
وأعلنت رابطة الأندية جوائز البطولة، حيث يحصل الفائز على مليون ونصف المليون جنيه، ومليون للوصيف، على أن يحصل المركز الثالث على نصف مليون جنيه، والرابع 250 ألف جنيه، بالإضافة إلى 100 ألف جنيه لأي فريق يودع من الدور الأول.
وكانت رابطة الأندية في مصر قررت أخيرا، استحداث بطولة كرة قدم جديدة تحت مسمى "كأس الرابطة"، على أن يتم تنظيمها في الموسم الكروي الجديد، عقب عرض تفاصيلها على أندية الدوري الممتاز.
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