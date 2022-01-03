قرعة كأس الرابطة المصرية لكرة القدم: الأهلي مع الإسماعيلي والزمالك ضد إنبي

ويشارك في البطولة 18 ناديا، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات على أن تضم كل مجموعة 6 فرق، يتأهل منها بطل كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث.وسيقام الدوران نصف النهائي والنهائي في الفترة من 1 إلى 14 يونيو/ حزيران المقبل، خلال فترة توقف الدوري المصري بسبب الأجندة الدولية.وأسفرت القرعة عن المجموعات التالية:المجموعة الأولى: بيراميدز والاتحاد السكندري وايسترن كومباني وفيوتشر والمصري ومصر للمقاصة.المجموعة الثانية: الأهلي وسموحة والبنك الأهلي والجونة والإسماعيلي والمقاولون العرب.المجموعة الثالثة: الزمالك وفاركو وإنبي وسيراميكا كليوباترا وغزل المحلة وطلائع الجيش.وأعلنت رابطة الأندية جوائز البطولة، حيث يحصل الفائز على مليون ونصف المليون جنيه، ومليون للوصيف، على أن يحصل المركز الثالث على نصف مليون جنيه، والرابع 250 ألف جنيه، بالإضافة إلى 100 ألف جنيه لأي فريق يودع من الدور الأول.وكانت رابطة الأندية في مصر قررت أخيرا، استحداث بطولة كرة قدم جديدة تحت مسمى "كأس الرابطة"، على أن يتم تنظيمها في الموسم الكروي الجديد، عقب عرض تفاصيلها على أندية الدوري الممتاز.
وأعلنت رابطة الأندية جوائز البطولة، حيث يحصل الفائز على مليون ونصف المليون جنيه، ومليون للوصيف، على أن يحصل المركز الثالث على نصف مليون جنيه، والرابع 250 ألف جنيه، بالإضافة إلى 100 ألف جنيه لأي فريق يودع من الدور الأول.
وكانت رابطة الأندية في مصر قررت أخيرا، استحداث بطولة كرة قدم جديدة تحت مسمى "كأس الرابطة"، على أن يتم تنظيمها في الموسم الكروي الجديد، عقب عرض تفاصيلها على أندية الدوري الممتاز.