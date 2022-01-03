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قناة السويس تعتزم تقديم حوافز للسفن صديقة البيئة
قناة السويس تعتزم تقديم حوافز للسفن صديقة البيئة
صرّح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بأنه من المقرر منح حوافز للسفن صديقة البيئة، وذلك في إطار جهود تقليل انبعاثات الكربون. 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T11:37+0000
2022-01-03T11:37+0000
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ونقلت صحيفة "صدى البلد" عن ربيع، قوله بأن إدارة قناة السويس "ستخصص حوافز للسفن صديقة البيئة، كما تستخدم الطاقة المتجددة في تشغيل 16 محافظة مراقبة بطول القناة، والشباب هم من نفذوا هذا المشروع لتقليل انبعاثات الغازات، وسنعلن أننا قناة خضراء".ولفت ربيع إلى أن منظمة الملاحة البحرية العالمية كانت قد وجهت بتقليل الانبعاثات الكربونية، حيث فرضت القناة بعض الإجراءات والضوابط في هذا الصدد.وأشاد ربيع بتحقيق قناة السويس أرقاما قياسية على مستوى الأحجام وعدد السفن والإيراد في العام الماضي، رغم أن إدارة القناة كانت تستهدف الوصول إلى تلك الأرقام في عام 2023، وأضاف أن القناة تنتظر خلال أول 6 أشهر من العام الجديد تحقيق إيرادات أعلى".وكشف رئيس هيئة قناة السويس عن أن الهيئة فيها مركز للمحاكاة فيما يتعلق بكل أنواع السفن من سفن عادية وكراكات وقاطرات أو سفن التلوث التي تعاقدت عليها مصر من فرنسا.وأشار ربيع إلى أن مركز المحاكاة الذي تمتلكه الهيئة هو الوحيد من نوعه في الشرق الأوسط، حيث يتم تدريب المرشدين فيه للتعامل مع الحمولات الكبيرة الحجم، والوقوف على أسباب الحوادث ومحاولة تجنبها.&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار مصر الآن.
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قناة السويس تعتزم تقديم حوافز للسفن صديقة البيئة

11:37 GMT 03.01.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYجنوح بسيط لسفينة في مجرى قناة السويس، السفينة بعد عبورها قناة السويس، الإسماعيلية، مصر 6 أبريل 2021
جنوح بسيط لسفينة في مجرى قناة السويس، السفينة بعد عبورها قناة السويس، الإسماعيلية، مصر 6 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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صرّح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بأنه من المقرر منح حوافز للسفن صديقة البيئة، وذلك في إطار جهود تقليل انبعاثات الكربون.
ونقلت صحيفة "صدى البلد" عن ربيع، قوله بأن إدارة قناة السويس "ستخصص حوافز للسفن صديقة البيئة، كما تستخدم الطاقة المتجددة في تشغيل 16 محافظة مراقبة بطول القناة، والشباب هم من نفذوا هذا المشروع لتقليل انبعاثات الغازات، وسنعلن أننا قناة خضراء".
ولفت ربيع إلى أن منظمة الملاحة البحرية العالمية كانت قد وجهت بتقليل الانبعاثات الكربونية، حيث فرضت القناة بعض الإجراءات والضوابط في هذا الصدد.
وأشاد ربيع بتحقيق قناة السويس أرقاما قياسية على مستوى الأحجام وعدد السفن والإيراد في العام الماضي، رغم أن إدارة القناة كانت تستهدف الوصول إلى تلك الأرقام في عام 2023، وأضاف أن القناة تنتظر خلال أول 6 أشهر من العام الجديد تحقيق إيرادات أعلى".
وكشف رئيس هيئة قناة السويس عن أن الهيئة فيها مركز للمحاكاة فيما يتعلق بكل أنواع السفن من سفن عادية وكراكات وقاطرات أو سفن التلوث التي تعاقدت عليها مصر من فرنسا.
وأشار ربيع إلى أن مركز المحاكاة الذي تمتلكه الهيئة هو الوحيد من نوعه في الشرق الأوسط، حيث يتم تدريب المرشدين فيه للتعامل مع الحمولات الكبيرة الحجم، والوقوف على أسباب الحوادث ومحاولة تجنبها.
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