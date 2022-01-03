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مجلس الوزراء الكويتي يدين احتجاز السفينة الإماراتية ويصفه بـ "القرصنة"
مجلس الوزراء الكويتي يدين احتجاز السفينة الإماراتية ويصفه بـ "القرصنة"
أدان مجلس الوزراء الكويتي احتجاز جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيين)، للسفينة الإماراتية، واصفا ذلك بأنه قرصنة. 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T21:03+0000
2022-01-03T21:03+0000
الكويت
الحوثيين
حرب اليمن
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وحسب بيان نشرته الحكومة الكويتية عبر حسابها بموقع "تويتر"، أكدت إدانتها لاحتجاز السفينة الإماراتية، ولقيام "ميليشيا الحوثي" باستهداف سوق شعبي لمديرية (عسيلان).وجاء في البيان: "أدان مجلس الوزراء انتهاكات ميليشيا الحوثي الصارخة في اليمن بقصف صاروخي استهدف سوقاً شعبياً لمديرية (عسيلان) بمحافظة شبوه شرقي اليمن، وذلك بعد إعلان القوات الحكومية اليمنية السيطرة عليها مما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من المدنيين وخلف اضراراً جسيمة في بعض المناطق المدنية".وتابع البيان: "كذلك عملية القرصنة والاختطاف بالسطو المسلح لسفينة الشحن (روابي) التي ترفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة قبالة ميناء الحديدة في البحر الأحمر، والتي تحمل معدات خاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني في جزيرة سوقطره اليمنية".كما أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن " إدانته واستنكاره بأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر استهداف المنطقة الجنوبية بثلاث طائرات مسيرة".وشدد على "وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها، في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها".
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الكويت, الحوثيين, حرب اليمن

مجلس الوزراء الكويتي يدين احتجاز السفينة الإماراتية ويصفه بـ "القرصنة"

21:03 GMT 03.01.2022
© AFP 2021 / YASSER AL-ZAYYAT الشيح صباح خالد الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي
 الشيح صباح خالد الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
© AFP 2021 / YASSER AL-ZAYYAT
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أدان مجلس الوزراء الكويتي احتجاز جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيين)، للسفينة الإماراتية، واصفا ذلك بأنه قرصنة.
وحسب بيان نشرته الحكومة الكويتية عبر حسابها بموقع "تويتر"، أكدت إدانتها لاحتجاز السفينة الإماراتية، ولقيام "ميليشيا الحوثي" باستهداف سوق شعبي لمديرية (عسيلان).
وجاء في البيان: "أدان مجلس الوزراء انتهاكات ميليشيا الحوثي الصارخة في اليمن بقصف صاروخي استهدف سوقاً شعبياً لمديرية (عسيلان) بمحافظة شبوه شرقي اليمن، وذلك بعد إعلان القوات الحكومية اليمنية السيطرة عليها مما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من المدنيين وخلف اضراراً جسيمة في بعض المناطق المدنية".
وتابع البيان: "كذلك عملية القرصنة والاختطاف بالسطو المسلح لسفينة الشحن (روابي) التي ترفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة قبالة ميناء الحديدة في البحر الأحمر، والتي تحمل معدات خاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني في جزيرة سوقطره اليمنية".
كما أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن " إدانته واستنكاره بأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر استهداف المنطقة الجنوبية بثلاث طائرات مسيرة".
وشدد على "وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها، في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها".
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