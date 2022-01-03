تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220103/محللون-استقالة-حمدوك-تهدد-بالعودة-لنهج-نظام-البشير-القمعي-1054891463.html
محللون: استقالة حمدوك تهدد بالعودة لنهج نظام البشير "القمعي"
محللون: استقالة حمدوك تهدد بالعودة لنهج نظام البشير "القمعي"
رأى محللون سياسيون أن استقالة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك تمنح الجيش فرصة الانفراد بالقيادة الكاملة للبلاد، وتهدد بالعودة للسياسات القمعية لنظام... 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T12:56+0000
2022-01-03T12:56+0000
تظاهرات
السودان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/15/1050764842_0:38:3067:1763_1920x0_80_0_0_242e248717bd70e4990314d1ff86be17.jpg
ونقلت وكالة "فرانس برس"، اليوم الاثنين، عن مجدي الجزولي، الباحث السوداني في معهد "ريفت فالي" أن "استقالة حمدوك تركت الجيش بمفردة في قيادة البلاد".وتوقع المحلل السوداني نزول المتظاهرين إلى الشوارع مجددا وأنهم سيتركون لمواجهة مزيد من العنف.وأشارت الوكالة إلى أن الكثير من المراقبين يخشون من أن استقالة حمدوك تحمل إشارات العودة إلى نوع الحكم الذي شهده السودان في ظل نظام البشير.وكتبت المحللة السودانية خلود خير على حسابها في موقع تويتر، أن استقالة حمدوك "تزيح أي مظهر زائف يمكن لجنرالات الانقلاب العسكري في السودان الاستمتاع به، ويقدمون هذا الانقلاب على أنه أي شيء آخر غير العودة إلى السياسات العسكرية الإسلامية للبشير".وأضافت: "على الرغم من أن مستقبل السودان غير مؤكد إلا أن الوضوح يساعد الجميع على رؤية هذا الانقلاب على ما هو عليه".وعقب استقالة حمدوك، كتبت الوزيرة البريطانية لشؤون أفريقيا فيكي فورد على تويتر، أنها "حزينة للغاية" لرحيل الرجل الذي "كان يخدم السودان ورغبة شعبه في مستقبل أفضل.وأضافت: "رفع الملايين أصواتهم منذ انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول، للمطالبة بحكم مدني، يجب على قوات الأمن والجهات السياسية الفاعلة الأخرى الآن احترام هذه المطالب".واعتبر الجزولي أن "المخاطر كبيرة الآن" في السودان، مشيرا إلى أن حمدوك كان "وسيطا محتملا بين جميع الأطراف" السودانية.وأضاف: "الآن مواجهة مفتوحة بين قوات الأمن والنظام القديم باستثناء عمر البشير، وهناك حركة بلا قيادة في الشوارع قائمة على نشاط الشباب".وفي وقت متأخر من أمس الأحد، أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، استقالته رسميا من منصبه.وكشف حمدوك عن استقالته في ختام خطاب متلفز في ذكرى ثورة ديسمبر، مؤكدا أن "حل الأزمة في السودان لن يكون إلا بجلوس جميع الأطراف على مائدة المفاوضات".وأشار رئيس الوزراء المستقيل إلى أن "الأزمة اليوم في البلاد سياسية في المقام الأول... لكنها في الطريق لتصبح أزمة شاملة"، مضيفا: "حاولت تجنيب بلادنا خطر الانزلاق نحو الكارثة، ونمر حاليا بمنعطف خطير يهدد ببقاء السودان كليا".يأتي هذا في الوقت الذي يحتشد فيه السودانيون في عدة مدن وولايات بينها العاصمة الخرطوم، وأم درمان، وغيرها، في تظاهرات دعا إليها تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى تعارض الإجراءات التي اتخذها البرهان في 25 أكتوبر 2021 والتي تضمنت إعادة تشكيل المجلس السيادي واعتقال عدد من المسؤولين والإطاحة بحكومة حمدوك ووضعه قيد الإقامة الجبرية، قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.وقبل أيام، وجّه رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، بالشروع في الإجراءات العملية للانتخابات في تموز/يوليو 2023، إلا أن عددا من القوى السياسية الفاعلة في الشارع ترفض الحديث عن أي إجراءات انتخابية في الوقت الحالي، معتبرة أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.
https://arabic.sputniknews.com/20220101/السودان-بيان-رسمي-بشأن-أنباء-وضع-عبد-الله-حمدوك-تحت-الإقامة-الجبرية-مجددا-1054827478.html
https://arabic.sputniknews.com/20220103/واشنطن-تدعو-إلى-ضمان-استمرار-الحكم-المدني-في-السودان-بعد-استقالة-حمدوك-1054884613.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/15/1050764842_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_390fd02df08fa5a7159d6f083fe0ef3c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
تظاهرات, السودان

محللون: استقالة حمدوك تهدد بالعودة لنهج نظام البشير "القمعي"

12:56 GMT 03.01.2022
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAHرئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك
رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
تابعنا عبر
رأى محللون سياسيون أن استقالة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك تمنح الجيش فرصة الانفراد بالقيادة الكاملة للبلاد، وتهدد بالعودة للسياسات القمعية لنظام الرئيس المعزول عمر البشير.
ونقلت وكالة "فرانس برس"، اليوم الاثنين، عن مجدي الجزولي، الباحث السوداني في معهد "ريفت فالي" أن "استقالة حمدوك تركت الجيش بمفردة في قيادة البلاد".
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
السودان... بيان رسمي بشأن أنباء وضع عبد الله حمدوك تحت الإقامة الجبرية مجددا
1 يناير, 15:41 GMT
وتوقع المحلل السوداني نزول المتظاهرين إلى الشوارع مجددا وأنهم سيتركون لمواجهة مزيد من العنف.
وأشارت الوكالة إلى أن الكثير من المراقبين يخشون من أن استقالة حمدوك تحمل إشارات العودة إلى نوع الحكم الذي شهده السودان في ظل نظام البشير.
وكتبت المحللة السودانية خلود خير على حسابها في موقع تويتر، أن استقالة حمدوك "تزيح أي مظهر زائف يمكن لجنرالات الانقلاب العسكري في السودان الاستمتاع به، ويقدمون هذا الانقلاب على أنه أي شيء آخر غير العودة إلى السياسات العسكرية الإسلامية للبشير".
وأضافت: "على الرغم من أن مستقبل السودان غير مؤكد إلا أن الوضوح يساعد الجميع على رؤية هذا الانقلاب على ما هو عليه".
وعقب استقالة حمدوك، كتبت الوزيرة البريطانية لشؤون أفريقيا فيكي فورد على تويتر، أنها "حزينة للغاية" لرحيل الرجل الذي "كان يخدم السودان ورغبة شعبه في مستقبل أفضل.
وأضافت: "رفع الملايين أصواتهم منذ انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول، للمطالبة بحكم مدني، يجب على قوات الأمن والجهات السياسية الفاعلة الأخرى الآن احترام هذه المطالب".
واعتبر الجزولي أن "المخاطر كبيرة الآن" في السودان، مشيرا إلى أن حمدوك كان "وسيطا محتملا بين جميع الأطراف" السودانية.
وأضاف: "الآن مواجهة مفتوحة بين قوات الأمن والنظام القديم باستثناء عمر البشير، وهناك حركة بلا قيادة في الشوارع قائمة على نشاط الشباب".
وزارة الخارجية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
واشنطن تدعو إلى ضمان استمرار الحكم المدني في السودان بعد استقالة حمدوك
10:05 GMT
وفي وقت متأخر من أمس الأحد، أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، استقالته رسميا من منصبه.
وكشف حمدوك عن استقالته في ختام خطاب متلفز في ذكرى ثورة ديسمبر، مؤكدا أن "حل الأزمة في السودان لن يكون إلا بجلوس جميع الأطراف على مائدة المفاوضات".
وأشار رئيس الوزراء المستقيل إلى أن "الأزمة اليوم في البلاد سياسية في المقام الأول... لكنها في الطريق لتصبح أزمة شاملة"، مضيفا: "حاولت تجنيب بلادنا خطر الانزلاق نحو الكارثة، ونمر حاليا بمنعطف خطير يهدد ببقاء السودان كليا".
يأتي هذا في الوقت الذي يحتشد فيه السودانيون في عدة مدن وولايات بينها العاصمة الخرطوم، وأم درمان، وغيرها، في تظاهرات دعا إليها تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى تعارض الإجراءات التي اتخذها البرهان في 25 أكتوبر 2021 والتي تضمنت إعادة تشكيل المجلس السيادي واعتقال عدد من المسؤولين والإطاحة بحكومة حمدوك ووضعه قيد الإقامة الجبرية، قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.
وقبل أيام، وجّه رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، بالشروع في الإجراءات العملية للانتخابات في تموز/يوليو 2023، إلا أن عددا من القوى السياسية الفاعلة في الشارع ترفض الحديث عن أي إجراءات انتخابية في الوقت الحالي، معتبرة أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
14:13 GMTقائد الجيش التونسي السابق: تلقيت أوامر بإطلاق النار خلال الثورة ومنعت انقلابا رئاسيا
14:11 GMTاليونسكو تكرم "روجيندا"... أوركسترا القانون السورية
14:08 GMTرئيس جورجيا السابق يقدم طلبات جديدة ويهدد بالاحتجاجات في حال عدم تنفيذها
14:00 GMTتهديد عشرات المشرعين الفرنسيين بالقتل
13:59 GMTباحثون: أوميكرون يراوغ... مناعة المتلقحين أفضل من دلتا ولذلك ينتشر أسرع
13:57 GMTبايدن يسعى لخفض أسعار اللحوم... لمكافحة التضخم
13:56 GMTرئيس الوزراء السوداني يستقيل من منصبه... ولقاء سري بين عقيلة صالح والمشري في المغرب
13:55 GMTغانتس ردا على انتقادات اليمين الإسرائيلي: سأواصل لقاءاتي بمحمود عباس
13:40 GMTخبير: لقاء المشري وصالح لن يفضي إلى حل بشأن إدارة المرحلة المقبلة في ليبيا
13:32 GMTدراسة تكشف عن مرحلة دماغية غريبة تسبق الوفاة استطاع العلماء عكسها مرة واحدة فقط
13:27 GMTأردوغان يعلن ارتفاع صادرات تركيا بنسبة 32% في 2021
13:26 GMTالنواب الفرنسيون يصوتون على بطاقات التطعيم وسط تهديدات بالقتل
13:23 GMTالرئيس البرازيلي ينشر أول صورة له من داخل المستشفى ويكشف تطورات وضعه الصحي
13:21 GMTروسيا والصين وبريطانيا وأمريكا وفرنسا تصدر بيانا بشأن منع الحرب النووية
13:21 GMTمحاربة الثراء غير المشروع في الجزائر... هل تحد الهيئة الجديدة من الفساد؟
13:19 GMTالمقاومة الفلسطينية تطور من صواريخها... هل تردع سلاح الجو الإسرائيلي؟
13:16 GMTإسرائيل تعلن اكتشاف بؤرة جديدة لإنفلونزا الطيور وإعدام 42 ألف دجاجة
13:13 GMTميزان القوى يتغير في أوروبا... كيف يؤثر ذلك على المنطقة وازدهارها؟
13:07 GMTالأعرجي: الحكومة الأمريكية السابقة أرادت جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات
13:06 GMTوزارة الدفاع: وفاة وإصابة إثر سقوط هليكوبتر عسكرية في تونس