"مدمر ولا يمكن تفسيره"... حريق مبنى البرلمان في جنوب أفريقيا يتجدد... فيديو

وقال المتحدث باسم جهاز الإطفاء جرماين كارليز إن "النيران اشتعلت مجددا في سقف المبنى الذي يضم الجمعية الوطنية".وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من مبنى البرلمان، الذي اشتعلت به النيران أمس الأحد، وظهرت من جديد ألسنة اللهب من أسطح المبنى.ونقلت صحيفة "ذا ساوث أفريكان" الجنوب أفريقية عن مسؤولين في البرلمان قولهم إن "تصاعد الحريق في الجمعية الوطنية يأتي بعد أن حذر رجال الإطفاء من ارتفاع درجات الحرارة في المباني المحترقة".وأكدوا أن "الوضع الحالي هو أن الرياح أصبحت أقوى بشكل مطرد وأشعلت الخشب المحترق".وأندلع أمس حريق في أقدم جناح بمبنى البرلمان الذي شيد عام 1884. ويضم الجناح التاريخي نحو أربعة آلاف قطعة فنية وتراثية يعود بعضها إلى القرن السابع عشر، وقد دمر سقفه بالكامل مخلفا فجوة كبيرة، وكان جهاز الإطفاء في جنوب أفريقيا أعلن صباح اليوم أن الحريق بات تحت السيطرة.ووصف المتحدث باسم البرلمان مولوثو موثابو الحريق الجديد بأنه "مدمر" و "لا يمكن تفسيره"، وقال إنه يجري إرسال تعزيزات من رجال الإطفاء لمواجهة الحريق في مبنى مجلس الأمة.
وأندلع أمس حريق في أقدم جناح بمبنى البرلمان الذي شيد عام 1884. ويضم الجناح التاريخي نحو أربعة آلاف قطعة فنية وتراثية يعود بعضها إلى القرن السابع عشر، وقد دمر سقفه بالكامل مخلفا فجوة كبيرة، وكان جهاز الإطفاء في جنوب أفريقيا أعلن صباح اليوم أن الحريق بات تحت السيطرة.
ووصف المتحدث باسم البرلمان مولوثو موثابو الحريق الجديد بأنه "مدمر" و "لا يمكن تفسيره"، وقال إنه يجري إرسال تعزيزات من رجال الإطفاء لمواجهة الحريق في مبنى مجلس الأمة.