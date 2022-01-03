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https://arabic.sputniknews.com/20220103/مدمر-ولا-يمكن-تفسيره-حريق-مبنى-البرلمان-في-جنوب-أفريقيا-يتجدد-فيديو-1054909907.html
"مدمر ولا يمكن تفسيره"... حريق مبنى البرلمان في جنوب أفريقيا يتجدد... فيديو
"مدمر ولا يمكن تفسيره"... حريق مبنى البرلمان في جنوب أفريقيا يتجدد... فيديو
أفادت السلطات في جنوب أفريقيا بأن النيران اشتعلت مجددا في مبنى البرلمان بعدما تمت السيطرة عليها في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين. 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T19:47+0000
2022-01-03T19:48+0000
جنوب أفريقيا
حريق
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وقال المتحدث باسم جهاز الإطفاء جرماين كارليز إن "النيران اشتعلت مجددا في سقف المبنى الذي يضم الجمعية الوطنية".وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من مبنى البرلمان، الذي اشتعلت به النيران أمس الأحد، وظهرت من جديد ألسنة اللهب من أسطح المبنى.ونقلت صحيفة "ذا ساوث أفريكان" الجنوب أفريقية عن مسؤولين في البرلمان قولهم إن "تصاعد الحريق في الجمعية الوطنية يأتي بعد أن حذر رجال الإطفاء من ارتفاع درجات الحرارة في المباني المحترقة".وأكدوا أن "الوضع الحالي هو أن الرياح أصبحت أقوى بشكل مطرد وأشعلت الخشب المحترق".وأندلع أمس حريق في أقدم جناح بمبنى البرلمان الذي شيد عام 1884. ويضم الجناح التاريخي نحو أربعة آلاف قطعة فنية وتراثية يعود بعضها إلى القرن السابع عشر، وقد دمر سقفه بالكامل مخلفا فجوة كبيرة، وكان جهاز الإطفاء في جنوب أفريقيا أعلن صباح اليوم أن الحريق بات تحت السيطرة.ووصف المتحدث باسم البرلمان مولوثو موثابو الحريق الجديد بأنه "مدمر" و "لا يمكن تفسيره"، وقال إنه يجري إرسال تعزيزات من رجال الإطفاء لمواجهة الحريق في مبنى مجلس الأمة.
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جنوب أفريقيا, حريق

"مدمر ولا يمكن تفسيره"... حريق مبنى البرلمان في جنوب أفريقيا يتجدد... فيديو

19:47 GMT 03.01.2022 (تم التحديث: 19:48 GMT 03.01.2022)
© REUTERS / MIKE HUTCHINGSفرق الإطفاء في جنوب إفريقيا تحاول السيطرة على حريق مبنى البرلمان
فرق الإطفاء في جنوب إفريقيا تحاول السيطرة على حريق مبنى البرلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
© REUTERS / MIKE HUTCHINGS
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أفادت السلطات في جنوب أفريقيا بأن النيران اشتعلت مجددا في مبنى البرلمان بعدما تمت السيطرة عليها في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين.
وقال المتحدث باسم جهاز الإطفاء جرماين كارليز إن "النيران اشتعلت مجددا في سقف المبنى الذي يضم الجمعية الوطنية".
وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من مبنى البرلمان، الذي اشتعلت به النيران أمس الأحد، وظهرت من جديد ألسنة اللهب من أسطح المبنى.
ونقلت صحيفة "ذا ساوث أفريكان" الجنوب أفريقية عن مسؤولين في البرلمان قولهم إن "تصاعد الحريق في الجمعية الوطنية يأتي بعد أن حذر رجال الإطفاء من ارتفاع درجات الحرارة في المباني المحترقة".
وأكدوا أن "الوضع الحالي هو أن الرياح أصبحت أقوى بشكل مطرد وأشعلت الخشب المحترق".
وأندلع أمس حريق في أقدم جناح بمبنى البرلمان الذي شيد عام 1884. ويضم الجناح التاريخي نحو أربعة آلاف قطعة فنية وتراثية يعود بعضها إلى القرن السابع عشر، وقد دمر سقفه بالكامل مخلفا فجوة كبيرة، وكان جهاز الإطفاء في جنوب أفريقيا أعلن صباح اليوم أن الحريق بات تحت السيطرة.
ووصف المتحدث باسم البرلمان مولوثو موثابو الحريق الجديد بأنه "مدمر" و "لا يمكن تفسيره"، وقال إنه يجري إرسال تعزيزات من رجال الإطفاء لمواجهة الحريق في مبنى مجلس الأمة.
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