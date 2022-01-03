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مقتل طيار ومساعده في حادث تحطم المروحية العسكرية الإسرائيلية
مقتل طيار ومساعده في حادث تحطم المروحية العسكرية الإسرائيلية
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، ليل الاثنين/الثلاثاء، عن مقتل طيار ومساعده خلال حادث تحطم المروحية العسكرية قبالة سواحل حيفا الإسرائيلية. 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T23:32+0000
2022-01-03T23:59+0000
تحطم مروحية
الجيش الإسرائيلي
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وأوضحت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن طيارا ومساعده قتلا خلال الحادث قبالة شواطئ حيفا.وأكدت الصحيفة أن الطيارين اللذين لقيا مصرعهما أحدهما برتبة مقدم والآخر رائد، فيما تم إنقاذ شخص ثالث وهو ضابط بالبحرية.تعد أسباب تحطم الطائرة غير معروفة حتى الآن، ولكن تحقيقا أوليا للحادث كشف أن المروحية أقلعت وعند عودتها اصطدمت بالمياه بقوة كبيرة بالقرب من الشاطئ وتحطمت، وفقا للصحيفة الإسرائيلية.كانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن طائرة هليكوبتر عسكرية إسرائيلية سقطت قبالة سواحل شمال البلاد في ساعة متأخرة من مساء اليوم الاثنين، وأن أطقم الطوارئ تعمل على إنقاذ الركاب القلائل الذين كانوا على متنها.
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تحطم مروحية, الجيش الإسرائيلي

مقتل طيار ومساعده في حادث تحطم المروحية العسكرية الإسرائيلية

23:32 GMT 03.01.2022 (تم التحديث: 23:59 GMT 03.01.2022)
© REUTERS / RAMI SHLUSHأجزاء من تحطم مروحية عسكرية إسرائيلية 4 يناير 2022
أجزاء من تحطم مروحية عسكرية إسرائيلية 4 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
© REUTERS / RAMI SHLUSH
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كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، ليل الاثنين/الثلاثاء، عن مقتل طيار ومساعده خلال حادث تحطم المروحية العسكرية قبالة سواحل حيفا الإسرائيلية.
وأوضحت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن طيارا ومساعده قتلا خلال الحادث قبالة شواطئ حيفا.
وأكدت الصحيفة أن الطيارين اللذين لقيا مصرعهما أحدهما برتبة مقدم والآخر رائد، فيما تم إنقاذ شخص ثالث وهو ضابط بالبحرية.
تعد أسباب تحطم الطائرة غير معروفة حتى الآن، ولكن تحقيقا أوليا للحادث كشف أن المروحية أقلعت وعند عودتها اصطدمت بالمياه بقوة كبيرة بالقرب من الشاطئ وتحطمت، وفقا للصحيفة الإسرائيلية.

وقال ضابط كبير بالقوات الجوية الإسرائيلية، إن المروحية ظلت في الجو لمدة ساعة قبل تحطمها على بعد مئات الأمتار من شاطئ حيفا.

كانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن طائرة هليكوبتر عسكرية إسرائيلية سقطت قبالة سواحل شمال البلاد في ساعة متأخرة من مساء اليوم الاثنين، وأن أطقم الطوارئ تعمل على إنقاذ الركاب القلائل الذين كانوا على متنها.
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