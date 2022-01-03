مقتل طيار ومساعده في حادث تحطم المروحية العسكرية الإسرائيلية

وأوضحت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن طيارا ومساعده قتلا خلال الحادث قبالة شواطئ حيفا.وأكدت الصحيفة أن الطيارين اللذين لقيا مصرعهما أحدهما برتبة مقدم والآخر رائد، فيما تم إنقاذ شخص ثالث وهو ضابط بالبحرية.تعد أسباب تحطم الطائرة غير معروفة حتى الآن، ولكن تحقيقا أوليا للحادث كشف أن المروحية أقلعت وعند عودتها اصطدمت بالمياه بقوة كبيرة بالقرب من الشاطئ وتحطمت، وفقا للصحيفة الإسرائيلية.كانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن طائرة هليكوبتر عسكرية إسرائيلية سقطت قبالة سواحل شمال البلاد في ساعة متأخرة من مساء اليوم الاثنين، وأن أطقم الطوارئ تعمل على إنقاذ الركاب القلائل الذين كانوا على متنها.
كانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن طائرة هليكوبتر عسكرية إسرائيلية سقطت قبالة سواحل شمال البلاد في ساعة متأخرة من مساء اليوم الاثنين، وأن أطقم الطوارئ تعمل على إنقاذ الركاب القلائل الذين كانوا على متنها.