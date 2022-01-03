مقتل 6 أشخاص إثر هجوم مروع في كينيا

ونقلت وكالة "فرنس برس" عن الشرطة الكينية، أن شخصا واحدا قطعت رأسه والخمسة الآخرون قتلوا رميا بالرصاص أو حرقا في الهجوم الذي وقع في قرية في مقاطعة لامو، الواقعة على مسافة 420 كيلومترا جنوب نيروبي.وقال مفوض مقاطعة لامو، إيرونجو ماتشاريا: "المهاجمون يشتبه في أنهم ينتمون لحركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، والمتمركزة في منطقة الحدود الصومالية".وأضاف: "قواتنا الأمنية تتعقبهم، ونحث السكان المحليين على تقديم الدعم لمساعدتنا لأنه عندما نعمل معا ننجح".وقالت الشرطة إن المهاجمين طعنوا وقطعوا رأس أحد السكان من كبار السن وهدموا منزله، وأطلقوا الرصاص على رجل آخر عثر على جثته على حافة طريق قريب.وذكر تقرير للشرطة أنه عثر على جثث أربعة رجال آخرين محترقة بحيث يتعذر التعرف، ومكبلة الأيدي في موقع آخر.وتقع لامو التي تضم الوجهة الشاطئية السياحية الشهيرة لجزيرة لامو، بالقرب من الحدود الصومالية، وقد تعرضت لهجمات عديدة، غالبا ما يتم تنفيذها بقنابل على جانب الطريق.