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https://arabic.sputniknews.com/20220103/مقتل-6-أشخاص-إثر-هجوم-مروع-في-كينيا-1054883782.html
مقتل 6 أشخاص إثر هجوم مروع في كينيا
مقتل 6 أشخاص إثر هجوم مروع في كينيا
قتل 6 أشخاص وأضرمت النيران في عدد من المنازل، اليوم الاثنين، في هجوم مروع شنه مسلحون، يشتبه في أنهم ينتمون لـ"حركة الشباب"، في منطقة ساحلية في كينيا متاخمة... 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T09:49+0000
2022-01-03T09:49+0000
حركة الشباب
كينيا
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ونقلت وكالة "فرنس برس" عن الشرطة الكينية، أن شخصا واحدا قطعت رأسه والخمسة الآخرون قتلوا رميا بالرصاص أو حرقا في الهجوم الذي وقع في قرية في مقاطعة لامو، الواقعة على مسافة 420 كيلومترا جنوب نيروبي.وقال مفوض مقاطعة لامو، إيرونجو ماتشاريا: "المهاجمون يشتبه في أنهم ينتمون لحركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، والمتمركزة في منطقة الحدود الصومالية".وأضاف: "قواتنا الأمنية تتعقبهم، ونحث السكان المحليين على تقديم الدعم لمساعدتنا لأنه عندما نعمل معا ننجح".وقالت الشرطة إن المهاجمين طعنوا وقطعوا رأس أحد السكان من كبار السن وهدموا منزله، وأطلقوا الرصاص على رجل آخر عثر على جثته على حافة طريق قريب.وذكر تقرير للشرطة أنه عثر على جثث أربعة رجال آخرين محترقة بحيث يتعذر التعرف، ومكبلة الأيدي في موقع آخر.وتقع لامو التي تضم الوجهة الشاطئية السياحية الشهيرة لجزيرة لامو، بالقرب من الحدود الصومالية، وقد تعرضت لهجمات عديدة، غالبا ما يتم تنفيذها بقنابل على جانب الطريق.
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حركة الشباب, كينيا

مقتل 6 أشخاص إثر هجوم مروع في كينيا

09:49 GMT 03.01.2022
© AP Photo / Mohamed Sheikh Norجنود حركة "الشباب" الصومالية
جنود حركة الشباب الصومالية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
© AP Photo / Mohamed Sheikh Nor
تابعنا عبر
قتل 6 أشخاص وأضرمت النيران في عدد من المنازل، اليوم الاثنين، في هجوم مروع شنه مسلحون، يشتبه في أنهم ينتمون لـ"حركة الشباب"، في منطقة ساحلية في كينيا متاخمة للحدود الصومالية.
ونقلت وكالة "فرنس برس" عن الشرطة الكينية، أن شخصا واحدا قطعت رأسه والخمسة الآخرون قتلوا رميا بالرصاص أو حرقا في الهجوم الذي وقع في قرية في مقاطعة لامو، الواقعة على مسافة 420 كيلومترا جنوب نيروبي.
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وقال مفوض مقاطعة لامو، إيرونجو ماتشاريا: "المهاجمون يشتبه في أنهم ينتمون لحركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، والمتمركزة في منطقة الحدود الصومالية".
وأضاف: "قواتنا الأمنية تتعقبهم، ونحث السكان المحليين على تقديم الدعم لمساعدتنا لأنه عندما نعمل معا ننجح".
وقالت الشرطة إن المهاجمين طعنوا وقطعوا رأس أحد السكان من كبار السن وهدموا منزله، وأطلقوا الرصاص على رجل آخر عثر على جثته على حافة طريق قريب.
وذكر تقرير للشرطة أنه عثر على جثث أربعة رجال آخرين محترقة بحيث يتعذر التعرف، ومكبلة الأيدي في موقع آخر.
وتقع لامو التي تضم الوجهة الشاطئية السياحية الشهيرة لجزيرة لامو، بالقرب من الحدود الصومالية، وقد تعرضت لهجمات عديدة، غالبا ما يتم تنفيذها بقنابل على جانب الطريق.
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