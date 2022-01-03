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https://arabic.sputniknews.com/20220103/ممثل-أمير-قطر-يهدي-الرئيس-الجزائري-سارية-ذهبية-ومباحثات-ثنائية-بين-وزيري-خارجية-البلدين-1054912639.html
ممثل أمير قطر يهدي الرئيس الجزائري "سارية ذهبية" ومباحثات ثنائية بين وزيري خارجية البلدين
ممثل أمير قطر يهدي الرئيس الجزائري "سارية ذهبية" ومباحثات ثنائية بين وزيري خارجية البلدين
قال وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إنه أجرى مباحثات هاتفية مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة تناولت العديد من القضايا. 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T21:24+0000
2022-01-03T21:24+0000
العالم العربي
أخبار قطر اليوم
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وكتب عبد الرحمن آل ثاني، على "تويتر"، اليوم الاثنين: "سعدت بمكالمة أخي وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية"، مضيفا: "ناقشنا العلاقات الأخوية بين بلدينا والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين".أما وزير خارجية الجزائر فكتب على صفحته على "تويتر" إنه تبادل التهاني بمناسبة العام الجديد مع وزير الخارجية القطري.ولفت إلى أنه تم استعراض وضع العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى مستجدات الأوضاع على الساحة العربية.يذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، استقبل اليوم الاثنين، الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني, الممثل الشخصي لأمير دولة قطر، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية "واج".ولفتت الوكالة إلى أن ممثل أمير قطر سلم تبون سارية علم كأس العرب لكرة القدم، التي تم تتويج المنتخب الجزائري بها، وهي سارية ذهبية تحمل شعار البطولة.
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العالم العربي, أخبار قطر اليوم

ممثل أمير قطر يهدي الرئيس الجزائري "سارية ذهبية" ومباحثات ثنائية بين وزيري خارجية البلدين

21:24 GMT 03.01.2022
© AFP 2021 / RYAD KRAMDIالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
© AFP 2021 / RYAD KRAMDI
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قال وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إنه أجرى مباحثات هاتفية مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة تناولت العديد من القضايا.
وكتب عبد الرحمن آل ثاني، على "تويتر"، اليوم الاثنين: "سعدت بمكالمة أخي وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية"، مضيفا: "ناقشنا العلاقات الأخوية بين بلدينا والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين".
أما وزير خارجية الجزائر فكتب على صفحته على "تويتر" إنه تبادل التهاني بمناسبة العام الجديد مع وزير الخارجية القطري.
ولفت إلى أنه تم استعراض وضع العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى مستجدات الأوضاع على الساحة العربية.
يذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، استقبل اليوم الاثنين، الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني, الممثل الشخصي لأمير دولة قطر، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية "واج".
ولفتت الوكالة إلى أن ممثل أمير قطر سلم تبون سارية علم كأس العرب لكرة القدم، التي تم تتويج المنتخب الجزائري بها، وهي سارية ذهبية تحمل شعار البطولة.
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