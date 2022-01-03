ممثل أمير قطر يهدي الرئيس الجزائري "سارية ذهبية" ومباحثات ثنائية بين وزيري خارجية البلدين
© AFP 2021 / RYAD KRAMDIالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
© AFP 2021 / RYAD KRAMDI
قال وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إنه أجرى مباحثات هاتفية مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة تناولت العديد من القضايا.
وكتب عبد الرحمن آل ثاني، على "تويتر"، اليوم الاثنين: "سعدت بمكالمة أخي وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية"، مضيفا: "ناقشنا العلاقات الأخوية بين بلدينا والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين".
سعدت بمكالمة أخي @Lamamra_dz وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، حيث ناقشنا العلاقات الأخوية بين بلدينا، إلى جانب القضايا ذات الاهتمام المشترك.— محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) January 3, 2022
أما وزير خارجية الجزائر فكتب على صفحته على "تويتر" إنه تبادل التهاني بمناسبة العام الجديد مع وزير الخارجية القطري.
ولفت إلى أنه تم استعراض وضع العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى مستجدات الأوضاع على الساحة العربية.
سعدت بالتواصل هاتفيا مع زميلي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر الشقيقة. تبادلنا التهاني بمناسبة السنة الجديدة واستعرضنا وضع العلاقات الثنائية والتحضيرات للاستحقاقات المنتظرة فضلا عن مستجدات الأوضاع على الساحة العربية. pic.twitter.com/ubLfNWkPX0— Ramtane Lamamra | رمطان لعمامرة (@Lamamra_dz) January 3, 2022
يذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، استقبل اليوم الاثنين، الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني, الممثل الشخصي لأمير دولة قطر، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية "واج".
ولفتت الوكالة إلى أن ممثل أمير قطر سلم تبون سارية علم كأس العرب لكرة القدم، التي تم تتويج المنتخب الجزائري بها، وهي سارية ذهبية تحمل شعار البطولة.