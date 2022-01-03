تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220103/منسق-لجان-المقاومة-السودانية-يكشف-لـسبوتنيك-خطط-الشارع-بعد-استقالة-حمدوك-1054900772.html
منسق لجان المقاومة السودانية يكشف لـ"سبوتنيك" خطط الشارع بعد استقالة حمدوك
منسق لجان المقاومة السودانية يكشف لـ"سبوتنيك" خطط الشارع بعد استقالة حمدوك
أكد المنسق العام لملتقى لجان المقاومة السودانية، يوسف أحمد إبراهيم، أن استقالة حمدوك دليل واضح على هيمنة العسكر والفلول والميليشيات، وأنه يجري بالإعداد لإسقاط... 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T15:36+0000
2022-01-03T15:36+0000
مظاهرات
أخبار السودان اليوم
عبد الفتاح البرهان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/19/1050530879_0:0:3286:1848_1920x0_80_0_0_1fae518ad8ba1e4bdca54f46501b629c.jpg
وقال في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن استقالة حمدوك ستمهد الطريق لإسقاط البرهان وميليشياته، وتفسح المجال لتوحيد الشارع نحو الهدف وهو إسقاط العسكر، حيث إن ما قاموا به منذ اليوم الأول لسقوط البشير لا يمكن تفسيره إلا بالعداء الصريح للثورة والثوار.وأوضح أنهم "عملوا على الانقضاض على الثورة، وبدا ذلك جليا منذ فض اعتصام القيادة العامة، وما صاحبه من قتل، والذي أكد النية الحقيقية لاغتصاب السلطة وهو نفس سلوك المخلوع، ولم ينته الأمربمجزرة القيادة العامة بل استمر قمع وقتل الثوار المطالبين بتحقيق العدالة، حيث ظل المكون العسكري طيلة الفترة الماضية يمثل حجر عثرة حتى لا تتقدم الدولة السودانية للأمام، وظللنا صامدين مدافعين عن ثورتنا متمسكين بالسلمية".وأكد إبراهيم أن لجان المقاومة "سوف تمضي في طريق أهداف الثورة مهما بلغت التضحيات، ونحمّل المجلس الانقلابي وأتباعه ما يحدث، كما نحمّل كامل المسؤولية للبرهان وحميدتي في عملية القتل والاغتصاب والقمع الذي يحدث الآن، ونطالبهم الآن بالاستقالة والتنحي كشرط أساسي لتجنب البلاد خطر الانزلاق إلى منحنيات خطيرة، وسنظل متمسكين بـ اللاءات الثلاث التي أطلقناها مع بداية الانقلاب، ولن نتفاوض مع القتلة، وإن كان ولابد نطالب الجيش الآن بتقديم بديل للبرهان حتى نخاطبه بمطالبنا، الآن مطلبنا جميعآ وقبل كل شيء، هو إسقاط البرهان وسيكون شعار المرحلة المقبلة هو تسقط بس".ودعا الأمم المتحدة إلى "فرض عقوبات فردية على كل من أعاق إرادة الشعب السوداني في أن يعيش حرا وينعم بحكم مدني وانتقال ديمقراطي، ونقول لرئيس الوزراء المستقيل شكرا لما قدمته لهذا الوطن، وقد قدمت درسآ لمن يتمسكون بالمنصب وهم ليسوا أهلا له لدرجة القتل والقمع، شكرآ وأنت تستمع لصوت الشارع، ونقول لك إن الفشل الذي حدث يكمن في مشاركة السلطة لهؤلاء، والآن إما دولة مدنية كاملة أو الموت في سبيل الوطن، والموت في شأن الوطن حياة، وثورتنا مستمرة حتى إسقاط الإنقلابين وتكوين دولة تسع الجميع وتتحقق فيها العدالة والسلام والحرية".وفي وقت متأخر من مساء أمس الأحد، أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، استقالته رسميا من منصبه.وأشار رئيس الوزراء المستقيل إلى أن "الأزمة اليوم في البلاد سياسية في المقام الأول... لكنها في الطريق لتصبح أزمة شاملة"، مضيفا: "حاولت تجنيب بلادنا خطر الانزلاق نحو الكارثة، ونمر حاليا بمنعطف خطير يهدد ببقاء السودان كليا".يأتي هذا في الوقت الذي يحتشد فيه السودانيون في عدة مدن وولايات بينها العاصمة الخرطوم، وأم درمان، وغيرها، في تظاهرات دعا إليها تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى تعارض الإجراءات التي اتخذها البرهان في 25 أكتوبر/تشرين أول 2021 والتي تضمنت إعادة تشكيل المجلس السيادي واعتقال عدد من المسؤولين والإطاحة بحكومة حمدوك ووضعه قيد الإقامة الجبرية، قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.وقبل أيام، وجّه رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، بالشروع في الإجراءات العملية للانتخابات في تموز/يوليو 2023، إلا أن عددا من القوى السياسية الفاعلة في الشارع ترفض الحديث عن أي إجراءات انتخابية في الوقت الحالي، معتبرة أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.
https://arabic.sputniknews.com/20220103/المخابرات-والمفصولون-كواليس-الخلافات-التي-انتهت-باستقالة-حمدوك-1054885578.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/19/1050530879_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_abcc28f8bb78069ce37467a7dd77c1c7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مظاهرات, أخبار السودان اليوم, عبد الفتاح البرهان

منسق لجان المقاومة السودانية يكشف لـ"سبوتنيك" خطط الشارع بعد استقالة حمدوك

15:36 GMT 03.01.2022
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAHمظاهرات في شوارع مدينة الخرطوم، السودان 25 أكتوبر 2021
مظاهرات في شوارع مدينة الخرطوم، السودان 25 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
تابعنا عبر
أكد المنسق العام لملتقى لجان المقاومة السودانية، يوسف أحمد إبراهيم، أن استقالة حمدوك دليل واضح على هيمنة العسكر والفلول والميليشيات، وأنه يجري بالإعداد لإسقاط الانقلاب ورموزه من المشهد السياسي.
وقال في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن استقالة حمدوك ستمهد الطريق لإسقاط البرهان وميليشياته، وتفسح المجال لتوحيد الشارع نحو الهدف وهو إسقاط العسكر، حيث إن ما قاموا به منذ اليوم الأول لسقوط البشير لا يمكن تفسيره إلا بالعداء الصريح للثورة والثوار.
رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
"المخابرات والمفصولون"... كواليس الخلافات التي انتهت باستقالة حمدوك
10:32 GMT
وأوضح أنهم "عملوا على الانقضاض على الثورة، وبدا ذلك جليا منذ فض اعتصام القيادة العامة، وما صاحبه من قتل، والذي أكد النية الحقيقية لاغتصاب السلطة وهو نفس سلوك المخلوع، ولم ينته الأمربمجزرة القيادة العامة بل استمر قمع وقتل الثوار المطالبين بتحقيق العدالة، حيث ظل المكون العسكري طيلة الفترة الماضية يمثل حجر عثرة حتى لا تتقدم الدولة السودانية للأمام، وظللنا صامدين مدافعين عن ثورتنا متمسكين بالسلمية".
وأكد إبراهيم أن لجان المقاومة "سوف تمضي في طريق أهداف الثورة مهما بلغت التضحيات، ونحمّل المجلس الانقلابي وأتباعه ما يحدث، كما نحمّل كامل المسؤولية للبرهان وحميدتي في عملية القتل والاغتصاب والقمع الذي يحدث الآن، ونطالبهم الآن بالاستقالة والتنحي كشرط أساسي لتجنب البلاد خطر الانزلاق إلى منحنيات خطيرة، وسنظل متمسكين بـ اللاءات الثلاث التي أطلقناها مع بداية الانقلاب، ولن نتفاوض مع القتلة، وإن كان ولابد نطالب الجيش الآن بتقديم بديل للبرهان حتى نخاطبه بمطالبنا، الآن مطلبنا جميعآ وقبل كل شيء، هو إسقاط البرهان وسيكون شعار المرحلة المقبلة هو تسقط بس".

وأوضح المنسق العام لملتقى لجان المقاومة، أن وجود حمدوك "كان يشكل حاجزا ومانعا يحمي الانقلابيين، وبعد استقالته أصبح ظهر العدو مكشوفآ وأضحى هدفنا الآن إسقاط البرهان قبل كل شيء، لأننا على قناعة الآن بأن ثورتنا عادت من جديد إلى المربع الأول الذي سبق إسقاط البشير، ومايحدث الآن هو تحدي لإرادة الشعب السوداني".

ودعا الأمم المتحدة إلى "فرض عقوبات فردية على كل من أعاق إرادة الشعب السوداني في أن يعيش حرا وينعم بحكم مدني وانتقال ديمقراطي، ونقول لرئيس الوزراء المستقيل شكرا لما قدمته لهذا الوطن، وقد قدمت درسآ لمن يتمسكون بالمنصب وهم ليسوا أهلا له لدرجة القتل والقمع، شكرآ وأنت تستمع لصوت الشارع، ونقول لك إن الفشل الذي حدث يكمن في مشاركة السلطة لهؤلاء، والآن إما دولة مدنية كاملة أو الموت في سبيل الوطن، والموت في شأن الوطن حياة، وثورتنا مستمرة حتى إسقاط الإنقلابين وتكوين دولة تسع الجميع وتتحقق فيها العدالة والسلام والحرية".
وفي وقت متأخر من مساء أمس الأحد، أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، استقالته رسميا من منصبه.
وكشف حمدوك عن استقالته في ختام خطاب متلفز في ذكرى ثورة ديسمبر، مؤكدا أن "حل الأزمة في السودان لن يكون إلا بجلوس جميع الأطراف على مائدة المفاوضات".
وأشار رئيس الوزراء المستقيل إلى أن "الأزمة اليوم في البلاد سياسية في المقام الأول... لكنها في الطريق لتصبح أزمة شاملة"، مضيفا: "حاولت تجنيب بلادنا خطر الانزلاق نحو الكارثة، ونمر حاليا بمنعطف خطير يهدد ببقاء السودان كليا".
يأتي هذا في الوقت الذي يحتشد فيه السودانيون في عدة مدن وولايات بينها العاصمة الخرطوم، وأم درمان، وغيرها، في تظاهرات دعا إليها تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى تعارض الإجراءات التي اتخذها البرهان في 25 أكتوبر/تشرين أول 2021 والتي تضمنت إعادة تشكيل المجلس السيادي واعتقال عدد من المسؤولين والإطاحة بحكومة حمدوك ووضعه قيد الإقامة الجبرية، قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.
وقبل أيام، وجّه رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، بالشروع في الإجراءات العملية للانتخابات في تموز/يوليو 2023، إلا أن عددا من القوى السياسية الفاعلة في الشارع ترفض الحديث عن أي إجراءات انتخابية في الوقت الحالي، معتبرة أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
15:45 GMT نائب رئيس حركة "النهضة" التونسية الموقوف يرفض تناول الطعام والدواء
15:42 GMTإثيوبيا تعلق لأول مرة على استقالة حمدوك وتطالب السودان بحل مشاكله دون تدخل أجنبي
15:36 GMTمنسق لجان المقاومة السودانية يكشف لـ"سبوتنيك" خطط الشارع بعد استقالة حمدوك
15:36 GMTإسرائيل تزود الإمارات بأحدث نظام ليزر في العالم لحماية طائراتها من الهجمات الصاروخية
15:31 GMTبعد بيان "الحرب النووية"... ما هو حجم السلاح النووي في العالم ومن يملكه؟
15:30 GMTجونسون: مستشفيات المملكة المتحدة تتعرض لضغط كبير في الأسابيع المقبلة
15:27 GMT​​النفط ينخفض لما دون 78 دولارا بعد ارتفاع في بداية العام
15:27 GMTذوبان نهر جليدي في القارة القطبية الجنوبية يهدد العالم
15:23 GMTمخاوف من إلغاء مهرجانات السينما للعام الثالث في المغرب ‏
15:17 GMTالسعودية تصد هجوما جديدا على أراضيها وتنشر لقطات لتدمير طائرات مسيرة... فيديو
15:09 GMTالسياحة المصرية... بداية الانتعاش في 2021 وتحديات في 2022
15:06 GMTالكويت تنهي خدمات ربع مليون وافد خلال 2021 بسبب "التكويت"
15:04 GMTالخارجية اليمنية تصدر بيانا بشأن "قرصنة أنصار الله لسفينة ترفع علم الإمارات"
15:02 GMTرئيس بوتسوانا يخضع للعزل الصحي بعد إصابته بكورونا
14:49 GMTالخارجية الإيرانية: لن نستكين حتى نجر الضالعين في اغتيال سليماني إلى منصة العدالة
14:48 GMTالروسي كارغينوف يحتل المركز الأول في المرحلة الثانية من منافسات رالي داكار
14:47 GMTطالب ثانوي يطالب بتعويض 10 ملايين دولار بعد أن أجبره مدربه على تناول بيتزا كعقاب له
14:45 GMTالصحة السورية تستلم مليون جرعة لقاح ضد كورونا من الصين
14:37 GMT"أنصار الله" تعلن نقل السفينة الإماراتية المحتجزة إلى ميناء الصليف
14:36 GMTانتخاب الكويتي هيثم الغيص أمينا عاما لمنظمة أوبك