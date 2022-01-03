https://arabic.sputniknews.com/20220103/من-بينهم-ترامب-ودول-إيران-تحدد-125-متهما-ضالعين-في-قتل-سليماني-1054876504.html

من بينهم ترامب ودول.. إيران تحدد 125 متهما ضالعين في قتل سليماني

من بينهم ترامب ودول.. إيران تحدد 125 متهما ضالعين في قتل سليماني

قالت إيران، اليوم الاثنين، إنها حددت 125 متهما ضالعين في مقتل قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، والذي قتل في غارة أمريكية قبل عامين. 03.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-03T00:52+0000

2022-01-03T00:52+0000

2022-01-03T01:10+0000

اغتيال قاسم سليماني

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104586/87/1045868765_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8c8f29c8fdfe7f09851807aa5a2fcad1.jpg

وقال مساعد رئيس السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية، كاظم غريب آبادي، إن الولايات المتحدة هي المسؤول المباشر عن اغتيال قاسم سليماني.وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اعتبر آبادي أن ترامب على رأس المتهمين لأنه أصدر أمر التنفيذ. ولفت إلى أن الـ 125 متهما غالبيتهم عناصر في هيكل الإدارة الأمريكية.وختم آبادي بقوله، إن الرئيس الأمريكي السابق ترامب أقر بنفسه بأنه أمر بتنفيذ هذا "العمل الإرهابي" معتبر ذلك فخرا لنفسه. مشيرا إلى أن إقرار ترامب يعد وثيقة قابلة للاستناد في المحاكم الدولية.في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهم المطار في بغداد.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 يناير 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.وبعدها بأيام وتحديدا في 8 يناير، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي انتقاما لمقتل سليماني، لم يسفر عن وقوع ضحايا من العسكريين الأمريكيين.

https://arabic.sputniknews.com/20220102/مسؤول-بالحرس-الثوري-الإيراني-يكشف-عن-دور-قاسم-سليماني-في-إنقاذ-العراق-وسوريا-1054874966.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

اغتيال قاسم سليماني