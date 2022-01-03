https://arabic.sputniknews.com/20220103/مهندس-هجرة-اليهود-العراقيين-وفاة-الوزير-الإسرائيلي-السابق-مردخاي-بن-بورات-1054882123.html

مهندس هجرة اليهود العراقيين... وفاة الوزير الإسرائيلي السابق مردخاي بن بورات

مهندس هجرة اليهود العراقيين... وفاة الوزير الإسرائيلي السابق مردخاي بن بورات

توفي الوزير الإسرائيلي السابق مردخاي بن بورات، مهندس عملية إجلاء اليهود العراقيين إلى إسرائيل، الليلة الماضية في منزله عن عمر ناهز 98 عاما. 03.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-03T09:04+0000

2022-01-03T09:04+0000

2022-01-03T09:04+0000

إسرائيل

الموساد

أخبار إسرائيل اليوم

العراق

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وقالت القناة السابعة في التلفزيون الإسرائيلي، اليوم الاثنين: "توفي مردخاي بن بورات، الحائز على جائزة إسرائيل، وقائد عملية إنقاذ يهود العراق، الليلة الماضية في منزله في رمات غان".وأضافت: "ولد بن بورات في بغداد عام 1923. وكان في شبابه عضوا في حركة هاحالوتس (شبابية صهيونية)، التي عملت بشكل سري في العراق، وأعلن ولاءه للهاغاناه (منظمة عسكرية صهيونية في فلسطين قبل إعلان دولة إسرائيل)".وهاجر بن بورات إلى أرض فلسطين عام 1945. واستغرقت هجرته شهرا سيرا على الأقدام عبر سوريا ولبنان.وهناك، واصل عضويته في "الهاغاناه"، وعندما اندلعت حرب عام 1948 حضر الدورة الأولى لضباط الجيش الإسرائيلي، وكان قائد سرية أثناء الحرب.في عام 1949، أرسل جهاز الموساد الإسرائيلي بن بورات لتنظيم عملية هجرة اليهود من العراق عبر إيران، ليجد نفسه، وفق القناة- ينظم أكبر عملية هجرة في التاريخ اليهودي ممثلة في عملية عزرا ونحميا، التي استمرت حتى عام 1951.شغل منصب عضو الكنيست من 1965-1977 ووزيرا بلا حقيبة بين عامي 1982-1984.في عام 1979، تم إرسال بن بورات إلى إيران لمساعدة اليهود على مغادرة البلاد بعد الثورة الإسلامية بقيادة الخميني.في عام 2001، مُنح "جائزة إسرائيل" (أعلى وأرفع جائزة رسمية في إسرائيل) عن "إنجازاته ومساهماته في المجتمع والدولة".

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إسرائيل, الموساد, أخبار إسرائيل اليوم, العراق