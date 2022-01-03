نصر الله يحمل أمريكا مسؤولية كل جرائم إسرائيل في فلسطين ولبنان والمنطقة

وصرح نصر الله، في خطاب ملتفز، أن "الولايات المتحدة مسؤولة عن كل جرائم إسرائيل في فلسطين والمنطقة، وأن كل ما فعلته إسرائيل في لبنان من حروب وغارات ومجازر تتحمل مسؤوليته الولايات المتحدة الأمريكية".وتساءل: كيف ننظر إلى أمريكا أنها صديق؟"، لافتا إلى أن "رأس العدوان وأساس الاحتلال والطغيان هي الولايات المتحدة ويجب اتخاذها عدواً".ولفت إلى أن "هناك آلاف الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الصهيونية ويعانون معاناة هائلة"، قائلا: “قبل أسابيع اكتمل الجدار الهائل حول غزة ليزيد من شدّة الحصار المفروض منذ 15 عاماً على القطاع وأن العالم كله يقف ساكتاً".
وتساءل: كيف ننظر إلى أمريكا أنها صديق؟"، لافتا إلى أن "رأس العدوان وأساس الاحتلال والطغيان هي الولايات المتحدة ويجب اتخاذها عدواً".
وتحدث نصر الله عن الأسير هشام أبو هواش، واصفاً إياه بـ”البطل ورمز من رموز وعناوين المقاومة الكبرى إلى جانب الأبطال الستة الذين نفذوا عملية نفق الحرية قبل أشهر".
ولفت إلى أن "هناك آلاف الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الصهيونية ويعانون معاناة هائلة"، قائلا: “قبل أسابيع اكتمل الجدار الهائل حول غزة ليزيد من شدّة الحصار المفروض منذ 15 عاماً على القطاع وأن العالم كله يقف ساكتاً".