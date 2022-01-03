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نصر الله يحمل أمريكا مسؤولية كل جرائم إسرائيل في فلسطين ولبنان والمنطقة
نصر الله يحمل أمريكا مسؤولية كل جرائم إسرائيل في فلسطين ولبنان والمنطقة
قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، اليوم الاثنين، إن "فلسطين اليوم محتلة من قبل الصهاينة، وما يُعانيه الشعب الفلسطيني معروف للجميع بسبب... 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T19:00+0000
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وصرح نصر الله، في خطاب ملتفز، أن "الولايات المتحدة مسؤولة عن كل جرائم إسرائيل في فلسطين والمنطقة، وأن كل ما فعلته إسرائيل في لبنان من حروب وغارات ومجازر تتحمل مسؤوليته الولايات المتحدة الأمريكية".وتساءل: كيف ننظر إلى أمريكا أنها صديق؟"، لافتا إلى أن "رأس العدوان وأساس الاحتلال والطغيان هي الولايات المتحدة ويجب اتخاذها عدواً".ولفت إلى أن "هناك آلاف الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الصهيونية ويعانون معاناة هائلة"، قائلا: “قبل أسابيع اكتمل الجدار الهائل حول غزة ليزيد من شدّة الحصار المفروض منذ 15 عاماً على القطاع وأن العالم كله يقف ساكتاً".
https://arabic.sputniknews.com/20211216/سفير-إسرائيل-في-الأمم-المتحدة-إذا-فتح-حزب-الله-النار-علينا-سندمر-البنى-التحتية-اللبنانية-1054244601.html
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أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله

نصر الله يحمل أمريكا مسؤولية كل جرائم إسرائيل في فلسطين ولبنان والمنطقة

19:00 GMT 03.01.2022
© AFP 2021 / STRINGERحسن نصر الله
حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
© AFP 2021 / STRINGER
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قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، اليوم الاثنين، إن "فلسطين اليوم محتلة من قبل الصهاينة، وما يُعانيه الشعب الفلسطيني معروف للجميع بسبب الاحتلال والتهجير والشتات".
وصرح نصر الله، في خطاب ملتفز، أن "الولايات المتحدة مسؤولة عن كل جرائم إسرائيل في فلسطين والمنطقة، وأن كل ما فعلته إسرائيل في لبنان من حروب وغارات ومجازر تتحمل مسؤوليته الولايات المتحدة الأمريكية".
لافتة للأمين العام لـ حزب الله، حسن نصرالله، لبنان 7 يلويو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
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وتساءل: كيف ننظر إلى أمريكا أنها صديق؟"، لافتا إلى أن "رأس العدوان وأساس الاحتلال والطغيان هي الولايات المتحدة ويجب اتخاذها عدواً".
وتحدث نصر الله عن الأسير هشام أبو هواش، واصفاً إياه بـ”البطل ورمز من رموز وعناوين المقاومة الكبرى إلى جانب الأبطال الستة الذين نفذوا عملية نفق الحرية قبل أشهر".
ولفت إلى أن "هناك آلاف الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الصهيونية ويعانون معاناة هائلة"، قائلا: “قبل أسابيع اكتمل الجدار الهائل حول غزة ليزيد من شدّة الحصار المفروض منذ 15 عاماً على القطاع وأن العالم كله يقف ساكتاً".
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