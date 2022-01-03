نهى نبيل توجه رسالة غاضبة للمسؤولين في الكويت... "لم يسبق لي أن تحدثت بهذه الطريقة"... ‏فيديو

ونشرت نبيل مقطعا مصورا يوثق الأضرار والتلفيات الضخمة التي لحقت بمنزلها، الكائن في منطقة بيان بالكويت، على الرغم من أنه حديث البناء، بحسب قولها.ولفتت غاضبة إلى أن هذا هو العام الرابع الذي يتعرض فيه منزلها للغرق بسبب هطول الأمطار.وتساءلت منفعلة عمن سيعوّضها في حال أن تضرر شخص مسن أو أطفال كانوا متواجدين داخل المنزل من تلك الحوادث الناجمة عن الطقس السيئ.كما عبّرت مدونة الموضة الكويتية في فيديو آخر عن استيائها من عدم استجابة المتخصصين بالسيطرة على الأمطار لسنوات متتالية، وأكدت في رسالة حادة إلى وزارة الأشغال الكويتية أنه "لا يوجد تنظيف أو صيانة أو متابعة من جانبهم، وبالتالي يغرق المنزل في حال هطول الأمطار عليه".وأكدت في بداية الفيديو أنه لم يسبق لها في حياتها أن تحدثت بهذا والغضب والانفعال.وكانت نهى نبيل كشفت في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي عن حملها في طفلها الرابع، مشيرة لمتابعيها إلى أنه كان سرا ظلت تتكتم منذ 5 أشهر.يشار إلى أن نهى نبيل تلقت في شهر يوليو/ تموز الماضي تكريما كأفضل أيقونة للموضة والأزياء في حفل جوائز مهرجان "EMIGALA"، الذي أقيم في إمارة دبي الخليجية.
تصدرت الفاشنيستا الكويتية، نهى نبيل، أكثر الموضوعات المتداولة على محرك البحث الأمريكي "غوغل"، عقب غرق منزلها بفعل الأمطار.
ونشرت نبيل مقطعا مصورا يوثق الأضرار والتلفيات الضخمة التي لحقت بمنزلها، الكائن في منطقة بيان بالكويت، على الرغم من أنه حديث البناء، بحسب قولها.
ولفتت غاضبة إلى أن هذا هو العام الرابع الذي يتعرض فيه منزلها للغرق بسبب هطول الأمطار.
وتساءلت منفعلة عمن سيعوّضها في حال أن تضرر شخص مسن أو أطفال كانوا متواجدين داخل المنزل من تلك الحوادث الناجمة عن الطقس السيئ.
#امطار_الخير للسنة الرابعة على التوالي، يصير هالشيء في منزلنا المبني حديثا في منطقة بيان في الكويت 💔 الخسائر المادية تتعوض ،لكن لو كانوا اليهال بالبيت؟ لو كان في شخص كبير بالسن أو مقعد؟ لو حصل تماس كهربائي ؟ لو صارت أضرار بشرية و خسائر بالأرواح .من يعوضنا يا وزارة الأشغال ؟ pic.twitter.com/OEbnmRkFPe
كما عبّرت مدونة الموضة الكويتية في فيديو آخر عن استيائها من عدم استجابة المتخصصين بالسيطرة على الأمطار لسنوات متتالية، وأكدت في رسالة حادة إلى وزارة الأشغال الكويتية أنه "لا يوجد تنظيف أو صيانة أو متابعة من جانبهم، وبالتالي يغرق المنزل في حال هطول الأمطار عليه".
وأكدت في بداية الفيديو أنه لم يسبق لها في حياتها أن تحدثت بهذا والغضب والانفعال.
وكانت نهى نبيل كشفت في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي عن حملها في طفلها الرابع، مشيرة لمتابعيها إلى أنه كان سرا ظلت تتكتم منذ 5 أشهر.