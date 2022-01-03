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نيللي كريم: كنت فاقدة الأمل في الرجال
نيللي كريم: كنت فاقدة الأمل في الرجال
صرحت الفنانة المصرية نيللي كريم بأنها كانت فاقدة الأمل في الرجال، قبل أن تلتقي بزوجها الحالي هشام عاشور. 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T12:06+0000
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ونقل موقع "مصراوي" عن نيللي كريم تصريحات كانت قد أدلت بها في برنامج تلفزيوني تحدثت خلاله عن قصة حبها مع زوجها لاعب "الإسكواش" المعتزل.وأكدت نيللي أن حظها سيئ فيما يتعلق بالرجال، حيث كانت تسير في اختياراتها من سيئ إلى أسوأ، وأوضحت أن الرجال يعجبون بأي فنانة لإعجابه بمظهرها، لكن بعدما تعود إلى حياتها الطبيعية وشكلها دون تكلف، تكتشف أنه يريد مظهرها فقط.ومن جانبه، قال هشام عاشور عن زوجته إنها تتعامل مع الناس بطيبة وبطبيعية، مؤكدا أنه يحترم نجوميتها، وأن الناس تشعر بطيبة قلبها، ومازحها قائلا: "دماغها ناشفة زي الحجر"، على حد تعبيره.يذكر أن الفنانة نيللي كريم ونجم الإسكواش السابق هشام عاشور، كانا قد احتفلا بزفافهما في أغسطس/آب الماضي.ومن المنتظر أن تخوض نيللي كريم سباق الدراما الرمضانية المقبل من خلال مسلسل بعنوان "فاتن أمل حربي"، حيث يشاركها كل من فادية عبدالغني، وفاء عامر، شريف سلامة، أحمد حاتم، محمد ثروت، خالد سرحان، والمسلسل من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج محمد جمال العدل.&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار الفنانين في مصر.
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أخبار الفنانين في مصر

نيللي كريم: كنت فاقدة الأمل في الرجال

12:06 GMT 03.01.2022
© Sputnik . Kiril Kalinikovنيللي كريم تبحث عن زوجها "المختفي" في موسكو وتبدي استعدادها للمشاركة في السينما الروسية
نيللي كريم تبحث عن زوجها المختفي في موسكو وتبدي استعدادها للمشاركة في السينما الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
© Sputnik . Kiril Kalinikov
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صرحت الفنانة المصرية نيللي كريم بأنها كانت فاقدة الأمل في الرجال، قبل أن تلتقي بزوجها الحالي هشام عاشور.
ونقل موقع "مصراوي" عن نيللي كريم تصريحات كانت قد أدلت بها في برنامج تلفزيوني تحدثت خلاله عن قصة حبها مع زوجها لاعب "الإسكواش" المعتزل.
وأكدت نيللي أن حظها سيئ فيما يتعلق بالرجال، حيث كانت تسير في اختياراتها من سيئ إلى أسوأ، وأوضحت أن الرجال يعجبون بأي فنانة لإعجابه بمظهرها، لكن بعدما تعود إلى حياتها الطبيعية وشكلها دون تكلف، تكتشف أنه يريد مظهرها فقط.
ومن جانبه، قال هشام عاشور عن زوجته إنها تتعامل مع الناس بطيبة وبطبيعية، مؤكدا أنه يحترم نجوميتها، وأن الناس تشعر بطيبة قلبها، ومازحها قائلا: "دماغها ناشفة زي الحجر"، على حد تعبيره.
يذكر أن الفنانة نيللي كريم ونجم الإسكواش السابق هشام عاشور، كانا قد احتفلا بزفافهما في أغسطس/آب الماضي.
ومن المنتظر أن تخوض نيللي كريم سباق الدراما الرمضانية المقبل من خلال مسلسل بعنوان "فاتن أمل حربي"، حيث يشاركها كل من فادية عبدالغني، وفاء عامر، شريف سلامة، أحمد حاتم، محمد ثروت، خالد سرحان، والمسلسل من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج محمد جمال العدل.
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