واشنطن تدعو إلى ضمان استمرار الحكم المدني في السودان بعد استقالة حمدوك

وقال بيان مكتب الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية الأمريكية الذي نشر على "تويتر" بعد استقالة رئيس الوزراء حمدوك: "يتعين على الزعماء السودانيين تنحية الخلافات جانبا والتوصل إلى توافق وضمان استمرار الحكم المدني".وأضاف البيان: "كما يجب تعيين رئيس الوزراء والحكومة المقبلة في السودان وفقًا للأحكام المعلنة في الدستور لتحقيق أهداف الشعب والحرية والسلام والعدالة ".كما أعربت الولايات المتحدة عن دعمها لشعب السودان "في سعيه من أجل الديمقراطية" ودعت إلى إنهاء العنف.وأعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، استقالته رسميا من منصبه.وكشف حمدوك عن استقالته في ختام خطاب متلفز في ذكرى ثورة ديسمبر، مؤكدا أن "حل الأزمة في السودان لن يكون إلا بجلوس جميع الأطراف على مائدة المفاوضات".
أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، بيانا حثت فيه زعماء السودان على ضمان استمرار الحكم المدني وإنهاء العنف ضد المحتجين بعد استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وقال بيان مكتب الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية الأمريكية الذي نشر على "تويتر" بعد استقالة رئيس الوزراء حمدوك: "يتعين على الزعماء السودانيين تنحية الخلافات جانبا والتوصل إلى توافق وضمان استمرار الحكم المدني".
After PM Hamdok’s resignation, Sudanese leaders should set aside differences, find consensus, and ensure continued civilian rule. Sudan’s next PM and cabinet should be appointed in line with the constitutional declaration to meet the people’s goals of freedom, peace, and justice.