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وزارة الدفاع: وفاة وإصابة إثر سقوط هليكوبتر عسكرية في تونس
وزارة الدفاع: وفاة وإصابة إثر سقوط هليكوبتر عسكرية في تونس
أعلنت وزارة الدفاع التونسية، اليوم الاثنين، سقوط طائرة هليكوبتر عسكرية في أقصى شمال البلاد، ما أسفر عن وفاة مساعد قائد الطائرة وإصابة القائد بجروح خطيرة. 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T13:06+0000
2022-01-03T13:36+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
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وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد زكري، في تصريح لإذاعة "موزاييك" المحلية، إن طائرة هليكوبتر عسكرية سقطت صباح اليوم في منطقة بنزرت الجنوبية خلال مهمة استطلاع عادية وعلى متنها طياران، وهو ما أدى إلى وفاة أحدهما وإصابة آخر بجروح خطيرة تم نقله على أثرها إلى المستشفى الجهوي الحبيب بوقطفة لتلقي العلاج.وقالت الوزارة الدفاع التونسية إن المروحية كانت في مهمة طيران عادية في محافظة بنزرت، وسقطت بسبب عطل فني.ووقعت حوادث سقوط مروحيات سابقة في تونس، كان آخرها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حين أعلنت وزارة الدفاع سقوط مروحية عسكرية خلال عملية تدريب ليلي في منطقة الحامة في محافظة قابس "جنوب شرقي"، ما أسفر عن مقتل 3 جنود.بينما كانت أكبر الحوادث في أبريل/نيسان 2002، عندما تحطمت مروحية عسكرية أثناء رحلة من القاعدة العسكرية بالعوينة في العاصمة إلى قاعدة سيدي أحمد في محافظة بنزرت، ما أسفر عن مقتل رئيس أركان القوات البرية حينها عبد العزيز سكيك و12 عسكريا آخرين.
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العالم العربي, أخبار تونس اليوم

وزارة الدفاع: وفاة وإصابة إثر سقوط هليكوبتر عسكرية في تونس

13:06 GMT 03.01.2022 (تم التحديث: 13:36 GMT 03.01.2022)
© AP Photo / Ali Ben Salahمروحية تحلق فوق مكان حادثة الهجوم الارهابي على متحف "باردو" في تونس
مروحية تحلق فوق مكان حادثة الهجوم الارهابي على متحف باردو في تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
© AP Photo / Ali Ben Salah
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أعلنت وزارة الدفاع التونسية، اليوم الاثنين، سقوط طائرة هليكوبتر عسكرية في أقصى شمال البلاد، ما أسفر عن وفاة مساعد قائد الطائرة وإصابة القائد بجروح خطيرة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد زكري، في تصريح لإذاعة "موزاييك" المحلية، إن طائرة هليكوبتر عسكرية سقطت صباح اليوم في منطقة بنزرت الجنوبية خلال مهمة استطلاع عادية وعلى متنها طياران، وهو ما أدى إلى وفاة أحدهما وإصابة آخر بجروح خطيرة تم نقله على أثرها إلى المستشفى الجهوي الحبيب بوقطفة لتلقي العلاج.
وقالت الوزارة الدفاع التونسية إن المروحية كانت في مهمة طيران عادية في محافظة بنزرت، وسقطت بسبب عطل فني.
ووقعت حوادث سقوط مروحيات سابقة في تونس، كان آخرها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حين أعلنت وزارة الدفاع سقوط مروحية عسكرية خلال عملية تدريب ليلي في منطقة الحامة في محافظة قابس "جنوب شرقي"، ما أسفر عن مقتل 3 جنود.
بينما كانت أكبر الحوادث في أبريل/نيسان 2002، عندما تحطمت مروحية عسكرية أثناء رحلة من القاعدة العسكرية بالعوينة في العاصمة إلى قاعدة سيدي أحمد في محافظة بنزرت، ما أسفر عن مقتل رئيس أركان القوات البرية حينها عبد العزيز سكيك و12 عسكريا آخرين.
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