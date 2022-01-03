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وزارة النقل السعودية تطلق مبادرة لتوفير 45 ألف فرصة عمل
وزارة النقل السعودية تطلق مبادرة لتوفير 45 ألف فرصة عمل
أطلقت وزارة النقل السعودية مبادرة لتوفير 45 ألف فرصة عمل في قطاع النقل خلال أشهر بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية في المملكة. 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T19:02+0000
2022-01-03T19:02+0000
اقتصاد
أخبار السعودية اليوم
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ذكرت ذلك شبكة "العربية نت"، اليوم الاثنين، مشيرة إلى قول وزير النقل السعودي صالح الجاسر، إن التوطين وخلق الوظائف هو أحد محاور استراتيجية النقل والخدمات اللوجستية، التي يجري العمل عليها منذ عدة أشهر برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.ولفتت الشبكة، في خبر عن المبادرة، إلى أن تصريحات الوزير جاءت على هامش افتتاح معرض التوظيف الافتراضي الأول لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية، الذي تم تنظيمه أمس الأحد.وأوضحت أن المعرض يهدف إلى تفعيل التواصل بين الشركات وطالبي الوظائف، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتم طرح نحو 5 آلاف وظيفة في المعرض.وقال وزير النقل السعودي صالح الجاسر، عن وجود مبادرة مباشرة مع صندوق "هدف" ووزارة الموارد البشرية ومجلس الغرف التجارية من أجل توفير 45 ألف وظيفة في قطاع النقل، مشيرا إلى أنه من المقرر استكمال المبادرة خلال أشهر.وتشارك نحو 60 شركة متخصصة في مجال النقل، بمعرض التوظيف الافتراضي الأول لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية.
https://arabic.sputniknews.com/20211228/ولي-العهد-السعودي-يعلن-نظاما-تشريعيا-جديدا-يعزز-العدالة-لحماية-المجتمع-والأفراد-1054710416.html
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اقتصاد, أخبار السعودية اليوم

وزارة النقل السعودية تطلق مبادرة لتوفير 45 ألف فرصة عمل

19:02 GMT 03.01.2022
© Sputnik . Wasel Hamidaطريق "ترانزيت" بين السعودية وسوريا عبر العراق
طريق ترانزيت بين السعودية وسوريا عبر العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
© Sputnik . Wasel Hamida
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أطلقت وزارة النقل السعودية مبادرة لتوفير 45 ألف فرصة عمل في قطاع النقل خلال أشهر بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية في المملكة.
ذكرت ذلك شبكة "العربية نت"، اليوم الاثنين، مشيرة إلى قول وزير النقل السعودي صالح الجاسر، إن التوطين وخلق الوظائف هو أحد محاور استراتيجية النقل والخدمات اللوجستية، التي يجري العمل عليها منذ عدة أشهر برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ولفتت الشبكة، في خبر عن المبادرة، إلى أن تصريحات الوزير جاءت على هامش افتتاح معرض التوظيف الافتراضي الأول لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية، الذي تم تنظيمه أمس الأحد.
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
ولي العهد السعودي يعلن نظاما تشريعيا جديدا يعزز العدالة لحماية المجتمع والأفراد
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وأوضحت أن المعرض يهدف إلى تفعيل التواصل بين الشركات وطالبي الوظائف، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتم طرح نحو 5 آلاف وظيفة في المعرض.
وقال وزير النقل السعودي صالح الجاسر، عن وجود مبادرة مباشرة مع صندوق "هدف" ووزارة الموارد البشرية ومجلس الغرف التجارية من أجل توفير 45 ألف وظيفة في قطاع النقل، مشيرا إلى أنه من المقرر استكمال المبادرة خلال أشهر.
وتشارك نحو 60 شركة متخصصة في مجال النقل، بمعرض التوظيف الافتراضي الأول لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية.
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