وزير الخارجية السعودي: بحثنا مع الأردن الدور الإيراني "المزعزع" في المنطقة

وقال الوزير السعودي في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة الأردنية بعد اجتماعه مع نظيره الأردني: "بحثنا دور إيران المزعزع لاستقرار المنطقة والعالم ودعم الميليشيات وأكدنا على أهمية الجهود الرامية لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل وعلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك من أجل مكافحة الإرهاب والتطرف"، مؤكدا أن "أيدينا كعرب ممدودة للأخوة في إيران في حال تجاوبوا مع معالجة هذه الهموم العربية".ونوه بن فرحان إلى أن الجانبين بحثا عددا من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية والملفات ذات الاهتمام المشترك، ومن أهمها تعزيز العمل والتنسيق المشترك من أجل إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة العربية والشرق الأوسط، وإلى أنهما أكدا على تعزيز التنسيق والتشاور المشترك بخصوص هذه التحديات وإيجاد الحلول السلمية لها بالتعاون مع الشركاء في المجتمع الدولي.وبدوره، أدان وزير الخارجية الأردني "كل الهجمات الإرهابية التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية"، مشددا على أن بلاده تقف مع الجانب السعودي في "كل خطوة يتخذونها من أجل حماية أمنهم واستقرارهم"، مثمنا الجهود الكبيرة التي تقوم بها السعودية من أجل التوصل لحل ينهي الأزمة اليمنية، بحسب "العربية".وكان وزير الخارجية السعودي قد التقى نظيره الأردني في مقر وزارة الخارجية الأردنية، حيث بحث الجانبان آخر المستجدات الإقليمية في المنطقة العربية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه المنطقة العربية والشرق الأوسط.
وقال الوزير السعودي في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة الأردنية بعد اجتماعه مع نظيره الأردني: "بحثنا دور إيران المزعزع لاستقرار المنطقة والعالم ودعم الميليشيات وأكدنا على أهمية الجهود الرامية لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل وعلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك من أجل مكافحة الإرهاب والتطرف"، مؤكدا أن "أيدينا كعرب ممدودة للأخوة في إيران في حال تجاوبوا مع معالجة هذه الهموم العربية".
ونوه بن فرحان إلى أن الجانبين بحثا عددا من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية والملفات ذات الاهتمام المشترك، ومن أهمها تعزيز العمل والتنسيق المشترك من أجل إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة العربية والشرق الأوسط، وإلى أنهما أكدا على تعزيز التنسيق والتشاور المشترك بخصوص هذه التحديات وإيجاد الحلول السلمية لها بالتعاون مع الشركاء في المجتمع الدولي.
وبدوره، أدان وزير الخارجية الأردني "كل الهجمات الإرهابية التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية"، مشددا على أن بلاده تقف مع الجانب السعودي في "كل خطوة يتخذونها من أجل حماية أمنهم واستقرارهم"، مثمنا الجهود الكبيرة التي تقوم بها السعودية من أجل التوصل لحل ينهي الأزمة اليمنية، بحسب "العربية".