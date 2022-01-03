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https://arabic.sputniknews.com/20220103/وسائل-إعلام-إيرانية-تنشر-وصية-قاسم-سليماني-1054896778.html
وسائل إعلام إيرانية تنشر وصية قاسم سليماني
وسائل إعلام إيرانية تنشر وصية قاسم سليماني
أعادت وسائل إعلام إيرانية نشر وصية قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني. 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T14:26+0000
2022-01-03T14:26+0000
أخبار إيران
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وقالت وكالة تسنيم الإيرانية إن "حرس الثورة نشر نص الوصية الإلهية والسياسية للشهيد اللواء الحاج قاسم سليماني، والتي قرأها قائد قوات فيلق القدس العميد إسماعيل قاآني، في مصلى الإمام الخميني (رض) في طهران".وخاطب سليماني، في وصيته، الحرس الثوري والجيش الإيراني، داعيا إياهما إلى جعل الشجاعة والقدرة على إدارة الأزمات معيار منح المسؤوليات عند اختيار القادة.كما طالبهم بمعرفة العدو في الوقت المناسب والإحاطة بأهدافه وسياساته واتخاذ القرارات والتصرف في الوقت المناسب، مؤكدا أن فيلق القدس هي شوكة في عين العدو.وتعهد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في وقت سابق اليوم، بالثأر لمقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني قبل عامين ما لم تتم محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.وحذّر أمريكا من المماطلة في محاكمة ومعاقبة ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو، "بعد جريمة الاغتيال الوحشية التي نفذت بأمر مباشر منهما"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".وأكد رئيسي أن "الشعب الإيراني سينتقم لدمائه الطاهرة قطعا"، مطالبا قائد الحرس الثوري حسين سلامي بمواصلة طريق سليماني بصلابة وقوة أكبر، مؤكدا أنه كان سببا في تحول "حزب الله" اللبناني إلى مقاومة عالمية.ودعت إيران مجلس الأمن إلى محاسبة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على اغتيال الفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري.جاء ذلك في رسالة من السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، إلى الرئيس الدوري لمجلس الأمن بمناسبة الذكرى الثانية لاغتيال سليماني في يناير/كانون الثاني من عام 2020.يذكر أنه في 3 يناير 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهم المطار في بغداد.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 يناير 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.وبعدها بأيام وتحديدا في 8 يناير، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي انتقاما لمقتل سليماني.
https://arabic.sputniknews.com/20220103/من-بينهم-ترامب-ودول-إيران-تحدد-125-متهما-ضالعين-في-قتل-سليماني-1054876504.html
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أخبار إيران

وسائل إعلام إيرانية تنشر وصية قاسم سليماني

14:26 GMT 03.01.2022
© AFP 2021 / -قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني
قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
© AFP 2021 / -
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أعادت وسائل إعلام إيرانية نشر وصية قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.
وقالت وكالة تسنيم الإيرانية إن "حرس الثورة نشر نص الوصية الإلهية والسياسية للشهيد اللواء الحاج قاسم سليماني، والتي قرأها قائد قوات فيلق القدس العميد إسماعيل قاآني، في مصلى الإمام الخميني (رض) في طهران".
وخاطب سليماني، في وصيته، الحرس الثوري والجيش الإيراني، داعيا إياهما إلى جعل الشجاعة والقدرة على إدارة الأزمات معيار منح المسؤوليات عند اختيار القادة.
كما طالبهم بمعرفة العدو في الوقت المناسب والإحاطة بأهدافه وسياساته واتخاذ القرارات والتصرف في الوقت المناسب، مؤكدا أن فيلق القدس هي شوكة في عين العدو.
صورة قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
من بينهم ترامب ودول.. إيران تحدد 125 متهما ضالعين في قتل سليماني
00:52 GMT
وتعهد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في وقت سابق اليوم، بالثأر لمقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني قبل عامين ما لم تتم محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وحذّر أمريكا من المماطلة في محاكمة ومعاقبة ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو، "بعد جريمة الاغتيال الوحشية التي نفذت بأمر مباشر منهما"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".
وأكد رئيسي أن "الشعب الإيراني سينتقم لدمائه الطاهرة قطعا"، مطالبا قائد الحرس الثوري حسين سلامي بمواصلة طريق سليماني بصلابة وقوة أكبر، مؤكدا أنه كان سببا في تحول "حزب الله" اللبناني إلى مقاومة عالمية.
ودعت إيران مجلس الأمن إلى محاسبة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على اغتيال الفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري.
جاء ذلك في رسالة من السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، إلى الرئيس الدوري لمجلس الأمن بمناسبة الذكرى الثانية لاغتيال سليماني في يناير/كانون الثاني من عام 2020.
يذكر أنه في 3 يناير 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهم المطار في بغداد.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 يناير 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.
وبعدها بأيام وتحديدا في 8 يناير، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي انتقاما لمقتل سليماني.
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