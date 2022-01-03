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https://arabic.sputniknews.com/20220103/وفاة-دبيان-السبيعي-الملقب-بـشيخ-البدو-1054902496.html
وفاة دبيان السبيعي الملقب بـ"شيخ البدو"
وفاة دبيان السبيعي الملقب بـ"شيخ البدو"
توفي، اليوم الاثنين، دبيان السبيعي الملقب بشيخ البدو ومالك الإبل. 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T16:00+0000
2022-01-03T16:00+0000
2022-01-03T16:00+0000
وفاة
الإبل
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وحسب ما نشر نجله فارس بن دبيان عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد وفاة والده اليوم الاثنين .وقال فارس: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل الى رحمة الله والدي دبيان بن معيض بن دبيان، والصلاة عليه بعد صلاة العصر بـ الضبيعه".وجاءت وفاة الشيخ دبيان بعد صراع مع المرض استمر فترة طويلة.ويعد الشيخ دبيان السبيعي أحد أهم مالكي الإبل في المملكة العربية السعودية، وله العديد من الإنجازات في ما يسمى بمزاين الإبل في منافسات الصفر، إضافة إلى أنه شاعر معروف له العديد من الأشعار.
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وفاة, الإبل
وفاة دبيان السبيعي الملقب بـ"شيخ البدو"
توفي، اليوم الاثنين، دبيان السبيعي الملقب بشيخ البدو ومالك الإبل.
وحسب ما نشر نجله فارس بن دبيان عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد وفاة والده اليوم الاثنين .
وقال فارس: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل الى رحمة الله والدي دبيان بن معيض بن دبيان، والصلاة عليه بعد صلاة العصر بـ الضبيعه".
وجاءت وفاة الشيخ دبيان بعد صراع مع المرض استمر فترة طويلة.
ويعد الشيخ دبيان السبيعي أحد أهم مالكي الإبل في المملكة العربية السعودية، وله العديد من الإنجازات في ما يسمى بمزاين الإبل في منافسات الصفر، إضافة إلى أنه شاعر معروف له العديد من الأشعار.