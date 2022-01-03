تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220103/ولفرهامبتون-يفوز-بملعب-يونايتد-بعد-42-عاما-في-أول-خسارة-لرانجنيك-1054914038.html
ولفرهامبتون يفوز بملعب يونايتد بعد 42 عاما في أول خسارة لرانجنيك
ولفرهامبتون يفوز بملعب يونايتد بعد 42 عاما في أول خسارة لرانجنيك
عانى مانشستر يونايتد من أول خسارة تحت قيادة المدرب المؤقت رالف رانجنيك، أمام ضيفه ولفرهامبتون واندرارز 1-صفر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم... 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T22:48+0000
2022-01-03T22:48+0000
أخبار الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/03/1054914012_0:0:2063:1160_1920x0_80_0_0_08dd133d58e3e243f8bf3fbb9d642588.jpg
وفي الدقيقة 82 أهدى جواو موتينيو، أول انتصار لولفرهامبتون في ملعب أولد ترافورد منذ 1980 ليتقدم فريق المدرب برونو لاجي للمركز الثامن.ويبقى يونايتد، الذي لا يمكنه الشكوى كثيرا من النتيجة، بعد أداء متواضع، في المركز السابع ولديه 31 نقطة بفارق أربع نقاط خلف أرسنال، صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.وصنع ولفرهامبتون العديد من الفرص في الشوط الأول، لكنه انتظر حتى قبل النهاية بثماني دقائق لينتصر بهدف موتينيو، الذي استغل كرة مبعدة بالرأس من فيل جونز ليسدد بقوة في شباك ديفيد دي خيا.وشاهد الألماني رانجنيك، الذي تولى القيادة حتى نهاية الموسم خلفا للمقال أولي جونار سولشار، الأداء المفكك لفريقه دون علامات على أسلوب الضغط الشديد الذي أراد تطبيقه في البداية.وقال رانجنيك، "لم نلعب بشكل جيد فرديا أو جماعيا وفي الشوط الأول واجهنا مشاكل كبيرة لإبعادهم عن مرمانا".وخاض جونز المبتلى بالإصابات أول مباراة له بالدوري خلال عامين تقريبا، إذ اعتمد عليه رانجنيك في غياب هاري مجواير وفيكتور ليندلوف وإيريك بايي.وظهر المدافع البالغ عمره 29 عاما بأداء صلب في عودته، قبل أن يخفق في إبعاد كرة بالرأس لتصل إلى موتينيو صاحب الهدف.وكان من الممكن أن يتقدم ولفرهامبتون بسهولة قبل نهاية الشوط الأول بعد أن أجبر دانييل بودينسي وروبن نيفيز ونيلسون سيميدو الحارس دي خيا على التدخل لحماية شباكه.وصنع يونايتد القليل من المحاولات، وكانت أفضل فرصه في الشوط الأول حين ضل إدينسون كافاني طريق المرمى، بينما كان يتوجب عليه التمرير لميسون جرينوود.وكان جرينوود الأكثر إبداعا في يونايتد وسمعت بعض صيحات الاستهجان حين قرر رانجنيك إبعاده لإفساح المجال لبرونو فرنانديز.وكان يتعين على فرنانديز وضع يونايتد في المقدمة، حين تسلم كرة نيمانيا ماتيتش لكنه سدد في العارضة كما سدد المغربي رومان سايس مدافع ولفرهامبتون في العارضة بعد ركلة حرة.ونال الضيوف هدية حين حسم البرتغالي موتينيو المواجهة بتسديدته المنخفضة وسط احتفالات هادئة من الجمهور الزائر.وقال موتينيو "الفوز هنا في أولد ترافورد وأمام فريق كبير انجاز مذهل لنا"."أتينا إلى هنا للعب كرة قدم جيدة وهذا ما فعلناه وسددنا الكثير من الكرات في الشوط الأول وتحكمنا في كل شيء وسمحنا لهم بفرصة واحدة".
https://arabic.sputniknews.com/20220101/رونالدو-يعبر-عن-عدم-رضاه-بما-يحققه-في-مانشستر-يونايتد-1054834748.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/03/1054914012_150:0:2063:1435_1920x0_80_0_0_da0fe692a8bf5d577fc220ed266254d6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الدوري الإنجليزي, مانشستر يونايتد

ولفرهامبتون يفوز بملعب يونايتد بعد 42 عاما في أول خسارة لرانجنيك

22:48 GMT 03.01.2022
© REUTERS / PHIL NOBLEولفرهامبتون يفوز بملعب مانشستر يونايتد بعد 42 عاما في أول خسارة لرانجنيك
ولفرهامبتون يفوز بملعب مانشستر يونايتد بعد 42 عاما في أول خسارة لرانجنيك - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
© REUTERS / PHIL NOBLE
تابعنا عبر
عانى مانشستر يونايتد من أول خسارة تحت قيادة المدرب المؤقت رالف رانجنيك، أمام ضيفه ولفرهامبتون واندرارز 1-صفر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين.
وفي الدقيقة 82 أهدى جواو موتينيو، أول انتصار لولفرهامبتون في ملعب أولد ترافورد منذ 1980 ليتقدم فريق المدرب برونو لاجي للمركز الثامن.
ويبقى يونايتد، الذي لا يمكنه الشكوى كثيرا من النتيجة، بعد أداء متواضع، في المركز السابع ولديه 31 نقطة بفارق أربع نقاط خلف أرسنال، صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.
وصنع ولفرهامبتون العديد من الفرص في الشوط الأول، لكنه انتظر حتى قبل النهاية بثماني دقائق لينتصر بهدف موتينيو، الذي استغل كرة مبعدة بالرأس من فيل جونز ليسدد بقوة في شباك ديفيد دي خيا.
كريستيانو رونالدو خلال مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
رونالدو يعبر عن عدم رضاه بما يحققه في مانشستر يونايتد
1 يناير, 18:47 GMT
وشاهد الألماني رانجنيك، الذي تولى القيادة حتى نهاية الموسم خلفا للمقال أولي جونار سولشار، الأداء المفكك لفريقه دون علامات على أسلوب الضغط الشديد الذي أراد تطبيقه في البداية.
وقال رانجنيك، "لم نلعب بشكل جيد فرديا أو جماعيا وفي الشوط الأول واجهنا مشاكل كبيرة لإبعادهم عن مرمانا".
أظهرت المباراة أننا لا زلنا بحاجة لكثير من العمل. ارتكبنا الكثير من الأخطاء السهلة ولا أريد التحدث عن المستوى الفردي للاعبين. إنها مشكلة تتعلق بالفريق بأكمله>
وخاض جونز المبتلى بالإصابات أول مباراة له بالدوري خلال عامين تقريبا، إذ اعتمد عليه رانجنيك في غياب هاري مجواير وفيكتور ليندلوف وإيريك بايي.
وظهر المدافع البالغ عمره 29 عاما بأداء صلب في عودته، قبل أن يخفق في إبعاد كرة بالرأس لتصل إلى موتينيو صاحب الهدف.
وكان من الممكن أن يتقدم ولفرهامبتون بسهولة قبل نهاية الشوط الأول بعد أن أجبر دانييل بودينسي وروبن نيفيز ونيلسون سيميدو الحارس دي خيا على التدخل لحماية شباكه.
وصنع يونايتد القليل من المحاولات، وكانت أفضل فرصه في الشوط الأول حين ضل إدينسون كافاني طريق المرمى، بينما كان يتوجب عليه التمرير لميسون جرينوود.
وكان جرينوود الأكثر إبداعا في يونايتد وسمعت بعض صيحات الاستهجان حين قرر رانجنيك إبعاده لإفساح المجال لبرونو فرنانديز.
وكان يتعين على فرنانديز وضع يونايتد في المقدمة، حين تسلم كرة نيمانيا ماتيتش لكنه سدد في العارضة كما سدد المغربي رومان سايس مدافع ولفرهامبتون في العارضة بعد ركلة حرة.
ونال الضيوف هدية حين حسم البرتغالي موتينيو المواجهة بتسديدته المنخفضة وسط احتفالات هادئة من الجمهور الزائر.
وقال موتينيو "الفوز هنا في أولد ترافورد وأمام فريق كبير انجاز مذهل لنا".
"أتينا إلى هنا للعب كرة قدم جيدة وهذا ما فعلناه وسددنا الكثير من الكرات في الشوط الأول وتحكمنا في كل شيء وسمحنا لهم بفرصة واحدة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
22:48 GMTولفرهامبتون يفوز بملعب يونايتد بعد 42 عاما في أول خسارة لرانجنيك
22:04 GMTجنوب السودان يعين رئيسا جديدا للبنك المركزي
21:49 GMTحمدوك: "الثورة ماضية لغاياتها"
21:48 GMT"الأعلى بلا منازع"... السعودية تسجل ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا
21:46 GMTعلامات تعرف بها وجود نزيف داخلي في جسمك
21:35 GMTتونس... تحذيرات من موجة وبائية خامسة وإضراب مرتقب في قطاع الصحة
21:35 GMTبتكلفة تتخطى مليار دولار.. بدء إنشاء ميناء تابع لدبي العالمية في السنغال
21:24 GMTممثل أمير قطر يهدي الرئيس الجزائري "سارية ذهبية" ومباحثات ثنائية بين وزيري خارجية البلدين
21:03 GMTمجلس الوزراء الكويتي يدين احتجاز السفينة الإماراتية ويصفه بـ "القرصنة"
20:55 GMT"قوى الحرية والتغيير" في السودان: استقالة حمدوك نهاية مباشرة للانقلاب
20:54 GMTرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يرحب ببيان القوى النووية الخمس
20:50 GMTبايدن: وفرنا 300 ألف فرصة عمل في الصناعة خلال عام
20:49 GMT"زوجته رفضت زيارته"... وزير الداخلية التونسي يكشف السبب الحقيقي وراء توقيف مسؤول حزب "النهضة"
20:43 GMTدراسة تكشف عن "بالوعة تنظيف" هائلة تدور حول محيط القطب الجنوبي للأرض... صور وفيديو
20:32 GMTالدفاعات السعودية تدمر 5 طائرات مسيرة أطلقت باتجاه المملكة
20:30 GMTإعلام: تحطم مروحية عسكرية إسرائيلية قبالة سواحل حيفا
20:29 GMTاكتشاف بؤرة لإنفلونزا الطيور في مزرعة غربي فرنسا
20:20 GMTالموافقة على قرارات الشرعية الدولية... ما مدى قبول حماس بشروط عباس للمشاركة في حكومة وحدة فلسطينية؟
20:09 GMTقرش يخرج من فم حوت أحدب عملاق في الثانية الأخيرة... فيديو
20:07 GMTالحرس الثوري الإيراني يحذر: إذا تحركت هذه القوات لن يبقى أي أثر لإسرائيل