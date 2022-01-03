5 قتلى وعشرات الجرحى من العسكريين السوريين إثر هجوم إرهابي على حافلة نقل

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري: "حوالي الساعة 19:00 يوم 2022/1/2 تعرضت حافلة نقل عسكرية لهجوم إرهابي صاروخي في المنطقة 50 كم شرقي المحطة الثالثة في البادية السورية من قبل مجموعة من تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا)".وتابعت الوكالة: "تلا الهجوم رشقات من مدفع عيار 23 مم، ما أدى إلى استشهاد خمسة عسكريين وإصابة عشرين آخرين بجروح".وتتكرر هذه الاعتداءات على حافلات النقل على طريق دير الزور- تدمر، من قبل مجموعات مسلحة تنطلق من منطقة سيطرة قوات الاحتلال الأمريكي في منطقة التنف والتي توفر الحماية والدعم لتلك التنظيمات الإرهابية.وتحدثت عدة تقارير إعلامية متطابقة على مدى الأشهر الماضية عن قيام القوات الأمريكية الموجودة شمالي سوريا، بنقل المئات من إرهابيي تنظيم "داعش" من العراق تارة ومن السجون التي تسيطر عليها مع تنظيم "قسد" في الحسكة تارة أخرى، إلى منطقة التنف لإعادة تدريبهم وتسليحهم تمهيداً لمهاجمة عناصر الجيش السوري والمرافق الحيوية والتجمعات السكانية في البادية السورية.
أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، اليوم الاثنين، عن سقوط 5 قتلى وعشرات الجرحى جراء هجوم إرهابي على حافلة نقل عسكرية في البادية.
ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري: "حوالي الساعة 19:00 يوم 2022/1/2 تعرضت حافلة نقل عسكرية لهجوم إرهابي صاروخي في المنطقة 50 كم شرقي المحطة الثالثة في البادية السورية من قبل مجموعة من تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا)".
#مصدر_عسكري :حوالي الساعة 19.00 يوم 2022/1/2 تعرضت حافلة نقل عسكرية لهجوم إرها*بي صاروخي في المنطقة 50 كم شرقي المحطة الثالثة في البادية السورية من قبل مجموعة من تنظيم دا*عش الإرها*بي وتلا الهجوم رشقات من مدفع عيار 23 مم . ما أدى إلى استشهاد خمسة عسكريين وإصابة عشرين آخرين بجروح
وتابعت الوكالة: "تلا الهجوم رشقات من مدفع عيار 23 مم، ما أدى إلى استشهاد خمسة عسكريين وإصابة عشرين آخرين بجروح".
وتتكرر هذه الاعتداءات على حافلات النقل على طريق دير الزور- تدمر، من قبل مجموعات مسلحة تنطلق من منطقة سيطرة قوات الاحتلال الأمريكي في منطقة التنف والتي توفر الحماية والدعم لتلك التنظيمات الإرهابية.
وتحدثت عدة تقارير إعلامية متطابقة على مدى الأشهر الماضية عن قيام القوات الأمريكية الموجودة شمالي سوريا، بنقل المئات من إرهابيي تنظيم "داعش" من العراق تارة ومن السجون التي تسيطر عليها مع تنظيم "قسد" في الحسكة تارة أخرى، إلى منطقة التنف لإعادة تدريبهم وتسليحهم تمهيداً لمهاجمة عناصر الجيش السوري والمرافق الحيوية والتجمعات السكانية في البادية السورية.