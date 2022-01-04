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https://arabic.sputniknews.com/20220104/آلاف-السودانيين-يطالبون-قائد-الجيش-بالتنحي-وتسليم-السلطلة-للشعب-1054932926.html
آلاف السودانيين يطالبون قائد الجيش بالتنحي وتسليم السلطة للشعب
آلاف السودانيين يطالبون قائد الجيش بالتنحي وتسليم السلطة للشعب
طالب آلاف المتظاهرين في السودان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بالتنحي من منصب رئيس مجلس السيادة الانتقالي وتسليم السلطة إلى المدنيين، وفقا لما أفاد به مراسل... 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T13:49+0000
2022-01-04T14:33+0000
العالم العربي
السودان
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وأطلقت قوات الأمن السودانية، اليوم الثلاثاء، قنابل الغاز تجاه المتظاهرين الذين تجمعوا أمام القصر الرئاسي في الخرطوم، وتعاملت معهم بقنابل الغاز.وتظاهر الآلاف في أنحاء السودان رافضين للانقلاب العسكري، بلافتات ضد ما حدث في الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.وكان البرهان قال إن القوات المسلحة هى صمام أمان الوطن وستظل متماسكة تحرس ترابه وأمنه وستحمي الانتقال الديمقراطي وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة ترضي طموحات كل السودانيين.وشدد في كلمة له أمس الاثنين على ضرورة العمل على تحقيق مهام الفترة الانتقالية التي تتمثل في تحقيق السلام وبسط الأمن ومعالجة قضايا معاش الناس وقيام الانتخابات، مضيفا أن تحقيق هذه الأهداف يحتاج إلى تلاحم الشعب السوداني إعلاءً لمصالح الوطن العليا والبعد عن المصالح الحزبية الضيقة.وتأتي المظاهرات عقب يومين من استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.وأعلن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الأحد الماضي، استقالته من منصبه، عبر خطاب مطول للسودانيين، شرح خلاله تداعيات الأزمة والأسباب التي دفعته لمغادرة المنصب، والتي من بينها عدم قدرته على التوصل لتوافق سياسي لتكملة الفترة الانتقالية.وقال حمدوك، في خطاب الاستقالة: "قررت أن أتقدم باستقالتي وأن أرد الأمانة للشعب السوداني. نلت شرف خدمة بني وطني لأكثر من عامين وخلال هذه المسيرة أصبت أحيانا وأخفقت أحيانا أخرى".
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العالم العربي, السودان

آلاف السودانيين يطالبون قائد الجيش بالتنحي وتسليم السلطة للشعب

13:49 GMT 04.01.2022 (تم التحديث: 14:33 GMT 04.01.2022)
© AFP 2021 / ASHRAF SHAZLYرئيس المجلس السيدي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان
رئيس المجلس السيدي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© AFP 2021 / ASHRAF SHAZLY
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طالب آلاف المتظاهرين في السودان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بالتنحي من منصب رئيس مجلس السيادة الانتقالي وتسليم السلطة إلى المدنيين، وفقا لما أفاد به مراسل "سبوتنيك".
وأطلقت قوات الأمن السودانية، اليوم الثلاثاء، قنابل الغاز تجاه المتظاهرين الذين تجمعوا أمام القصر الرئاسي في الخرطوم، وتعاملت معهم بقنابل الغاز.
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ووزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، الخرطوم 17 سبتمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
أبو الغيط: نحترم قرار حمدوك بالاستقالة والحوار وسيلة السودان الوحيدة للديمقراطية
10:07 GMT
وتظاهر الآلاف في أنحاء السودان رافضين للانقلاب العسكري، بلافتات ضد ما حدث في الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وكان البرهان قال إن القوات المسلحة هى صمام أمان الوطن وستظل متماسكة تحرس ترابه وأمنه وستحمي الانتقال الديمقراطي وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة ترضي طموحات كل السودانيين.
وشدد في كلمة له أمس الاثنين على ضرورة العمل على تحقيق مهام الفترة الانتقالية التي تتمثل في تحقيق السلام وبسط الأمن ومعالجة قضايا معاش الناس وقيام الانتخابات، مضيفا أن تحقيق هذه الأهداف يحتاج إلى تلاحم الشعب السوداني إعلاءً لمصالح الوطن العليا والبعد عن المصالح الحزبية الضيقة.
رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
حمدوك: "الثورة ماضية لغاياتها"
أمس, 21:49 GMT
وتأتي المظاهرات عقب يومين من استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وأعلن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الأحد الماضي، استقالته من منصبه، عبر خطاب مطول للسودانيين، شرح خلاله تداعيات الأزمة والأسباب التي دفعته لمغادرة المنصب، والتي من بينها عدم قدرته على التوصل لتوافق سياسي لتكملة الفترة الانتقالية.
وقال حمدوك، في خطاب الاستقالة: "قررت أن أتقدم باستقالتي وأن أرد الأمانة للشعب السوداني. نلت شرف خدمة بني وطني لأكثر من عامين وخلال هذه المسيرة أصبت أحيانا وأخفقت أحيانا أخرى".
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