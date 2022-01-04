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أبو الغيط: نحترم قرار حمدوك بالاستقالة والحوار وسيلة السودان الوحيدة للديمقراطية
أبو الغيط: نحترم قرار حمدوك بالاستقالة والحوار وسيلة السودان الوحيدة للديمقراطية
قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، إنه يحترم قرار رئيس الوزراء السوداني السابق، عبد الله حمدوك بالاستقالة من منصبه. 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T10:07+0000
2022-01-04T10:07+0000
أخبار السودان اليوم
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وأعرب أبو الغيط، عن تفهمه للمبررات التي ضمنها خطاب الاستقالة، وذلك حسب بيان من جامعة الدول العربية على موقعها الرسمي.وأشاد الأمين العام، بما قدمه حمدوك خلال فترة توليه المنصب، داعيا إلى "ضرورة العمل علي وجه السرعة بين شركاء الوطن الواحد من أجل التوصل الي أرضية تفاهم تسمح بالحفاظ على المكتسبات الهامة التي تحققت خلال العامين الماضيين. وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة أن الأمين العام يتابع عن كثب المبادرات المختلفة التي تقدمت بها مؤخرا عدد من الأحزاب والمكونات السياسية السودانية بشأن معالجة تحديات الفترة الانتقالية.وأشار المصدر إلى أن أبو الغيط يرى أن الحوار هو الوسيلة الوحيدة لكي تحق تطلعات الشعب السوداني في الديمقراطية.وأعلن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الأحد الماضي، استقالته من منصبه، عبر خطاب مطول للسودانيين، شرح خلاله تداعيات الأزمة والأسباب التي دفعته لمغادرة المنصب، والتي من بينها عدم قدرته على التوصل لتوافق سياسي لتكملة الفترة الانتقالية.وقال حمدوك، في خطاب الاستقالة: "قررت أن أتقدم باستقالتي وأن أرد الأمانة للشعب السوداني". وتابع رئيس الوزراء السوداني: "نلت شرف خدمة بني وطني لأكثر من عامين وخلال هذه المسيرة أصبت أحيانا وأخفقت أحيانا أخرى".
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أخبار السودان اليوم

أبو الغيط: نحترم قرار حمدوك بالاستقالة والحوار وسيلة السودان الوحيدة للديمقراطية

10:07 GMT 04.01.2022
© AFP 2021 / EBRAHIM HAMIDرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ووزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، الخرطوم 17 سبتمبر 2019
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ووزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، الخرطوم 17 سبتمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© AFP 2021 / EBRAHIM HAMID
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قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، إنه يحترم قرار رئيس الوزراء السوداني السابق، عبد الله حمدوك بالاستقالة من منصبه.
وأعرب أبو الغيط، عن تفهمه للمبررات التي ضمنها خطاب الاستقالة، وذلك حسب بيان من جامعة الدول العربية على موقعها الرسمي.
وأشاد الأمين العام، بما قدمه حمدوك خلال فترة توليه المنصب، داعيا إلى "ضرورة العمل علي وجه السرعة بين شركاء الوطن الواحد من أجل التوصل الي أرضية تفاهم تسمح بالحفاظ على المكتسبات الهامة التي تحققت خلال العامين الماضيين.
رئيس المجلس الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
السودان... أول تعليق من البرهان على استقالة حمدوك
أمس, 17:15 GMT
وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة أن الأمين العام يتابع عن كثب المبادرات المختلفة التي تقدمت بها مؤخرا عدد من الأحزاب والمكونات السياسية السودانية بشأن معالجة تحديات الفترة الانتقالية.
وأشار المصدر إلى أن أبو الغيط يرى أن الحوار هو الوسيلة الوحيدة لكي تحق تطلعات الشعب السوداني في الديمقراطية.
وأعلن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الأحد الماضي، استقالته من منصبه، عبر خطاب مطول للسودانيين، شرح خلاله تداعيات الأزمة والأسباب التي دفعته لمغادرة المنصب، والتي من بينها عدم قدرته على التوصل لتوافق سياسي لتكملة الفترة الانتقالية.
وقال حمدوك، في خطاب الاستقالة: "قررت أن أتقدم باستقالتي وأن أرد الأمانة للشعب السوداني". وتابع رئيس الوزراء السوداني: "نلت شرف خدمة بني وطني لأكثر من عامين وخلال هذه المسيرة أصبت أحيانا وأخفقت أحيانا أخرى".
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