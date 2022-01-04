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https://arabic.sputniknews.com/20220104/أبو-رغال-سفير-السعودية-في-لبنان-يشعل-مواقع-التواصل-بتغريدة-عقب-خطاب-حسن-نصر-الله-1054916852.html
"أبو رغال"... سفير السعودية في لبنان يشعل مواقع التواصل بتغريدة عقب خطاب حسن نصر الله
"أبو رغال"... سفير السعودية في لبنان يشعل مواقع التواصل بتغريدة عقب خطاب حسن نصر الله
أشعل سفير المملكة العربية السعودية في لبنان، وليد بخاري، مواقع التواصل، بعد تغريدة نشرها عقب خطاب الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله. 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T06:41+0000
2022-01-04T06:41+0000
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وقال بخاري، في التغريدة التي تناولتها وسائل إعلام سعودية محلية على أنها رد على كلمة نصرالله: "افتِراءَاتُ أَبِي رِغَال العَصْرِ وَأكاذيبُهُ لا يَستُرهَا اللَّيلُ وَإن طالَ وَلا مَغِيبُ الشَّمسِ وَلَو حُرِمَتِ الشُّرُوقَ والزَّوال".وعلى نفس النهج، استخدم الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد الوصف ذاته في تغريدة كتبها عقب خطاب نصرالله، قائلا: "لقطة ختام كوميدية أتحفنا بها سماجة السيء أبي رغال في خطابه".وذكرت وسائل إعلام سعودية أن أبو رغال هو "شخصية عربية، توصف بأنها رمز الخيانة، حتى كان ينعت كل خائن عربي بأبي رغال، وكان للعرب قبل الإسلام شعيرة، تتمثل في رجم قبر "أبي رغال" بعد الحج، وظلت هذه الشعيرة في الفترة بين غزو أبرهة الأشرم حاكم اليمن من قِبل النجاشي ملك الحبشة عام الفيل 571 ميلادية حتى ظهور الإسلام".وكان حسن نصر الله، شن أمس الاثنين، هجوما عنيفا على العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ردا على خطاب الأخير الذي وصف فيه “حزب الله” بـ"الإرهابي".وقال نصر الله، في خطاب متلفز، بثته قناة "المنار"، إن "الإرهابي هو الذي أرسل داعش والانتحارين إلى العراق، ويشن حرب على اليمن منذ سبع سنوات، ويحتجز آلاف اللبنانيين في الخليج رهينة يهدد بهم لبنان كل يوم.وأكد: أن "السعودية كانت ترسل الانتحاريين وسيارات الانتحارين إلى العراق، وأرسلت شبابها ليَقتلوا الأطفال والنساء والرجال، أما إيران فأرسلت رجالها ليقتلوا دفاعا عن الأطفال والرجال والنساء".
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أخبار لبنان, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, أخبار السعودية اليوم, أخبار حزب الله

"أبو رغال"... سفير السعودية في لبنان يشعل مواقع التواصل بتغريدة عقب خطاب حسن نصر الله

06:41 GMT 04.01.2022
© REUTERS / HASSAN ABDALLAHحسن نصر الله
حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© REUTERS / HASSAN ABDALLAH
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أشعل سفير المملكة العربية السعودية في لبنان، وليد بخاري، مواقع التواصل، بعد تغريدة نشرها عقب خطاب الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله.
وقال بخاري، في التغريدة التي تناولتها وسائل إعلام سعودية محلية على أنها رد على كلمة نصرالله: "افتِراءَاتُ أَبِي رِغَال العَصْرِ وَأكاذيبُهُ لا يَستُرهَا اللَّيلُ وَإن طالَ وَلا مَغِيبُ الشَّمسِ وَلَو حُرِمَتِ الشُّرُوقَ والزَّوال".
وعلى نفس النهج، استخدم الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد الوصف ذاته في تغريدة كتبها عقب خطاب نصرالله، قائلا: "لقطة ختام كوميدية أتحفنا بها سماجة السيء أبي رغال في خطابه".
وذكرت وسائل إعلام سعودية أن أبو رغال هو "شخصية عربية، توصف بأنها رمز الخيانة، حتى كان ينعت كل خائن عربي بأبي رغال، وكان للعرب قبل الإسلام شعيرة، تتمثل في رجم قبر "أبي رغال" بعد الحج، وظلت هذه الشعيرة في الفترة بين غزو أبرهة الأشرم حاكم اليمن من قِبل النجاشي ملك الحبشة عام الفيل 571 ميلادية حتى ظهور الإسلام".
وكان حسن نصر الله، شن أمس الاثنين، هجوما عنيفا على العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ردا على خطاب الأخير الذي وصف فيه “حزب الله” بـ"الإرهابي".
وقال نصر الله، في خطاب متلفز، بثته قناة "المنار"، إن "الإرهابي هو الذي أرسل داعش والانتحارين إلى العراق، ويشن حرب على اليمن منذ سبع سنوات، ويحتجز آلاف اللبنانيين في الخليج رهينة يهدد بهم لبنان كل يوم.
وأكد: أن "السعودية كانت ترسل الانتحاريين وسيارات الانتحارين إلى العراق، وأرسلت شبابها ليَقتلوا الأطفال والنساء والرجال، أما إيران فأرسلت رجالها ليقتلوا دفاعا عن الأطفال والرجال والنساء".
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