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أثينا تدعو أنقرة للاعتراف ببطلان اتفاقها مع الحكومة الليبية السابقة لتعيين الحدود البحرية
أثينا تدعو أنقرة للاعتراف ببطلان اتفاقها مع الحكومة الليبية السابقة لتعيين الحدود البحرية
جددت اليونان انتقادها للسياسة التركية في شرق المتوسط، داعية أنقرة للاعتراف ببطلان مذكرة التفاهم التي وقعتها مع الحكومة الليبية السابقة لتعيين الحدود البحرية. 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T15:01+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، اليوم الثلاثاء خلال استقباله وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، وفقا لما نقله حسابه على تويتر، إن "الحكومة التركية تقطع شفهيا بانحيازها لصالح القانون الدولي، ولإثبات ذلك عمليا، عليها البدء بالتراجع فورا عن الأفعال التي تثير أجواء الحرب، والاعتراف الفوري بعدم وجود [المذكرة] التركية الليبية".يذكر أن الوضع في شرق المتوسط شهد العامين الماضيين توترا غير مسبوق بسبب خطط تركيا للتنقيب عن الغاز في مياهه، الأمر الذي لاقى انتقادات كبيرة من مصر وفرنسا واليونان وقبرص، وخصوصا بعد توقيع أنقرة مذكرة تفاهم لتعيين الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الليبية نهاية 2019.ووقع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة، فائز السراج، في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية، وصادق البرلمان التركي عليهما في وقت لاحق.وتسبب ذلك في إدانات من الحكومة المؤقتة والبرلمان الليبيين في شرقي البلاد لما رأوا فيه من تجاوز لصلاحيات حكومة الوفاق، كما قوبل ذلك بإدانات من مصر وقبرص واليونان لما اعتبرته تعديا على حقوقهم البحرية ووجودا غير شرعي لقوات أجنبية في ليبيا.وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية الحالية، عبد الحميد الدبيبة، أكد استمرار العمل بالاتفاق المذكور مع تركيا.
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أثينا تدعو أنقرة للاعتراف ببطلان اتفاقها مع الحكومة الليبية السابقة لتعيين الحدود البحرية

15:01 GMT 04.01.2022
© REUTERS / COSTAS BALTASوزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس خلال المجلس الوطني للسياسة الخارجية بوزارة الخارجية في أثينا
وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس خلال المجلس الوطني للسياسة الخارجية بوزارة الخارجية في أثينا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© REUTERS / COSTAS BALTAS
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جددت اليونان انتقادها للسياسة التركية في شرق المتوسط، داعية أنقرة للاعتراف ببطلان مذكرة التفاهم التي وقعتها مع الحكومة الليبية السابقة لتعيين الحدود البحرية.
القاهرة - سبوتنيك. وقال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، اليوم الثلاثاء خلال استقباله وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، وفقا لما نقله حسابه على تويتر، إن "الحكومة التركية تقطع شفهيا بانحيازها لصالح القانون الدولي، ولإثبات ذلك عمليا، عليها البدء بالتراجع فورا عن الأفعال التي تثير أجواء الحرب، والاعتراف الفوري بعدم وجود [المذكرة] التركية الليبية".

وتابع أن تركيا "تهدد اليونان بالحرب إذا مارست حقها غير القابل للمصادرة في توسيع مياهها الإقليمية، كما يتضح من القانون البحري الدولي".

يذكر أن الوضع في شرق المتوسط شهد العامين الماضيين توترا غير مسبوق بسبب خطط تركيا للتنقيب عن الغاز في مياهه، الأمر الذي لاقى انتقادات كبيرة من مصر وفرنسا واليونان وقبرص، وخصوصا بعد توقيع أنقرة مذكرة تفاهم لتعيين الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الليبية نهاية 2019.
ووقع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة، فائز السراج، في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية، وصادق البرلمان التركي عليهما في وقت لاحق.
وتسبب ذلك في إدانات من الحكومة المؤقتة والبرلمان الليبيين في شرقي البلاد لما رأوا فيه من تجاوز لصلاحيات حكومة الوفاق، كما قوبل ذلك بإدانات من مصر وقبرص واليونان لما اعتبرته تعديا على حقوقهم البحرية ووجودا غير شرعي لقوات أجنبية في ليبيا.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية الحالية، عبد الحميد الدبيبة، أكد استمرار العمل بالاتفاق المذكور مع تركيا.
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