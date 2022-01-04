تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220104/أكبر-معمرة-في-العالم-تبلغ-119-عاما-وتكشف-عن-طموحاتها-1054925753.html
أكبر معمرة في العالم تبلغ 119 عاما... وتكشف عن طموحاتها
أكبر معمرة في العالم تبلغ 119 عاما... وتكشف عن طموحاتها
احتفلت، كين تاناكا، وهي أكبر معمرة على قيد الحياة في العالم، بعيد ميلادها الـ119، يوم الأحد.‏ 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T11:25+0000
2022-01-04T11:25+0000
مجتمع
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/02/1047687366_0:19:1201:694_1920x0_80_0_0_3f4f670af1513ab8afa88eea4f3af309.jpg
وكتبت حفيدتها، جونكو تاناكا، عبر حسابها على موقع "تويتر" مع صورة لجدتها الكبرى: "إنجاز عظيم، لقد بلغت كين تاناكا 119 عاما، أتمنى أن تستمر في عيش الحياة بمرح وعلى أكمل وجه".كما نشرت جونكو صورة عبر حسابها على "تويتر" لزجاجتي المشروب الغازي "كوكا كولا" التذكاريتين، اللتان حصلت جدتها عليهما، وتم كتابة اسمها وعمرها على ملصقاتها.وعلقت مازحة: "يبدو أن جدتي لا تزال تشرب "كوكا كولا" كالمعتاد".وعن طموحاتها، تأمل كين تاناكا أن تعيش حتى تبلغ 120 عاما، حسبما صرح أفراد عائلتها لوكالة "كيودو نيوز" اليابانية.ووُلدت كين تاناكا في عام 1903، وتزوجت من صاحب محل أرز وهي تبلغ من العمر 19 عاما، وعملت في متجر العائلة حتى بلغت 103 أعوام.وتعيش تاناكا في دار لرعاية المسنين في محافظة فوكوكا، وقالت عائلتها إنها تحافظ على عقلها وجسدها من خلال الرياضيات وأن تبقى فضولية الطباع.وفي عام 2019، اعترفت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية بأن كين تاناكا هي أكبر معمرة على قيد الحياة في العالم.وفي سبتمبر/ أيلول 2021، أصبح الإسباني، ساتورنينو دي لا فوينتي غارسيا، هو أكبر رجل على قيد الحياة يبلغ من العمر 112 عاما، والذي ولد في عام 1909، وعانى من الحرب الأهلية الإسبانية، وعمل صانع أحذية.وقال غارسيا إن السر وراء عمره المديد هو "حياة هادئة .. وألا تؤذي أحد" بحسب بيان صحفي صادر عن موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/02/1047687366_0:0:1201:900_1920x0_80_0_0_57b1f2096f47876f9b7545d1fb53fa08.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, منوعات

أكبر معمرة في العالم تبلغ 119 عاما... وتكشف عن طموحاتها

11:25 GMT 04.01.2022
CC BY-SA 3.0 / wikia.org / المعمرة اليابانية كاني تاناكا
المعمرة اليابانية كاني تاناكا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
المعمرة اليابانية كاني تاناكا
CC BY-SA 3.0 / wikia.org /
تابعنا عبر
احتفلت، كين تاناكا، وهي أكبر معمرة على قيد الحياة في العالم، بعيد ميلادها الـ119، يوم الأحد.‏
وكتبت حفيدتها، جونكو تاناكا، عبر حسابها على موقع "تويتر" مع صورة لجدتها الكبرى: "إنجاز عظيم، لقد بلغت كين تاناكا 119 عاما، أتمنى أن تستمر في عيش الحياة بمرح وعلى أكمل وجه".
كما نشرت جونكو صورة عبر حسابها على "تويتر" لزجاجتي المشروب الغازي "كوكا كولا" التذكاريتين، اللتان حصلت جدتها عليهما، وتم كتابة اسمها وعمرها على ملصقاتها.
وعلقت مازحة: "يبدو أن جدتي لا تزال تشرب "كوكا كولا" كالمعتاد".
وعن طموحاتها، تأمل كين تاناكا أن تعيش حتى تبلغ 120 عاما، حسبما صرح أفراد عائلتها لوكالة "كيودو نيوز" اليابانية.
ووُلدت كين تاناكا في عام 1903، وتزوجت من صاحب محل أرز وهي تبلغ من العمر 19 عاما، وعملت في متجر العائلة حتى بلغت 103 أعوام.
وتعيش تاناكا في دار لرعاية المسنين في محافظة فوكوكا، وقالت عائلتها إنها تحافظ على عقلها وجسدها من خلال الرياضيات وأن تبقى فضولية الطباع.
وفي عام 2019، اعترفت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية بأن كين تاناكا هي أكبر معمرة على قيد الحياة في العالم.
وفي سبتمبر/ أيلول 2021، أصبح الإسباني، ساتورنينو دي لا فوينتي غارسيا، هو أكبر رجل على قيد الحياة يبلغ من العمر 112 عاما، والذي ولد في عام 1909، وعانى من الحرب الأهلية الإسبانية، وعمل صانع أحذية.
وقال غارسيا إن السر وراء عمره المديد هو "حياة هادئة .. وألا تؤذي أحد" بحسب بيان صحفي صادر عن موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
11:28 GMTنائب وزير خارجية كوريا الجنوبية في فيينا لدعم خطة العمل الشاملة المشتركة
11:26 GMTديوكوفيتش يعلن دفاعه عن لقب بطولة أستراليا المفتوحة بعد الإعفاء من التطعيم
11:25 GMTأكبر معمرة في العالم تبلغ 119 عاما... وتكشف عن طموحاتها
11:22 GMTإعلام: رصد متحور جديد وخطير من كورونا
11:13 GMTهل ما زال مجلس الأمن يمثل صمام أمان لمنع حدوث حرب عالمية ثالثة؟
11:08 GMTالولايات المتحدة تسجل أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا خلال يوم
11:08 GMTفرنسا تفرض غرامة 300 ألف يورو على شركة محمول "لم تحترم أمن بيانات المستخدمين"
11:02 GMTأمير سعودي يشن هجوما على حسن نصر الله ويطرح عليه عددا من الأسئلة
11:00 GMTصورة تثير جدلا واسعا... ماذا رصدت الكاميرات في يد ابنة قاسم سليماني
10:58 GMTمطالب شعبية ضخمة للحكومة البريطانية لإلغاء "وسام الفروسية" الممنوح لتوني بلير
10:58 GMTماذا كتب الأمير تشارلز عن مصر والأردن في أول مقال له بمطبوعة أمريكية منذ 10 سنوات
10:53 GMTكورونا تطيح بالأخوين بوغدانوف نجمي التلفزيون الفرنسي
10:47 GMTموسكو تستضيف نشاطا إسلاميا هو الأول من نوعه... صور
10:43 GMTتوقيف العشرات في الدفاع والداخلية والحرس بالسعودية.. ماذا قال محمد بن سلمان؟
10:31 GMT"قد نعود لأيام لا نرغبها"... الداخلية السعودية تحذر من الوضع الحالي
10:30 GMTشجرة تتعلق بالنبي محمد تزرع في مدينة روسية.. صورة
10:28 GMTمصر تحسم جدل تسبب شحناتها من البصل الأخضر في إصابة مواطنين بالدنمارك ببكتريا الإيكولاي
10:20 GMTأمين عام "الشغل التونسي": حديثنا عن تعهد الحكومة لصندوق النقد بتخفيض الأجور ورفع الدعم لم يكن افتراء
10:15 GMTطائرة "إف-35" الأمريكية تهبط قسريا بسبب فشل معدات الهبوط...فيديو
10:13 GMTرئيس الأركان الإيراني يصف قاسم سليماني بـ"الأسطورة وصاحب المدرسة" ويكشف ما تركه للأمة