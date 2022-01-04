https://arabic.sputniknews.com/20220104/أكبر-معمرة-في-العالم-تبلغ-119-عاما-وتكشف-عن-طموحاتها-1054925753.html

أكبر معمرة في العالم تبلغ 119 عاما... وتكشف عن طموحاتها

أكبر معمرة في العالم تبلغ 119 عاما... وتكشف عن طموحاتها

احتفلت، كين تاناكا، وهي أكبر معمرة على قيد الحياة في العالم، بعيد ميلادها الـ119، يوم الأحد.‏ 04.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-04T11:25+0000

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مجتمع

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وكتبت حفيدتها، جونكو تاناكا، عبر حسابها على موقع "تويتر" مع صورة لجدتها الكبرى: "إنجاز عظيم، لقد بلغت كين تاناكا 119 عاما، أتمنى أن تستمر في عيش الحياة بمرح وعلى أكمل وجه".كما نشرت جونكو صورة عبر حسابها على "تويتر" لزجاجتي المشروب الغازي "كوكا كولا" التذكاريتين، اللتان حصلت جدتها عليهما، وتم كتابة اسمها وعمرها على ملصقاتها.وعلقت مازحة: "يبدو أن جدتي لا تزال تشرب "كوكا كولا" كالمعتاد".وعن طموحاتها، تأمل كين تاناكا أن تعيش حتى تبلغ 120 عاما، حسبما صرح أفراد عائلتها لوكالة "كيودو نيوز" اليابانية.ووُلدت كين تاناكا في عام 1903، وتزوجت من صاحب محل أرز وهي تبلغ من العمر 19 عاما، وعملت في متجر العائلة حتى بلغت 103 أعوام.وتعيش تاناكا في دار لرعاية المسنين في محافظة فوكوكا، وقالت عائلتها إنها تحافظ على عقلها وجسدها من خلال الرياضيات وأن تبقى فضولية الطباع.وفي عام 2019، اعترفت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية بأن كين تاناكا هي أكبر معمرة على قيد الحياة في العالم.وفي سبتمبر/ أيلول 2021، أصبح الإسباني، ساتورنينو دي لا فوينتي غارسيا، هو أكبر رجل على قيد الحياة يبلغ من العمر 112 عاما، والذي ولد في عام 1909، وعانى من الحرب الأهلية الإسبانية، وعمل صانع أحذية.وقال غارسيا إن السر وراء عمره المديد هو "حياة هادئة .. وألا تؤذي أحد" بحسب بيان صحفي صادر عن موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.

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