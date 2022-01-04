"أمر مهول"... وزير الصحة الفرنسي يتوقع تسجيل حصيلة قياسية جديدة لإصابات كورونا اليومية

باريس- سبوتنيك. وقال فيران خلال جلسة للجمعية الوطنية أثناء مناقشة مشروع قانون الجواز الصحي الخاص بلقاح كورونا "أتوقع أن تعلن الصحة الفرنسية اليوم عن تسجيل قرابة 300 ألف إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة".وجدد فيران دعوته لجميع المواطنين الذين يرفضون تلقي اللقاح وعددهم قرابة 6 ملايين للإسراع في تلقي الجرعة الأولى مذكرا أنه من بين كل 21 مريضا يقبع في العناية المركزة بسبب كورونا، 20 منهم لم يتلقوا اللقاح.
توقع وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، اليوم الثلاثاء، أن تسجل البلاد حصيلة قياسية جديدة في الإصابات اليومية بكوفيد-19 تناهز 300 ألف حالة.
باريس- سبوتنيك. وقال فيران خلال جلسة للجمعية الوطنية أثناء مناقشة مشروع قانون الجواز الصحي الخاص بلقاح كورونا "أتوقع أن تعلن الصحة الفرنسية اليوم عن تسجيل قرابة 300 ألف إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة".
وأضاف "أنه لأمر مهول لكني لست متفاجئا".
وجدد فيران دعوته لجميع المواطنين الذين يرفضون تلقي اللقاح وعددهم قرابة 6 ملايين للإسراع في تلقي الجرعة الأولى مذكرا أنه من بين كل 21 مريضا يقبع في العناية المركزة بسبب كورونا، 20 منهم لم يتلقوا اللقاح.