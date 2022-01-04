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أنغام و"الكينغ" يحييان حفل عيد ميلاد إلهام شاهين
أنغام و"الكينغ" يحييان حفل عيد ميلاد إلهام شاهين
شارك مجموعة من الفنانين المصريين والمطربين في احتفال الفنانة المصرية إلهام شاهين بعيد ميلادها الـ 61، الذي أقامته بمنزلها، مساء أمس الاثنين. 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T14:44+0000
2022-01-04T14:44+0000
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وأحيا الحفل "الكينج" محمد منير والمطربة أنغام، حسبما ذكرت صحيفة "المصري اليوم" المصرية، اليوم الثلاثاء.وبينما غنت أنغام أغنيتها الشهيرة "نفضل نرقص"، غنى محمد منير أغنية "علي صوتك"، التي قابلها الحضور بتفاعل كبير وتصفيق وهتافات للكينج.يذكر أن المطرب المصري محمد منير تعرض لظروف عائلية خلال الفترة الماضية أبرزها وفاة ابن شقيقه، إضافة إلى شائعات أخرى كانت تزعم وفاته.
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منوعات, أخبار الفنانين في مصر

أنغام و"الكينغ" يحييان حفل عيد ميلاد إلهام شاهين

14:44 GMT 04.01.2022
© AFP 2021 / EBRAHIM ADAWIالمطرب المصري محمد منير
المطرب المصري محمد منير - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© AFP 2021 / EBRAHIM ADAWI
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شارك مجموعة من الفنانين المصريين والمطربين في احتفال الفنانة المصرية إلهام شاهين بعيد ميلادها الـ 61، الذي أقامته بمنزلها، مساء أمس الاثنين.
وأحيا الحفل "الكينج" محمد منير والمطربة أنغام، حسبما ذكرت صحيفة "المصري اليوم" المصرية، اليوم الثلاثاء.
وبينما غنت أنغام أغنيتها الشهيرة "نفضل نرقص"، غنى محمد منير أغنية "علي صوتك"، التي قابلها الحضور بتفاعل كبير وتصفيق وهتافات للكينج.
يذكر أن المطرب المصري محمد منير تعرض لظروف عائلية خلال الفترة الماضية أبرزها وفاة ابن شقيقه، إضافة إلى شائعات أخرى كانت تزعم وفاته.
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