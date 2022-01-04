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https://arabic.sputniknews.com/20220104/أنغام-والكينغ-يحييان-حفل-عيد-ميلاد-إلهام-شاهين-1054934825.html
أنغام و"الكينغ" يحييان حفل عيد ميلاد إلهام شاهين
أنغام و"الكينغ" يحييان حفل عيد ميلاد إلهام شاهين
شارك مجموعة من الفنانين المصريين والمطربين في احتفال الفنانة المصرية إلهام شاهين بعيد ميلادها الـ 61، الذي أقامته بمنزلها، مساء أمس الاثنين. 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T14:44+0000
2022-01-04T14:44+0000
2022-01-04T14:44+0000
منوعات
أخبار الفنانين في مصر
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وأحيا الحفل "الكينج" محمد منير والمطربة أنغام، حسبما ذكرت صحيفة "المصري اليوم" المصرية، اليوم الثلاثاء.وبينما غنت أنغام أغنيتها الشهيرة "نفضل نرقص"، غنى محمد منير أغنية "علي صوتك"، التي قابلها الحضور بتفاعل كبير وتصفيق وهتافات للكينج.يذكر أن المطرب المصري محمد منير تعرض لظروف عائلية خلال الفترة الماضية أبرزها وفاة ابن شقيقه، إضافة إلى شائعات أخرى كانت تزعم وفاته.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, أخبار الفنانين في مصر
أنغام و"الكينغ" يحييان حفل عيد ميلاد إلهام شاهين
شارك مجموعة من الفنانين المصريين والمطربين في احتفال الفنانة المصرية إلهام شاهين بعيد ميلادها الـ 61، الذي أقامته بمنزلها، مساء أمس الاثنين.
وأحيا الحفل "
الكينج" محمد منير
والمطربة أنغام، حسبما ذكرت صحيفة "المصري اليوم" المصرية، اليوم الثلاثاء.
وبينما
غنت أنغام
أغنيتها الشهيرة "نفضل نرقص"، غنى محمد منير أغنية "علي صوتك"، التي قابلها الحضور بتفاعل كبير وتصفيق وهتافات للكينج.
يذكر أن
المطرب المصري
محمد منير تعرض لظروف عائلية خلال الفترة الماضية أبرزها وفاة ابن شقيقه، إضافة إلى شائعات أخرى كانت تزعم وفاته.