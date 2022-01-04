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أهالي قريتين سوريتين يزيحون الستار عن نصب تذكاري لقاسم سليماني.. صور
أهالي قريتين سوريتين يزيحون الستار عن نصب تذكاري لقاسم سليماني.. صور
أزاح أهالي بلدتي نبل والزهراء في ريف حلب الشمالي السورية، اليوم الثلاثاء، الستار عن نصب تذكاري للجنرال قاسم سليماني. 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T17:09+0000
2022-01-04T17:09+0000
العالم العربي
قاسم سليماني
سوريا
إيران
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وذكرت قناة العالم، مساء اليوم الثلاثاء، بأن النصب التذكاري لقاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، قد أقيم داخل روضة الشهداء، وذلك ضمن مراسم عسكرية، بعد مراسم المجلس التأبيني في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد "قادة النصر".وتظهر الصور التي نشرتها القناة أعلاما لسوريا ولبنان و"حزب الله" وإيران.يذكر أنه في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهما المطار في بغداد.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 يناير 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.وبعدها بأيام وتحديدا في 8 يناير، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي انتقاما لمقتل سليماني.
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العالم العربي, قاسم سليماني, سوريا, إيران

أهالي قريتين سوريتين يزيحون الستار عن نصب تذكاري لقاسم سليماني.. صور

17:09 GMT 04.01.2022
© REUTERS / Wana News Agencyصورة قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، 2020
صورة قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© REUTERS / Wana News Agency
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أزاح أهالي بلدتي نبل والزهراء في ريف حلب الشمالي السورية، اليوم الثلاثاء، الستار عن نصب تذكاري للجنرال قاسم سليماني.
وذكرت قناة العالم، مساء اليوم الثلاثاء، بأن النصب التذكاري لقاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، قد أقيم داخل روضة الشهداء، وذلك ضمن مراسم عسكرية، بعد مراسم المجلس التأبيني في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد "قادة النصر".
وتظهر الصور التي نشرتها القناة أعلاما لسوريا ولبنان و"حزب الله" وإيران.
يذكر أنه في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهما المطار في بغداد.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 يناير 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.
وبعدها بأيام وتحديدا في 8 يناير، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي انتقاما لمقتل سليماني.
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