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إجلاء 24 ألف شخص ووفاة طفلين بسبب فيضانات سومطرة بإندونيسيا
إجلاء 24 ألف شخص ووفاة طفلين بسبب فيضانات سومطرة بإندونيسيا
ذكرت السلطات الإندونيسية، اليوم الثلاثاء، أن فيضانات غامرة في جزيرة سومطرة تسببت في إجلاء نحو 24 ألف شخص ووفاة طفلين. 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T15:05+0000
2022-01-04T15:05+0000
إندونيسيا
فيضان
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ومنذ 31 كانون الأول/ديسمبر، تهطل أمطار غزيرة على جزيرة سومطرة ما أدى إلى فيضان الأنهار وارتفاع منسوب المياه 3 أمتار في المناطق السكنية.ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الشاب الإندونيسي مذكّر البالغ من العمر 33 عاما إن بلدته بيراك تيمور الواقعة في إقليم أتشيه تشهد فيضانات من خمس إلى ثماني مرات على الأقل كل عام، وأن الفيضانات الحالية من بين الأسوأ.وأعلنت السلطات المحلية في أتشيه شمالي البلاد حالة الطوارئ عقب هذه الكارثة التي أدت لتدمير مباني عامة وبنى تحتية ومناطق زراعية.وفي مقاطعة جامبي الزراعية في وسط الجزيرة، تضرر 24 ألف شخص من الفيضانات التي لم تسفر عن وقوع ضحايا.وتقول منظمة والهي البيئية إن هذه الفيضانات ترتبط ارتباطا وثيقا بانحسار الغابات في مناطق تشتهر بمزارع زيت النخيل.
https://arabic.sputniknews.com/20211231/إندونيسيا-تستقبل-لاجئين-بعد-أن-قضوا-شهرا-على-متن-قارب-في-البحر-1054786499.html
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إندونيسيا, فيضان

إجلاء 24 ألف شخص ووفاة طفلين بسبب فيضانات سومطرة بإندونيسيا

15:05 GMT 04.01.2022
© AP Photo / Michel Eulerفيضان في نهر السين، باريس، فرنسا 29 يناير/ كانون الثاني 2018
فيضان في نهر السين، باريس، فرنسا 29 يناير/ كانون الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© AP Photo / Michel Euler
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ذكرت السلطات الإندونيسية، اليوم الثلاثاء، أن فيضانات غامرة في جزيرة سومطرة تسببت في إجلاء نحو 24 ألف شخص ووفاة طفلين.
ومنذ 31 كانون الأول/ديسمبر، تهطل أمطار غزيرة على جزيرة سومطرة ما أدى إلى فيضان الأنهار وارتفاع منسوب المياه 3 أمتار في المناطق السكنية.
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ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الشاب الإندونيسي مذكّر البالغ من العمر 33 عاما إن بلدته بيراك تيمور الواقعة في إقليم أتشيه تشهد فيضانات من خمس إلى ثماني مرات على الأقل كل عام، وأن الفيضانات الحالية من بين الأسوأ.
وأعلنت السلطات المحلية في أتشيه شمالي البلاد حالة الطوارئ عقب هذه الكارثة التي أدت لتدمير مباني عامة وبنى تحتية ومناطق زراعية.
وفي مقاطعة جامبي الزراعية في وسط الجزيرة، تضرر 24 ألف شخص من الفيضانات التي لم تسفر عن وقوع ضحايا.
وتقول منظمة والهي البيئية إن هذه الفيضانات ترتبط ارتباطا وثيقا بانحسار الغابات في مناطق تشتهر بمزارع زيت النخيل.
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