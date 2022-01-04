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https://arabic.sputniknews.com/20220104/إسرائيل-تعدل-قوانينها-مانحة-لمثليي-الجنس-حق-استخدام-خدمات-تأجيرالأرحام-في-بلادها--1054928858.html
إسرائيل تعدل قوانينها مانحة مثليي الجنس حق استخدام خدمات تأجير الأرحام لديها
إسرائيل تعدل قوانينها مانحة مثليي الجنس حق استخدام خدمات تأجير الأرحام لديها
أعلنت السلطات الإسرائيلية أنها قامت بتعديل قانون تأجير الأرحام الصادر عام 1996، والذي يمكن بموجبه تأجيل الأرحام في إسرائيل. 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T12:30+0000
2022-01-04T12:47+0000
إسرائيل
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وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية أن التعديل الجديد في قانون الأرحام في إسرائيل سيسمح للمواطنين الذين لديهم صفة المثلية أو من نفس الأجناس استئجار رحم للحصول على جنين.وبحسب القناة، طالبت المحكمة العليا الإسرائيلية العام الماضي بتعديلات على قانون تأجير الأرحام لمنع الأزواج من نفس الجنس والرجال غير المتزوجين من استخدام مثل هذه الخدمات، لكن عندما فشلت الحكومة باتخاذ الخطوات المنصوص عليها وأمرت المحكمة بتوسيع القانون الحالي ليشمل جميع المواطنين.يذكر أن القانون الإسرائيلي، يجيز للرجل والمرأة الزوجين إيجاد أم حاضنة بشكل مستقل أو عن طريق شركة وساطة وعقد اتفاقية تأجير رحم معها.ويتم عرض اتفاقية تأجير الرحم على لجنة المصادقة على اتفاقيات تأجير الأرحام التي تفحص الملائمة العقلية والجسدية لجميع المشاركين في هذا الإجراء.
إسرائيل
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إسرائيل

إسرائيل تعدل قوانينها مانحة مثليي الجنس حق استخدام خدمات تأجير الأرحام لديها

12:30 GMT 04.01.2022 (تم التحديث: 12:47 GMT 04.01.2022)
© AP Photo / Ariel Schalitرجل متشدد يمشي بالقرب من كنيس يهودي في شارع مهجور بسبب الإجراءات الحكومية للمساعدة في وقف انتشار فيروس كورونا في بني براك إحدى ضواحي تل أبيب في إسرائيل
رجل متشدد يمشي بالقرب من كنيس يهودي في شارع مهجور بسبب الإجراءات الحكومية للمساعدة في وقف انتشار فيروس كورونا في بني براك إحدى ضواحي تل أبيب في إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© AP Photo / Ariel Schalit
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أعلنت السلطات الإسرائيلية أنها قامت بتعديل قانون تأجير الأرحام الصادر عام 1996، والذي يمكن بموجبه تأجيل الأرحام في إسرائيل.
وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية أن التعديل الجديد في قانون الأرحام في إسرائيل سيسمح للمواطنين الذين لديهم صفة المثلية أو من نفس الأجناس استئجار رحم للحصول على جنين.
وبحسب القناة، طالبت المحكمة العليا الإسرائيلية العام الماضي بتعديلات على قانون تأجير الأرحام لمنع الأزواج من نفس الجنس والرجال غير المتزوجين من استخدام مثل هذه الخدمات، لكن عندما فشلت الحكومة باتخاذ الخطوات المنصوص عليها وأمرت المحكمة بتوسيع القانون الحالي ليشمل جميع المواطنين.
يذكر أن القانون الإسرائيلي، يجيز للرجل والمرأة الزوجين إيجاد أم حاضنة بشكل مستقل أو عن طريق شركة وساطة وعقد اتفاقية تأجير رحم معها.
ويتم عرض اتفاقية تأجير الرحم على لجنة المصادقة على اتفاقيات تأجير الأرحام التي تفحص الملائمة العقلية والجسدية لجميع المشاركين في هذا الإجراء.
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