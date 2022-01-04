إسرائيل تعدل قوانينها مانحة مثليي الجنس حق استخدام خدمات تأجير الأرحام لديها

وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية أن التعديل الجديد في قانون الأرحام في إسرائيل سيسمح للمواطنين الذين لديهم صفة المثلية أو من نفس الأجناس استئجار رحم للحصول على جنين.وبحسب القناة، طالبت المحكمة العليا الإسرائيلية العام الماضي بتعديلات على قانون تأجير الأرحام لمنع الأزواج من نفس الجنس والرجال غير المتزوجين من استخدام مثل هذه الخدمات، لكن عندما فشلت الحكومة باتخاذ الخطوات المنصوص عليها وأمرت المحكمة بتوسيع القانون الحالي ليشمل جميع المواطنين.يذكر أن القانون الإسرائيلي، يجيز للرجل والمرأة الزوجين إيجاد أم حاضنة بشكل مستقل أو عن طريق شركة وساطة وعقد اتفاقية تأجير رحم معها.ويتم عرض اتفاقية تأجير الرحم على لجنة المصادقة على اتفاقيات تأجير الأرحام التي تفحص الملائمة العقلية والجسدية لجميع المشاركين في هذا الإجراء.
أعلنت السلطات الإسرائيلية أنها قامت بتعديل قانون تأجير الأرحام الصادر عام 1996، والذي يمكن بموجبه تأجيل الأرحام في إسرائيل.
وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية أن التعديل الجديد في قانون الأرحام في إسرائيل سيسمح للمواطنين الذين لديهم صفة المثلية أو من نفس الأجناس استئجار رحم للحصول على جنين.
وبحسب القناة، طالبت المحكمة العليا الإسرائيلية العام الماضي بتعديلات على قانون تأجير الأرحام لمنع الأزواج من نفس الجنس والرجال غير المتزوجين من استخدام مثل هذه الخدمات، لكن عندما فشلت الحكومة باتخاذ الخطوات المنصوص عليها وأمرت المحكمة بتوسيع القانون الحالي ليشمل جميع المواطنين.
يذكر أن القانون الإسرائيلي، يجيز للرجل والمرأة الزوجين إيجاد أم حاضنة بشكل مستقل أو عن طريق شركة وساطة وعقد اتفاقية تأجير رحم معها.