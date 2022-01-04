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https://arabic.sputniknews.com/20220104/إسرائيل-مستعدة-لتسهيل-دخول-الفلسطينيين-الأمريكيين-لإعفاء-مواطنيها-من-التأشيرة-الأمريكية-1054933190.html
إسرائيل مستعدة لتسهيل دخول الفلسطينيين الأمريكيين لإعفاء مواطنيها من التأشيرة الأمريكية
إسرائيل مستعدة لتسهيل دخول الفلسطينيين الأمريكيين لإعفاء مواطنيها من التأشيرة الأمريكية
أشار مسؤول إسرائيلي كبير، اليوم الثلاثاء، إلى أن بلاده على استعداد للسماح للفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الأمريكية بالمرور عبر الأراضي الإسرائيلية في إطار... 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T14:09+0000
2022-01-04T14:09+0000
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وفرض الجانب الإسرائيلي قيودا صارمة على دخول الفلسطينيين عبر المطارات، بما في ذلك مطاري تل أبيب وإيلات، اللذان يبعدان ساعات فقط عن الأراضي الفلسطينية، على خلفية توقف عملية السلام وتصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة وغزة.وبحسب وكالة "رويترز" أصبحت رحلات الفلسطينيين من الخارج إلى الداخل الفلسطيني مرهقة جدا، حيث يستخدم الفلسطينيون المطارات الأردنية ويدخلون عبر الأردن إلى الضفة الغربية التي تديرها إسرائيل أو عبر سيناء المصرية التي تقع على حدود قطاع غزة.ونقلت الوكالة عن وزيرة الداخلية الاسرائيلية، ايليت شاكيد، قولها إن إعطاء الفلسطينيين - الأمريكيين المقيمين في الأراضي الفلسطينية خيار المرور عبر إسرائيل "مطلب للأمريكيين منذ سنوات عديدة"، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية من الممكن أن تبرم في فبراير / شباط عام 2023.ونوهت الوزيرة الإسرائيلية إلى أن طاقمها يبحث شكاوى قدمها الجانب الأمريكي أفيد فيها بأن العرب الأمريكيين يخضعون لاستجوابات فيها تدخل "بشكل غير عادي" من قبل أمن المطارات الإسرائيلية.وبدوره، قال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن بلاده سوف "تواصل العمل مع إسرائيل نحو تحقيق المعاملة المتساوية لجميع الأمريكيين... الساعين لدخول إسرائيل أو المرور عبرها".
https://arabic.sputniknews.com/20220104/فلسطين-تصريحات-وزير-خارجية-إسرائيل-ازدواجية-وتؤكد-عدم-وجود-نية-للتسوية-حاليا-1054928159.html
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إسرائيل مستعدة لتسهيل دخول الفلسطينيين الأمريكيين لإعفاء مواطنيها من التأشيرة الأمريكية

14:09 GMT 04.01.2022
© AP Photo / Ariel Schalitمطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 21 أبريل/ نيسان 2013
مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 21 أبريل/ نيسان 2013 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© AP Photo / Ariel Schalit
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أشار مسؤول إسرائيلي كبير، اليوم الثلاثاء، إلى أن بلاده على استعداد للسماح للفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الأمريكية بالمرور عبر الأراضي الإسرائيلية في إطار اتفاقية ما زالت قيد المشاورات والدراسة مع الجانب الأمريكي لإعفاء المواطنين الإسرائيليين من التأشيرة الأمريكية.
وفرض الجانب الإسرائيلي قيودا صارمة على دخول الفلسطينيين عبر المطارات، بما في ذلك مطاري تل أبيب وإيلات، اللذان يبعدان ساعات فقط عن الأراضي الفلسطينية، على خلفية توقف عملية السلام وتصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة وغزة.
وبحسب وكالة "رويترز" أصبحت رحلات الفلسطينيين من الخارج إلى الداخل الفلسطيني مرهقة جدا، حيث يستخدم الفلسطينيون المطارات الأردنية ويدخلون عبر الأردن إلى الضفة الغربية التي تديرها إسرائيل أو عبر سيناء المصرية التي تقع على حدود قطاع غزة.
وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد خلال افتتاح قنصلية بلاده في دبي بالإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
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ونقلت الوكالة عن وزيرة الداخلية الاسرائيلية، ايليت شاكيد، قولها إن إعطاء الفلسطينيين - الأمريكيين المقيمين في الأراضي الفلسطينية خيار المرور عبر إسرائيل "مطلب للأمريكيين منذ سنوات عديدة"، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية من الممكن أن تبرم في فبراير / شباط عام 2023.

"بوسع شين بيت (جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي) التعامل مع الأمر في سياق الإعفاءات من التأشيرة، ولو حدثت هذه العملية بالفعل سيتمكن الأمريكي الذي يحمل الجنسية الفلسطينية أيضا من دخول إسرائيل مثل أي أمريكي".

ايليت شاكيد
وزيرة الداخلية الاسرائيلية
ونوهت الوزيرة الإسرائيلية إلى أن طاقمها يبحث شكاوى قدمها الجانب الأمريكي أفيد فيها بأن العرب الأمريكيين يخضعون لاستجوابات فيها تدخل "بشكل غير عادي" من قبل أمن المطارات الإسرائيلية.
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وبدوره، قال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن بلاده سوف "تواصل العمل مع إسرائيل نحو تحقيق المعاملة المتساوية لجميع الأمريكيين... الساعين لدخول إسرائيل أو المرور عبرها".
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