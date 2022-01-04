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https://arabic.sputniknews.com/20220104/إصابة-رئيس-موريتانيا-بفيروس-كورونا-1054915246.html
إصابة رئيس موريتانيا بفيروس كورونا
إصابة رئيس موريتانيا بفيروس كورونا
أعلنت الرئاسة الموريتانية، اليوم الثلاثاء، إصابة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني (64 عاما) بفيروس كورونا المستجد. 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T03:22+0000
2022-01-04T03:22+0000
2022-01-04T03:22+0000
أخبار موريتانيا
فيروس كورونا
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وأشار بيان للرئاسة إلى أن الفحوص التي أجراها الرئيس بعد إصابته بزكام، أظهرت إصابته بفيروس كورونا المستجد، مضيفا أن أعراض المرض خفيفة.وأعلنت السلطات الموريتانية، أمس الاثنين، تسجيل 490 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل الإجمالي في البلاد منذ تفشي الوباء إلى أكثر من 42 ألف حالة، وتوفي منهم 872 حالة.وقرر اتحاد كرة القدم في موريتانيا بوقت سابق أيضا، إقامة المباريات بدون جماهير في ظل زيادة أعداد إصابات كورونا خلال الفترة الأخيرة في البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220102/إجراء-عملية-جراحية-للرئيس-الموريتاني-السابق-المسجون-1054857894.html
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أخبار موريتانيا, فيروس كورونا
إصابة رئيس موريتانيا بفيروس كورونا
أعلنت الرئاسة الموريتانية، اليوم الثلاثاء، إصابة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني (64 عاما) بفيروس كورونا المستجد.
وأشار بيان للرئاسة إلى أن
الفحوص التي أجراها الرئيس
بعد إصابته بزكام، أظهرت إصابته بفيروس كورونا المستجد، مضيفا أن أعراض المرض خفيفة.
وأعلنت السلطات الموريتانية، أمس الاثنين،
تسجيل 490 إصابة جديدة
بفيروس كورونا المستجد ليصل الإجمالي في البلاد منذ تفشي الوباء إلى أكثر من 42 ألف حالة، وتوفي منهم 872 حالة.
وقرر اتحاد كرة القدم في موريتانيا بوقت سابق أيضا، إقامة المباريات بدون جماهير في ظل زيادة أعداد إصابات كورونا خلال الفترة الأخيرة في البلاد.