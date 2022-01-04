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https://arabic.sputniknews.com/20220104/إصابة-شاب-فلسطيني-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-في-مواجهات-جنوبي-الخليل-1054939638.html
إصابة شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات جنوبي الخليل
إصابة شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات جنوبي الخليل
أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي اندلعت، مساء اليوم الثلاثاء، عند مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل بالضفة الغربية. 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T16:02+0000
2022-01-04T16:02+0000
2022-01-04T16:02+0000
إسرائيل
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رام الله- سبوتنيك. أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، بأن شابا فلسطينيا "أصيب بالرصاص الحي في فخذه نقل إثرها إلى إحدى مستشفيات مدينة الخليل حيث وصفت إصابته بالمستقرة".وكانت المواجهات قد اندلعت مساء اليوم عقب إغلاق قوات الجيش الإسرائيلي البوابة الحديدية المقامة على الشارع الواصل بين بلدة دورا ومخيم الفوار.
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل
إصابة شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات جنوبي الخليل
أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي اندلعت، مساء اليوم الثلاثاء، عند مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل بالضفة الغربية.
رام الله- سبوتنيك. أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، بأن شابا فلسطينيا "أصيب بالرصاص الحي في فخذه نقل إثرها إلى إحدى مستشفيات مدينة الخليل حيث وصفت إصابته بالمستقرة".
وكانت المواجهات قد اندلعت مساء اليوم عقب إغلاق قوات الجيش الإسرائيلي البوابة الحديدية المقامة على الشارع الواصل بين بلدة دورا ومخيم الفوار.