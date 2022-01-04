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https://arabic.sputniknews.com/20220104/إصابة-ملك-وملكة-السويد-بكورونا-1054936721.html
إصابة ملك وملكة السويد بكورونا
إصابة ملك وملكة السويد بكورونا
أصيب ملكة وملكة السويد، جوستاف السادس عشر وسيلفيا، بفيروس "كورونا" المستجد. 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T15:11+0000
2022-01-04T15:11+0000
2022-01-04T15:11+0000
العالم
فيروس كورونا
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وقال القصر في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن "الملك والملكة اللذين تم تطعيمهما بشكل كامل بثلاث حقن تظهر عليهما أعراض خفيفة، ويشعران بصحة جيدة نظرا للظروف"، بحسب وكالة "رويترز".أضاف القصر الملكي أن ملك السويد (75 عاما) والملكة (78 عاما) يخضعان للعزل الذاتي، وأن العمل جار لتتبع من كانوا على اتصال بهما.جاء ذلك تزامنا مع إعلان السويد عن تسجيلها رقما قياسيًا يوميا جديدا لحالات الإصابة بـ(كوفيد-19)، وسط طفرة سببها متحور "أوميكرون" الجديد شديد العدوى.وأظهرت بيانات وكالة الصحة السويدية، اليوم الثلاثاء، أن البلاد سجلت 11507 حالات إصابة في 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في الوقت الذي تضع فيه الموجة الرابعة من الفيروس الرعاية الصحية تحت ضغط متجدد.
https://arabic.sputniknews.com/20220104/حماس-تعلن-إصابة-خالد-مشعل-بكورونا-1054916586.html
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العالم, فيروس كورونا
إصابة ملك وملكة السويد بكورونا
أصيب ملكة وملكة السويد، جوستاف السادس عشر وسيلفيا، بفيروس "كورونا" المستجد.
وقال القصر في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن "الملك والملكة اللذين تم تطعيمهما بشكل كامل بثلاث حقن تظهر عليهما أعراض خفيفة، ويشعران بصحة جيدة نظرا للظروف"، بحسب وكالة "رويترز".
أضاف القصر الملكي أن ملك السويد (75 عاما) والملكة (78 عاما) يخضعان للعزل الذاتي، وأن العمل جار لتتبع من كانوا على اتصال بهما.
جاء ذلك تزامنا مع إعلان السويد عن تسجيلها رقما قياسيًا يوميا جديدا لحالات الإصابة بـ(كوفيد-19)، وسط طفرة سببها متحور "أوميكرون" الجديد شديد العدوى.
وأظهرت بيانات وكالة الصحة السويدية، اليوم الثلاثاء، أن البلاد سجلت 11507 حالات إصابة في 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في الوقت الذي تضع فيه الموجة الرابعة من الفيروس الرعاية الصحية تحت ضغط متجدد.