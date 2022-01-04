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https://arabic.sputniknews.com/20220104/إعلامية-خليجية-تهاجم-ابنة-قاسم-سليماني-وصورة-تكشف-الفضيحة-1054922244.html
إعلامية خليجية تهاجم ابنة قاسم سليماني وصورة تكشف "الفضيحة"
إعلامية خليجية تهاجم ابنة قاسم سليماني وصورة تكشف "الفضيحة"
أطلقت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، هجوما عنيفا على ابنة القائد السابق لـ"فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني، وذلك بالتزامن مع مرور الذكرى الثانية لاغتياله... 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T09:59+0000
2022-01-04T09:59+0000
2022-01-04T09:59+0000
الكويت
الخليج
قاسم سليماني
إيران
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ونشرت الكاتبة الخليجية صورة لإبنة سليماني تمسك بيدها هاتف "آيفون" من طراز "برو ماكس 13" الأحدث، والذي يصل ثمنه إلى 1400 دولار أمريكي.وعلقت السعيد على الصورة على حسابها الرسمي على "إنستغرام" قائلة: "خالة زينب، بنت حجي قاسم سليماني، أقلك ذبي (ارمي) الآيفون اللي بيدك، ترا أمريكا وإسرائيل يعرفون من هاللي ماسكته بإيدك دقات قلبك ووين تروحين ووين تجين".وأضافت مستنكرةً: "شايلة أيفون بإيدك وتفترين بيه وتريدين تنتقمين لأبوك من الأمريكان! ترجمولها بالفارسي".
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الكويت, الخليج, قاسم سليماني, إيران
إعلامية خليجية تهاجم ابنة قاسم سليماني وصورة تكشف "الفضيحة"
أطلقت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، هجوما عنيفا على ابنة القائد السابق لـ"فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني، وذلك بالتزامن مع مرور الذكرى الثانية لاغتياله بضربة أمريكية في مطار العاصمة بغداد.
ونشرت الكاتبة الخليجية صورة لإبنة سليماني تمسك بيدها هاتف "آيفون" من طراز "برو ماكس 13" الأحدث، والذي يصل ثمنه إلى 1400 دولار أمريكي.
وعلقت السعيد على الصورة على حسابها الرسمي على "إنستغرام" قائلة: "خالة زينب، بنت حجي قاسم سليماني، أقلك ذبي (ارمي) الآيفون اللي بيدك، ترا أمريكا وإسرائيل يعرفون من هاللي ماسكته بإيدك دقات قلبك ووين تروحين ووين تجين".
وأضافت مستنكرةً: "شايلة أيفون بإيدك وتفترين بيه وتريدين تنتقمين لأبوك من الأمريكان! ترجمولها بالفارسي".