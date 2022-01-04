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https://arabic.sputniknews.com/20220104/إعلام-رصد-متحور-جديد-وخطير-من-كورونا-1054925595.html
إعلام: رصد متحور جديد وخطير من كورونا
إعلام: رصد متحور جديد وخطير من كورونا
أعلن معهد مستشفى جامعة مرسيليا للأمراض المعدية، اليوم الثلاثاء، عن رصد متحور جديد لفيروس كورونا في جنوب فرنسا، يحمل اسم "B.1640.2". 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T11:22+0000
2022-01-04T11:22+0000
فيروس كورونا
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وقالت قناة سكاي نيوز عربية، إنه "تم تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بهذا المتحور لدى مسافر عاد من الكاميرون إلى فرنسا قبل نحو شهر".في هذه لأثناء، أعلنت قناة العربية، إصابة 12 شخصًا بنوع غير معروف حتى الآن من سلالة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن المصاب صفر هو كاميروني عائد من بلاده إلى مدينة مرسيليا جنوب فرنسا.وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول المنصرم، قال خبراء الصحة في الحكومة الفرنسية، إنهم حددوا 46 طفرة من هذا الشكل الجديد من الفيروس. ويبدو أن هذا المتحور يمكن أن يكون أكثر عدوى من فيروس كورونا الأصلي.من جهتهاـ قالت منظمة الصحة العالمية، إن عدد المتحورات يزداد بشكل ملحوظ، لكن المتحورات سريعة الانتشار هي التي تشغل العلماء.وتشجع غالبية البلدان القادرة على تحمل تكاليف اللقاحات، الناس على أخذ جرعة معززة، كما هي الحال خصوصا في أوروبا التي تواجه موجة جديدة من الإصابات الناجمة عن المتحور دلتا، بعد أن خففت بشكل مبكر القيود الصحية علاوة على انخفاض معدلات التطعيم.
https://arabic.sputniknews.com/20220103/صحيفة-بريطانية-تسمي-8-أعراض-للإصابة-بمتحور-أوميكرون-1054877938.html
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فيروس كورونا

إعلام: رصد متحور جديد وخطير من كورونا

11:22 GMT 04.01.2022
© REUTERS / Behrouz Mehri/Pool بدء حملة التطعيم واسعة النطاق ضد فيروس كورونا في اليابان، 17 فبراير 2021
بدء حملة التطعيم واسعة النطاق ضد فيروس كورونا في اليابان، 17 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© REUTERS / Behrouz Mehri/Pool
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أعلن معهد مستشفى جامعة مرسيليا للأمراض المعدية، اليوم الثلاثاء، عن رصد متحور جديد لفيروس كورونا في جنوب فرنسا، يحمل اسم "B.1640.2".
وقالت قناة سكاي نيوز عربية، إنه "تم تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بهذا المتحور لدى مسافر عاد من الكاميرون إلى فرنسا قبل نحو شهر".
اختبار فحص فيروس كورونا، كوفيد-19 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
صحيفة بريطانية تسمي 8 أعراض للإصابة بمتحور أوميكرون
أمس, 06:21 GMT
في هذه لأثناء، أعلنت قناة العربية، إصابة 12 شخصًا بنوع غير معروف حتى الآن من سلالة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن المصاب صفر هو كاميروني عائد من بلاده إلى مدينة مرسيليا جنوب فرنسا.
وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول المنصرم، قال خبراء الصحة في الحكومة الفرنسية، إنهم حددوا 46 طفرة من هذا الشكل الجديد من الفيروس. ويبدو أن هذا المتحور يمكن أن يكون أكثر عدوى من فيروس كورونا الأصلي.
من جهتهاـ قالت منظمة الصحة العالمية، إن عدد المتحورات يزداد بشكل ملحوظ، لكن المتحورات سريعة الانتشار هي التي تشغل العلماء.
وتشجع غالبية البلدان القادرة على تحمل تكاليف اللقاحات، الناس على أخذ جرعة معززة، كما هي الحال خصوصا في أوروبا التي تواجه موجة جديدة من الإصابات الناجمة عن المتحور دلتا، بعد أن خففت بشكل مبكر القيود الصحية علاوة على انخفاض معدلات التطعيم.
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