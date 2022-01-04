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https://arabic.sputniknews.com/20220104/إل-جي-تكشف-عن-أضخم-وأصغر-تلفزيوناتها-حجما-على-الإطلاق-1054932342.html
‏"إل جي" تكشف عن أضخم وأصغر تلفزيوناتها حجما على الإطلاق
‏"إل جي" تكشف عن أضخم وأصغر تلفزيوناتها حجما على الإطلاق
كشفت شركة "إل جي" الكورية مؤخرا عن أجهزة تلفزيون جديدة خلال مشاركتها في معرض التكنولوجيا ‏السنوي "‏CES‏"، بما في ذلك أكبر وأصغر شاشة "أوليد" (OLED) لها حتى... 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T13:42+0000
2022-01-04T13:42+0000
مجتمع
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وأزاحت الشركة في المعرض الستار عن أكبر شاشة "أوليد" حتى الآن، والتي يبلغ حجمها 97 بوصة، وهي إحدى الإضافات إلى سلسلة "جي 2 أوليد"، بحسب موقع "ذا فيرج".وفي المقابل، عرضت "إل جي" في معرض "CES" أصغر شاشة "أوليد" في العالم، بمقاس 42 بوصة، وينتمي إلى سلسلة "سي 2"، بعد أن كان حجم أصغر شاشة لها هو 48 بوصة.وتستخدم تلفزيونات "جي 2" و"سي 2" أحدث لوحة "أوليد" من شركة "إل جي" تسمى "أوليد إيفو"، والتي تقول الشركة إنها يمكن أن تصبح أكثر سطوعا من طرز شاشات "أوليد" السابقة.وتستخدم جميع أجهزة تلفزيون "إل جي" الجديدة منصة التلفزيون الذكية "webOS 22" الخاصة بالشركة، وهي أحدث إصدار من النظام.وتتميز "WebOS 22" بإضافة ملفات تعريف مستخدم فردية للأسر التي تضم عدة أشخاص، وكذلك "وضع خمول" جديد جاهز للتفعيل دائما، والذي يحوّل التلفزيون إلى لوحة فنية معروضة عندما لا يتم استخدامه بشكل نشط.كما تتمتع "WebOS 22" بأول منصة لياقة من "إل جي"، هي "LG Fitness"، والتي توفر تمرينات بدنية موصى بها والتأملات الموجهة والأنشطة الأخرى، بالإضافة إلى تطبيق "LiveNow" لمشاهدة الحفلات والأحداث الحية، و"1M HomeDance" لتعلم كيفية الرقص على أغاني "كي-بوب" الكورية.ولم تعلن شركة "إل جي" بعد عن أسعار أو توافر أجهزة التلفزيون الجديدة الخاصة بها.
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مجتمع, منوعات

‏"إل جي" تكشف عن أضخم وأصغر تلفزيوناتها حجما على الإطلاق

13:42 GMT 04.01.2022
© REUTERS / DADO RUVICشركة "إل جي" الكورية
شركة إل جي الكورية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
شركة "إل جي" الكورية
© REUTERS / DADO RUVIC
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كشفت شركة "إل جي" الكورية مؤخرا عن أجهزة تلفزيون جديدة خلال مشاركتها في معرض التكنولوجيا ‏السنوي "‏CES‏"، بما في ذلك أكبر وأصغر شاشة "أوليد" (OLED) لها حتى الآن.‏
وأزاحت الشركة في المعرض الستار عن أكبر شاشة "أوليد" حتى الآن، والتي يبلغ حجمها 97 بوصة، وهي إحدى الإضافات إلى سلسلة "جي 2 أوليد"، بحسب موقع "ذا فيرج".
وفي المقابل، عرضت "إل جي" في معرض "CES" أصغر شاشة "أوليد" في العالم، بمقاس 42 بوصة، وينتمي إلى سلسلة "سي 2"، بعد أن كان حجم أصغر شاشة لها هو 48 بوصة.
وتستخدم تلفزيونات "جي 2" و"سي 2" أحدث لوحة "أوليد" من شركة "إل جي" تسمى "أوليد إيفو"، والتي تقول الشركة إنها يمكن أن تصبح أكثر سطوعا من طرز شاشات "أوليد" السابقة.
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وتستخدم جميع أجهزة تلفزيون "إل جي" الجديدة منصة التلفزيون الذكية "webOS 22" الخاصة بالشركة، وهي أحدث إصدار من النظام.
وتتميز "WebOS 22" بإضافة ملفات تعريف مستخدم فردية للأسر التي تضم عدة أشخاص، وكذلك "وضع خمول" جديد جاهز للتفعيل دائما، والذي يحوّل التلفزيون إلى لوحة فنية معروضة عندما لا يتم استخدامه بشكل نشط.
كما تتمتع "WebOS 22" بأول منصة لياقة من "إل جي"، هي "LG Fitness"، والتي توفر تمرينات بدنية موصى بها والتأملات الموجهة والأنشطة الأخرى، بالإضافة إلى تطبيق "LiveNow" لمشاهدة الحفلات والأحداث الحية، و"1M HomeDance" لتعلم كيفية الرقص على أغاني "كي-بوب" الكورية.
ولم تعلن شركة "إل جي" بعد عن أسعار أو توافر أجهزة التلفزيون الجديدة الخاصة بها.
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