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إيران: حجب هاشتاغ قاسم سليماني امتداد للجريمة الإرهابية
إيران: حجب هاشتاغ قاسم سليماني امتداد للجريمة الإرهابية
قال مسؤول إيراني إن حجب الهاشتاغ الخاص بقاسم سليماني عبر الإنترنت "امتداد لروح أمريكا الخشنة والجريمة الإرهابية". 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T06:14+0000
2022-01-04T06:14+0000
أخبار إيران
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واعتبر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، اليوم الثلاثاء، أن ما حدث لهاشتاغ ‎Hero# من حجب يعد "انتهاك صارخ لحقوق الإنسان"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية إرنا.وأشار يهادري إلى أنه على الولايات المتحدة الأمريكية انهاء هذه المخالفات لأنها "ضد مشاعر الملايين من الأفراد في أنحاء العالم".وقتل قاسم سليماني، القائد السابق لقوة القدس في الحرس الثوري الإيراني، في هجوم من غارة أمريكية عليه في محيط مطار بغداد في الثالث من يناير/ كانون الثاني عام 2020.
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أخبار إيران

إيران: حجب هاشتاغ قاسم سليماني امتداد للجريمة الإرهابية

06:14 GMT 04.01.2022
© REUTERS / Wana News Agencyصورة قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، 2020
صورة قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© REUTERS / Wana News Agency
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قال مسؤول إيراني إن حجب الهاشتاغ الخاص بقاسم سليماني عبر الإنترنت "امتداد لروح أمريكا الخشنة والجريمة الإرهابية".
واعتبر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، اليوم الثلاثاء، أن ما حدث لهاشتاغ ‎Hero# من حجب يعد "انتهاك صارخ لحقوق الإنسان"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية إرنا.
وأشار يهادري إلى أنه على الولايات المتحدة الأمريكية انهاء هذه المخالفات لأنها "ضد مشاعر الملايين من الأفراد في أنحاء العالم".
وقتل قاسم سليماني، القائد السابق لقوة القدس في الحرس الثوري الإيراني، في هجوم من غارة أمريكية عليه في محيط مطار بغداد في الثالث من يناير/ كانون الثاني عام 2020.
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