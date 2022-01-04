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https://arabic.sputniknews.com/20220104/إيران-حجب-هاشتاغ-قاسم-سليماني-امتداد-للجريمة-الإرهابية-1054916091.html
إيران: حجب هاشتاغ قاسم سليماني امتداد للجريمة الإرهابية
إيران: حجب هاشتاغ قاسم سليماني امتداد للجريمة الإرهابية
قال مسؤول إيراني إن حجب الهاشتاغ الخاص بقاسم سليماني عبر الإنترنت "امتداد لروح أمريكا الخشنة والجريمة الإرهابية". 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T06:14+0000
2022-01-04T06:14+0000
2022-01-04T06:14+0000
أخبار إيران
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واعتبر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، اليوم الثلاثاء، أن ما حدث لهاشتاغ Hero# من حجب يعد "انتهاك صارخ لحقوق الإنسان"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية إرنا.وأشار يهادري إلى أنه على الولايات المتحدة الأمريكية انهاء هذه المخالفات لأنها "ضد مشاعر الملايين من الأفراد في أنحاء العالم".وقتل قاسم سليماني، القائد السابق لقوة القدس في الحرس الثوري الإيراني، في هجوم من غارة أمريكية عليه في محيط مطار بغداد في الثالث من يناير/ كانون الثاني عام 2020.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران
إيران: حجب هاشتاغ قاسم سليماني امتداد للجريمة الإرهابية
قال مسؤول إيراني إن حجب الهاشتاغ الخاص بقاسم سليماني عبر الإنترنت "امتداد لروح أمريكا الخشنة والجريمة الإرهابية".
واعتبر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، اليوم الثلاثاء، أن ما حدث لهاشتاغ Hero# من حجب يعد "انتهاك صارخ لحقوق الإنسان"، حسب
وكالة الأنباء الإيرانية إرنا.
وأشار يهادري إلى أنه على الولايات المتحدة الأمريكية انهاء هذه المخالفات لأنها "ضد مشاعر الملايين من الأفراد في أنحاء العالم".
وقتل قاسم سليماني، القائد السابق لقوة القدس في
الحرس الثوري الإيراني
، في هجوم من غارة أمريكية عليه في محيط مطار بغداد في الثالث من يناير/ كانون الثاني عام 2020.