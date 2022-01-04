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https://arabic.sputniknews.com/20220104/ارتفاع-كبير-لسعر-البنزين-في-لبنان-1054918361.html
ارتفاع كبير لسعر البنزين في لبنان
ارتفاع كبير لسعر البنزين في لبنان
ارتفعت أسعار المحروقات في لبنان، صباح اليوم الثلاثاء، فيما كشفت نقابة أصحاب محطات المحروقات، أن "ارتفاع اليوم سببه ارتفاع أسعار النفط عالميًا وسعر صرف الدولار... 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T07:51+0000
2022-01-04T07:51+0000
أخبار لبنان
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وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان ارتفع إلى 351400، و98 أوكتان إلى 363400، فيما ارتفع الديزل إلى 360400، والغاز إلى 319300 ليرة لبنانية.من حانبه، كشف عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس، أن "مصرف لبنان رفع سعر صرف الدولار لاستيراد %85 من البنزين من 23200 إلى 23500 ليرة.أما سعر صرف الدولار المعتمد في جدول تركيب الأسعار لاستيراد %15 من البنزين والمحتسب وفقًا لأسعار الأسواق الموازية والمتوجب على الشركات المستوردة والمحطات تأمينه نقدًا احتُسب بمعدل 28787 بدلًا من 27317 ليرة.وكان بيان صادر عن نقابة أصحاب محطات المحروقات اللبنانية الشهر الماضي، أكد أن قرار مصرف لبنان هو السبب في ارتفاع أسعار البنزين الأخيرة.ووفقا للبيان الذي نشره موقع النشرة اللبناني فإن "قرار مصرف لبنان رفع سعر صرف الدولار المؤمن من قبله لاستيراد 85% من البنزين من 22100 الى 23200 ليرة، هو السبب الرئيسي لارتفاع سعر صفيحة البنزين 10800 ليرة لتصل إلى 335800 ليرة".وأشار إلى أن "سعر صرف الدولار المعتمد في جدول تركيب الأسعار لاستيراد 15% من البنزين والمحتسب وفقا لأسعار الأسواق الموازية والمتوجب على الشركات المستوردة والمحطات تأمينه نقدا احتسب 27300 بدلا من 27000 ليرة"، لافتا إلى أن سعر صرف الدولار "لو بقي على ما كان عليه لكنا شهدنا تراجعا في سعر الصفيحة".وعلل البيان ذلك بأن "سعر الكيلوليتر المستورد احتسب بسعر 571.20 دولار بدلا من 574.47 دولار أي بتراجع 3.27 دولار. وأوضح أن كيلو ليتر المازوت تراجع 8 دولارات من 597 دولارا إلى 589 دولارا.وعللا عدم تراجع صفيحة المازوت بأن "سعر صرف الدولار ارتفع في الجدول، ولهذا لم تتراجع إلا 900 ليرة وارتفعت قارورة الغاز 1400 ليرة".
https://arabic.sputniknews.com/20211228/نقابة-أصحاب-محطات-المحروقات-قرار-مصرف-لبنان-تسبب-بارتفاع-أسعار-البنزين-1054695979.html
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أخبار لبنان

ارتفاع كبير لسعر البنزين في لبنان

07:51 GMT 04.01.2022
© Sputnik . Zahra Al-Amirأزمة المحروقات مستمرة في لبنان
أزمة المحروقات مستمرة في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© Sputnik . Zahra Al-Amir
تابعنا عبر
ارتفعت أسعار المحروقات في لبنان، صباح اليوم الثلاثاء، فيما كشفت نقابة أصحاب محطات المحروقات، أن "ارتفاع اليوم سببه ارتفاع أسعار النفط عالميًا وسعر صرف الدولار محليًا بالنسبة لليرة اللبنانية".
وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان ارتفع إلى 351400، و98 أوكتان إلى 363400، فيما ارتفع الديزل إلى 360400، والغاز إلى 319300 ليرة لبنانية.
أزمة بنزين في لبنان، طوابير طويلة من راكبي دراجات نارية في محطة البنزين في بيروت، لبنان 29 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
نقابة أصحاب محطات المحروقات: قرار مصرف لبنان تسبب بارتفاع أسعار البنزين
28 ديسمبر 2021, 11:25 GMT
من حانبه، كشف عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس، أن "مصرف لبنان رفع سعر صرف الدولار لاستيراد %85 من البنزين من 23200 إلى 23500 ليرة.
أما سعر صرف الدولار المعتمد في جدول تركيب الأسعار لاستيراد %15 من البنزين والمحتسب وفقًا لأسعار الأسواق الموازية والمتوجب على الشركات المستوردة والمحطات تأمينه نقدًا احتُسب بمعدل 28787 بدلًا من 27317 ليرة.
وكان بيان صادر عن نقابة أصحاب محطات المحروقات اللبنانية الشهر الماضي، أكد أن قرار مصرف لبنان هو السبب في ارتفاع أسعار البنزين الأخيرة.
ووفقا للبيان الذي نشره موقع النشرة اللبناني فإن "قرار مصرف لبنان رفع سعر صرف الدولار المؤمن من قبله لاستيراد 85% من البنزين من 22100 الى 23200 ليرة، هو السبب الرئيسي لارتفاع سعر صفيحة البنزين 10800 ليرة لتصل إلى 335800 ليرة".
وأشار إلى أن "سعر صرف الدولار المعتمد في جدول تركيب الأسعار لاستيراد 15% من البنزين والمحتسب وفقا لأسعار الأسواق الموازية والمتوجب على الشركات المستوردة والمحطات تأمينه نقدا احتسب 27300 بدلا من 27000 ليرة"، لافتا إلى أن سعر صرف الدولار "لو بقي على ما كان عليه لكنا شهدنا تراجعا في سعر الصفيحة".
وعلل البيان ذلك بأن "سعر الكيلوليتر المستورد احتسب بسعر 571.20 دولار بدلا من 574.47 دولار أي بتراجع 3.27 دولار. وأوضح أن كيلو ليتر المازوت تراجع 8 دولارات من 597 دولارا إلى 589 دولارا.
وعللا عدم تراجع صفيحة المازوت بأن "سعر صرف الدولار ارتفع في الجدول، ولهذا لم تتراجع إلا 900 ليرة وارتفعت قارورة الغاز 1400 ليرة".
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