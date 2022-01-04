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https://arabic.sputniknews.com/20220104/اشتية-يعلق-على-قرار-الإفراج-عن-الأسير-الفلسطيني-أبو-هواش-1054946866.html
اشتية يعلق على قرار الإفراج عن الأسير الفلسطيني "أبو هواش"
اشتية يعلق على قرار الإفراج عن الأسير الفلسطيني "أبو هواش"
علق رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، على قرار الإفراج عن الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش، الذي قضي بالإفراج عنه الشهر المقبل. 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T19:18+0000
2022-01-04T19:18+0000
2022-01-04T19:18+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
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جاء ذلك في تدوينة نشرها اشتية، على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، عبر فيها عن تهنئته لأبو هواش وكل الفلسطينيين.وكتب رئيس الوزراء الفلسطيني: "بعد 141 يوما من إضرابه المتواصل عن الطعام هشام أبو هواش ينتصر".واستطرد: "نهنئهم جميعا تمكن أبو هواش من نيل حريته بقوة إرادته"، مضيفا: "نشكر الدول التي ساهمت في الضغط على إسرائيل للإفراج عنه".يذكر أن الأسير الفلسطيني أبو هواش أنهى، اليوم الثلاثاء، إضرابه عن الطعام، الذي استمر على مدى 141 يوما بعد التوصل لاتفاق مع السلطات الإسرائيلية يقضي بإنهاء اعتقاله الإداري في 26 فبراير/ شباط المقبل.وعانى الأسير الفلسطيني أبو هواش من وضع صحي حرج بسبب الإضراب عن الطعام وتعرض لغيبوبة متقطعة إضافة إلى ضعف في حاسة البصر وصعوبة الكلام، كما واجه مشاكل في عضلة القلب وضمور في العضلات.وتم اعتقال أبو هواش، من بلدة دورا جنوب غرب الخليل، منذ الـ 27 من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020.وتم تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر وهو متزوج وأب لخمسة أطفال.
https://arabic.sputniknews.com/20220104/مسيرات-دعم-للأسير-هشام-أبو-هواش-في-مناطق-مختلفة-من-فلسطين-1054941983.html
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
اشتية يعلق على قرار الإفراج عن الأسير الفلسطيني "أبو هواش"
علق رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، على قرار الإفراج عن الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش، الذي قضي بالإفراج عنه الشهر المقبل.
جاء ذلك في تدوينة نشرها اشتية، على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، عبر فيها عن تهنئته لأبو هواش وكل الفلسطينيين.
وكتب رئيس الوزراء الفلسطيني: "بعد 141 يوما من
إضرابه المتواصل عن الطعام
هشام أبو هواش ينتصر".
وقال اشتية: "نهنئ
الحر أبو هواش
وكل أبناء شعبنا والذين تضامنوا معه حول العالم ورفعوا صوتهم للإفراج عنه".
واستطرد: "نهنئهم جميعا تمكن أبو هواش من نيل حريته بقوة إرادته"، مضيفا: "نشكر الدول التي ساهمت في الضغط على إسرائيل للإفراج عنه".
يذكر أن الأسير الفلسطيني أبو هواش أنهى، اليوم الثلاثاء، إضرابه عن الطعام، الذي استمر على مدى 141 يوما بعد التوصل لاتفاق مع السلطات الإسرائيلية يقضي بإنهاء اعتقاله الإداري في 26 فبراير/ شباط المقبل.
وعانى الأسير الفلسطيني أبو هواش من
وضع صحي حرج
بسبب الإضراب عن الطعام وتعرض لغيبوبة متقطعة إضافة إلى ضعف في حاسة البصر وصعوبة الكلام، كما واجه مشاكل في عضلة القلب وضمور في العضلات.
وتم اعتقال أبو هواش، من بلدة دورا جنوب غرب الخليل، منذ الـ 27 من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020.
وتم تحويله إلى
الاعتقال الإداري
لمدة 6 أشهر وهو متزوج وأب لخمسة أطفال.