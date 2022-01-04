الأردن... "النواب" يوافق على نقل اختصاص تأسيس الأحزاب إلى الهيئة المستقلة للانتخابات

ووافق المجلس اليوم الثلاثاء، على تعديل المادة 67 من الدستور الأردني، التي تحيل النظر في تأسيس الأحزاب إلى هيئة الانتخابات المستقلة، حسب موقع عمون الأردني.وحسب التعديل تلغى الفقرة الثانية من المادة 67 من الدستور وتحل محلها المادة الجديدة والتي تنص على إنشاء هيئة مستقلة بقانون، تقوم بإدارة "الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقا لأحكام القانون".كما أنه حسب النص يحق لمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة أي انتخابات أخرى أو الإشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات.وفي الجزء الثاني من المادة يأتي النص الخاص بتأسيس الأحزاب ويقول إن من شأن هذه الهيئة "النظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها وفقا لأحكام القانون".وافق على التعديل 104 نواب، ورفضه 10 نواب.
نقل مجلس النواب الأردني، مسألة النظر في تأسيس الأحزاب السياسية إلى الهيئة المستقلة للانتخابات.
ووافق المجلس اليوم الثلاثاء، على تعديل المادة 67 من الدستور الأردني، التي تحيل النظر في تأسيس الأحزاب إلى هيئة الانتخابات المستقلة، حسب موقع عمون الأردني.
وحسب التعديل تلغى الفقرة الثانية من المادة 67 من الدستور وتحل محلها المادة الجديدة والتي تنص على إنشاء هيئة مستقلة بقانون، تقوم بإدارة "الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقا لأحكام القانون".
كما أنه حسب النص يحق لمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة أي انتخابات أخرى أو الإشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات.
وفي الجزء الثاني من المادة يأتي النص الخاص بتأسيس الأحزاب ويقول إن من شأن هذه الهيئة "النظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها وفقا لأحكام القانون".