تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220104/الأسير-أبو-هواش-ينهي-إضرابه-عن-الطعام-بعد-موافقة-إسرائيل-على-إنهاء-اعتقاله-1054945099.html
الأسير أبو هواش ينهي إضرابه عن الطعام بعد موافقة إسرائيل على إنهاء اعتقاله
الأسير أبو هواش ينهي إضرابه عن الطعام بعد موافقة إسرائيل على إنهاء اعتقاله
أنهى الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش، اليوم الثلاثاء، إضرابه عن الطعام الذي دام 141 يوما، بعد التوصل لاتفاق مع السلطات الإسرائيلية على إنهاء اعتقاله الإداري في... 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T18:12+0000
2022-01-04T18:12+0000
العالم العربي
أسرى
فلسطين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101367/82/1013678274_0:136:5008:2953_1920x0_80_0_0_63ab2188f33c5b22dde191e9481f0ad9.jpg
رام الله، 4 يناير - سبوتنيك. وذكر جواد بولس، محامي أبو هواش، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن هناك تسوية مع السلطات الإسرائيلية تم بموجبها تعليق الأسير أبو هواش، إضرابه عن الطعام الذي استمر حوالي 141 يوما.وأكد بولس أن إسرائيل تعلن أن الاعتقال الإداري بحق الأسير هشام هواش ينتهي، في 26 من شهر/شباط المقبل ولا يتم تجديده.وأكد نادي الأسير الفلسطيني، أن اتفاقا جرى بشأن قضية المعتقل هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 141 يوما، وهذا الاتفاق يقضي بالإفراج عنه في السادس والعشرين من فبراير المقبل.وقال عماد أبو هواش، شقيق الأسير هشام، في تصريحات صحفية أن شقيقه ينتصر ويفك الإضراب عن الطعام، بعد قرار بالإفراج عنه في السادس والعشرين من شهر فبراير، مؤكدا أن إسرائيل كانت تعتزم تمديد اعتقال هشام لشهرين، والآن يلغى هذا القرار بعد انتصار هشام.وعانى الأسير الفلسطيني أبو هواش في الفترة الأخيرة من إضرابه عن الطعام من وضع صحي حرج للغاية، حيث تعرض لغيبوبة متقطعة، فيما عانى من ضعف في حاسة البصر وعدم القدرة على الكلام، إضافة إلى مشاكل في عضلة القلب وضمور في العضلات.ويذكر الأسير أبو هواش من بلدة دورا جنوب غرب الخليل، معتقل منذ الـ27 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020، وتم تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة شهور، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال.
https://arabic.sputniknews.com/20220104/مسيرات-دعم-للأسير-هشام-أبو-هواش-في-مناطق-مختلفة-من-فلسطين-1054941983.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101367/82/1013678274_446:0:4563:3088_1920x0_80_0_0_c832be5bb1533041e4de0d1076ad3fa5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أسرى, فلسطين

الأسير أبو هواش ينهي إضرابه عن الطعام بعد موافقة إسرائيل على إنهاء اعتقاله

18:12 GMT 04.01.2022
© AP Photo / Hatem Moussaأسير فلسطيني
أسير فلسطيني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© AP Photo / Hatem Moussa
تابعنا عبر
أنهى الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش، اليوم الثلاثاء، إضرابه عن الطعام الذي دام 141 يوما، بعد التوصل لاتفاق مع السلطات الإسرائيلية على إنهاء اعتقاله الإداري في 26 شباط/فبراير المقبل.
رام الله، 4 يناير - سبوتنيك. وذكر جواد بولس، محامي أبو هواش، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن هناك تسوية مع السلطات الإسرائيلية تم بموجبها تعليق الأسير أبو هواش، إضرابه عن الطعام الذي استمر حوالي 141 يوما.
فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
مسيرات دعم للأسير هشام أبو هواش في مناطق مختلفة من فلسطين
16:45 GMT
وأكد بولس أن إسرائيل تعلن أن الاعتقال الإداري بحق الأسير هشام هواش ينتهي، في 26 من شهر/شباط المقبل ولا يتم تجديده.
وأكد نادي الأسير الفلسطيني، أن اتفاقا جرى بشأن قضية المعتقل هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 141 يوما، وهذا الاتفاق يقضي بالإفراج عنه في السادس والعشرين من فبراير المقبل.
وقال عماد أبو هواش، شقيق الأسير هشام، في تصريحات صحفية أن شقيقه ينتصر ويفك الإضراب عن الطعام، بعد قرار بالإفراج عنه في السادس والعشرين من شهر فبراير، مؤكدا أن إسرائيل كانت تعتزم تمديد اعتقال هشام لشهرين، والآن يلغى هذا القرار بعد انتصار هشام.
وعانى الأسير الفلسطيني أبو هواش في الفترة الأخيرة من إضرابه عن الطعام من وضع صحي حرج للغاية، حيث تعرض لغيبوبة متقطعة، فيما عانى من ضعف في حاسة البصر وعدم القدرة على الكلام، إضافة إلى مشاكل في عضلة القلب وضمور في العضلات.
ويذكر الأسير أبو هواش من بلدة دورا جنوب غرب الخليل، معتقل منذ الـ27 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020، وتم تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة شهور، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
19:11 GMTإغلاق المعابر بـ"سبتة ومليلية" يكشف جمود المحادثات بين المغرب وإسبانيا
19:08 GMTوزير الطاقة الجزائري: "أوبك+" ترفع إنتاجها بـ400 ألف برميل يوميا في فبراير المقبل
18:51 GMTالسيسي ومحمد بن زايد يجريان مباحثات هاتفية
18:50 GMTتوقيف الإعلامي المصري توفيق عكاشة بمطار القاهرة
18:46 GMTفرنسا تحقق بالاشتباه بـ"عمل إرهابي" بعد انفجار سيارة شاركت في رالي دكار بالسعودية
18:31 GMTالأمم المتحدة تأمل أن تؤدي الاجتماعات المقبلة بين روسيا والناتو إلى خفض التوترات
18:31 GMTالتعاون الخليجي يبحث ضمان حركة الملاحة في المنطقة مع قائد الأسطول الخامس الأمريكي
18:28 GMTهل يعود المدنيون والعسكريون السودانيون للحوار بعد رحيل "حمدوك"؟
18:12 GMTالأسير أبو هواش ينهي إضرابه عن الطعام بعد موافقة إسرائيل على إنهاء اعتقاله
18:11 GMTالأرصاد المصرية تحذر من الشبورة الكثيفة خلال الـ 48 ساعة المقبلة
18:10 GMTضرس العقل... مجلة علمية تكشف أسباب تأخر ظهوره في الفم
18:08 GMTوكالة: التحالف بقيادة أمريكا يقصف مواقع إطلاق صواريخ في سوريا
18:00 GMTأطباء الرئيس البرازيلي: بولسونارو ليس بحاجة لعملية جراحية
17:59 GMTما هو "فلورونا" وأبرز أعراضه وما مدى خطورته... كل ما تريد معرفته عن المرض الجديد
17:50 GMT25 ألفا يسلمون أنفسهم للجيش السوري بينهم مئات المسلحين الموالين للجيش الأمريكي
17:31 GMTعشرات المهاجرين يلجؤون إلى منصة نفطية في البحر المتوسط
17:28 GMTفيديو نادر... رد فعل سليماني عندما تمنى خامنئي شفاعته يوم القيامة
17:26 GMTالعالم يخسر 5.5 مليار دولار في عام 2021 من جراء قطع الإنترنت
17:09 GMTأهالي قريتين سوريتين يزيحون الستار عن نصب تذكاري لقاسم سليماني.. صور
16:58 GMTموقع عبري يكشف نتائج مبدئية للتحقيق في سقوط مروحية إسرائيلية.. فيديو