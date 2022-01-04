https://arabic.sputniknews.com/20220104/الأسير-أبو-هواش-ينهي-إضرابه-عن-الطعام-بعد-موافقة-إسرائيل-على-إنهاء-اعتقاله-1054945099.html

الأسير أبو هواش ينهي إضرابه عن الطعام بعد موافقة إسرائيل على إنهاء اعتقاله

الأسير أبو هواش ينهي إضرابه عن الطعام بعد موافقة إسرائيل على إنهاء اعتقاله

أنهى الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش، اليوم الثلاثاء، إضرابه عن الطعام الذي دام 141 يوما، بعد التوصل لاتفاق مع السلطات الإسرائيلية على إنهاء اعتقاله الإداري في... 04.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-04T18:12+0000

2022-01-04T18:12+0000

2022-01-04T18:12+0000

العالم العربي

أسرى

فلسطين

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رام الله، 4 يناير - سبوتنيك. وذكر جواد بولس، محامي أبو هواش، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن هناك تسوية مع السلطات الإسرائيلية تم بموجبها تعليق الأسير أبو هواش، إضرابه عن الطعام الذي استمر حوالي 141 يوما.وأكد بولس أن إسرائيل تعلن أن الاعتقال الإداري بحق الأسير هشام هواش ينتهي، في 26 من شهر/شباط المقبل ولا يتم تجديده.وأكد نادي الأسير الفلسطيني، أن اتفاقا جرى بشأن قضية المعتقل هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 141 يوما، وهذا الاتفاق يقضي بالإفراج عنه في السادس والعشرين من فبراير المقبل.وقال عماد أبو هواش، شقيق الأسير هشام، في تصريحات صحفية أن شقيقه ينتصر ويفك الإضراب عن الطعام، بعد قرار بالإفراج عنه في السادس والعشرين من شهر فبراير، مؤكدا أن إسرائيل كانت تعتزم تمديد اعتقال هشام لشهرين، والآن يلغى هذا القرار بعد انتصار هشام.وعانى الأسير الفلسطيني أبو هواش في الفترة الأخيرة من إضرابه عن الطعام من وضع صحي حرج للغاية، حيث تعرض لغيبوبة متقطعة، فيما عانى من ضعف في حاسة البصر وعدم القدرة على الكلام، إضافة إلى مشاكل في عضلة القلب وضمور في العضلات.ويذكر الأسير أبو هواش من بلدة دورا جنوب غرب الخليل، معتقل منذ الـ27 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020، وتم تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة شهور، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال.

https://arabic.sputniknews.com/20220104/مسيرات-دعم-للأسير-هشام-أبو-هواش-في-مناطق-مختلفة-من-فلسطين-1054941983.html

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