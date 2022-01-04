https://arabic.sputniknews.com/20220104/الأمين-العام-لـالجهاد-الإسلامي-يكشف-دور-سليماني-في-استهداف-تل-أبيب-1054937959.html

الأمين العام لـ"الجهاد الإسلامي" يكشف دور سليماني في استهداف تل أبيب

الأمين العام لـ"الجهاد الإسلامي" يكشف دور سليماني في استهداف تل أبيب

قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، اليوم الثلاثاء، إن الصواريخ التي ضربت تل أبيب لأول مرة بأياد فلسطينية، كانت بإشراف القائد السابق لفيلق... 04.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-04T15:32+0000

2022-01-04T15:32+0000

2022-01-04T15:32+0000

العالم العربي

القدس

قاسم سليماني

فلسطين

إيران

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وأفادت وكالة سما، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات النخالة جاءت خلال الاحتفال الذي عقد في العاصمة الإيرانية، طهران، إحياء للذكرى الثانية لمقتل الجنرال قاسم سليماني.وذكر النخالة أن سليماني كان على رأس مجاهدي فلسطين مدافعا عن القدس وعن فلسطين وشعبها، موجها حديثه إلى إسرائيل، قائلا: "لن تسقط أمة ترفع الآذان وتقرأ القرآن، ولن تسقط أمة الشهادة هي أسمى أماني أبنائها"، مضيفا: "سنهزمكم وسننتصر عليكم بإذن الله تعالى".وشدد زياد النخالة على أن دم قاسم سليماني سُفك، بدعوى أنه كان عقبة أمام المشروعين، الأمريكي والإسرائيلي، واصفا إياه بـ"سيد شهداء المقاومة، وهو شهيد القدس وشهيد فلسطين".وفي 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهما المطار في بغداد.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 يناير 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.وبعدها بأيام وتحديدا في 8 يناير، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي انتقاما لمقتل سليماني، لم يسفر عن وقوع ضحايا من العسكريين الأمريكيين.

https://arabic.sputniknews.com/20220102/حزب-الله-يكشف-سرا-عن-سليماني-1054844370.html

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العالم العربي, القدس, قاسم سليماني, فلسطين, إيران