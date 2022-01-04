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https://arabic.sputniknews.com/20220104/الأمين-العام-لـالجهاد-الإسلامي-يكشف-دور-سليماني-في-استهداف-تل-أبيب-1054937959.html
الأمين العام لـ"الجهاد الإسلامي" يكشف دور سليماني في استهداف تل أبيب
الأمين العام لـ"الجهاد الإسلامي" يكشف دور سليماني في استهداف تل أبيب
قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، اليوم الثلاثاء، إن الصواريخ التي ضربت تل أبيب لأول مرة بأياد فلسطينية، كانت بإشراف القائد السابق لفيلق... 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T15:32+0000
2022-01-04T15:32+0000
العالم العربي
القدس
قاسم سليماني
فلسطين
إيران
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وأفادت وكالة سما، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات النخالة جاءت خلال الاحتفال الذي عقد في العاصمة الإيرانية، طهران، إحياء للذكرى الثانية لمقتل الجنرال قاسم سليماني.وذكر النخالة أن سليماني كان على رأس مجاهدي فلسطين مدافعا عن القدس وعن فلسطين وشعبها، موجها حديثه إلى إسرائيل، قائلا: "لن تسقط أمة ترفع الآذان وتقرأ القرآن، ولن تسقط أمة الشهادة هي أسمى أماني أبنائها"، مضيفا: "سنهزمكم وسننتصر عليكم بإذن الله تعالى".وشدد زياد النخالة على أن دم قاسم سليماني سُفك، بدعوى أنه كان عقبة أمام المشروعين، الأمريكي والإسرائيلي، واصفا إياه بـ"سيد شهداء المقاومة، وهو شهيد القدس وشهيد فلسطين".وفي 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهما المطار في بغداد.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 يناير 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.وبعدها بأيام وتحديدا في 8 يناير، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي انتقاما لمقتل سليماني، لم يسفر عن وقوع ضحايا من العسكريين الأمريكيين.
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العالم العربي, القدس, قاسم سليماني, فلسطين, إيران

الأمين العام لـ"الجهاد الإسلامي" يكشف دور سليماني في استهداف تل أبيب

15:32 GMT 04.01.2022
© AFP 2021 / ANWAR AMROالأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" زياد النخالة، بيروت، لبنان 3 سبتمبر 2020
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، بيروت، لبنان 3 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© AFP 2021 / ANWAR AMRO
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قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، اليوم الثلاثاء، إن الصواريخ التي ضربت تل أبيب لأول مرة بأياد فلسطينية، كانت بإشراف القائد السابق لفيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، شخصيا.
وأفادت وكالة سما، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات النخالة جاءت خلال الاحتفال الذي عقد في العاصمة الإيرانية، طهران، إحياء للذكرى الثانية لمقتل الجنرال قاسم سليماني.
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وذكر النخالة أن سليماني كان على رأس مجاهدي فلسطين مدافعا عن القدس وعن فلسطين وشعبها، موجها حديثه إلى إسرائيل، قائلا: "لن تسقط أمة ترفع الآذان وتقرأ القرآن، ولن تسقط أمة الشهادة هي أسمى أماني أبنائها"، مضيفا: "سنهزمكم وسننتصر عليكم بإذن الله تعالى".
وشدد زياد النخالة على أن دم قاسم سليماني سُفك، بدعوى أنه كان عقبة أمام المشروعين، الأمريكي والإسرائيلي، واصفا إياه بـ"سيد شهداء المقاومة، وهو شهيد القدس وشهيد فلسطين".
وفي 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهما المطار في بغداد.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 يناير 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.
وبعدها بأيام وتحديدا في 8 يناير، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي انتقاما لمقتل سليماني، لم يسفر عن وقوع ضحايا من العسكريين الأمريكيين.
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