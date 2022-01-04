الاتحاد الأوروبي يعرب عن أسفه لقرار حمدوك الاستقالة من منصبه

أمستردام- سبوتنيك. وقالت الناطقة الرسمية باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، نبيلة ماسارلي، خلال إحاطة إعلامية، اليوم الثلاثاء، إن "الاتحاد الأوروبي تابع عن كثب قرار استقالة رئيس َوزراء السودان عبد الله حمدوك".وأوضحت ماسارلي أن الاتحاد يعرب عن أسفه لهذا القرار، مشيرة إلى أن "حمدوك كان له دور هام".وأكد حمدوك في خطاب استقالته، أن الاتفاق الذي وقعه مع البرهان بعد إجراءات 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، كان محاولة لحقن الدماء وجلب الأطراف إلى طاولة لحوار.هذا وخرجت خلال الفترة الماضية، مظاهرات عدة في أنحاء السودان، دعا إليها تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى، احتجاجا على قرارات البرهان بحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وكذلك الاتفاق السياسي الموقع مؤخرا بين حمدوك والبرهان.
أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه لقرار استقالة رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك من منصبه، مؤكدا أنه لعب دورا مهما.
أمستردام- سبوتنيك. وقالت الناطقة الرسمية باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، نبيلة ماسارلي، خلال إحاطة إعلامية، اليوم الثلاثاء، إن "الاتحاد الأوروبي تابع عن كثب قرار استقالة رئيس َوزراء السودان عبد الله حمدوك".
وأوضحت ماسارلي أن الاتحاد يعرب عن أسفه لهذا القرار، مشيرة إلى أن "حمدوك كان له دور هام".
وأعلن حمدوك في 2 كانون الثاني/يناير الجاري، استقالته رسميا من منصبه، على وقع الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي بينه ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان.
وأكد حمدوك في خطاب استقالته، أن الاتفاق الذي وقعه مع البرهان بعد إجراءات 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، كان محاولة لحقن الدماء وجلب الأطراف إلى طاولة لحوار.
هذا وخرجت خلال الفترة الماضية، مظاهرات عدة في أنحاء السودان، دعا إليها تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى، احتجاجا على قرارات البرهان بحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وكذلك الاتفاق السياسي الموقع مؤخرا بين حمدوك والبرهان.