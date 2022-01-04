تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220104/الاتحاد-الأوروبي-يعرب-عن-أسفه-لقرار-حمدوك-الاستقالة-من-منصبه-1054936453.html
الاتحاد الأوروبي يعرب عن أسفه لقرار حمدوك الاستقالة من منصبه
الاتحاد الأوروبي يعرب عن أسفه لقرار حمدوك الاستقالة من منصبه
أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه لقرار استقالة رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك من منصبه، مؤكدا أنه لعب دورا مهما. 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T15:23+0000
2022-01-04T15:23+0000
أخبار السودان اليوم
السودان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/15/1050764842_0:38:3067:1763_1920x0_80_0_0_242e248717bd70e4990314d1ff86be17.jpg
أمستردام- سبوتنيك. وقالت الناطقة الرسمية باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، نبيلة ماسارلي، خلال إحاطة إعلامية، اليوم الثلاثاء، إن "الاتحاد الأوروبي تابع عن كثب قرار استقالة رئيس َوزراء السودان عبد الله حمدوك".وأوضحت ماسارلي أن الاتحاد يعرب عن أسفه لهذا القرار، مشيرة إلى أن "حمدوك كان له دور هام".وأكد حمدوك في خطاب استقالته، أن الاتفاق الذي وقعه مع البرهان بعد إجراءات 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، كان محاولة لحقن الدماء وجلب الأطراف إلى طاولة لحوار.هذا وخرجت خلال الفترة الماضية، مظاهرات عدة في أنحاء السودان، دعا إليها تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى، احتجاجا على قرارات البرهان بحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وكذلك الاتفاق السياسي الموقع مؤخرا بين حمدوك والبرهان.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/15/1050764842_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_390fd02df08fa5a7159d6f083fe0ef3c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, السودان

الاتحاد الأوروبي يعرب عن أسفه لقرار حمدوك الاستقالة من منصبه

15:23 GMT 04.01.2022
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAHرئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك
رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
تابعنا عبر
أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه لقرار استقالة رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك من منصبه، مؤكدا أنه لعب دورا مهما.
أمستردام- سبوتنيك. وقالت الناطقة الرسمية باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، نبيلة ماسارلي، خلال إحاطة إعلامية، اليوم الثلاثاء، إن "الاتحاد الأوروبي تابع عن كثب قرار استقالة رئيس َوزراء السودان عبد الله حمدوك".
وأوضحت ماسارلي أن الاتحاد يعرب عن أسفه لهذا القرار، مشيرة إلى أن "حمدوك كان له دور هام".
وأعلن حمدوك في 2 كانون الثاني/يناير الجاري، استقالته رسميا من منصبه، على وقع الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي بينه ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان.
وأكد حمدوك في خطاب استقالته، أن الاتفاق الذي وقعه مع البرهان بعد إجراءات 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، كان محاولة لحقن الدماء وجلب الأطراف إلى طاولة لحوار.
هذا وخرجت خلال الفترة الماضية، مظاهرات عدة في أنحاء السودان، دعا إليها تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى، احتجاجا على قرارات البرهان بحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وكذلك الاتفاق السياسي الموقع مؤخرا بين حمدوك والبرهان.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
16:09 GMTالمغرب يعلن إنهاء مهام سفيريه لدى الجزائر وإيران
16:08 GMTصواريخ "سام 7" الفلسطينية تثير خلافا داخل إسرائيل
16:02 GMTإصابة شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات جنوبي الخليل
15:57 GMTشريحة تحت الجلد لإثبات تلقي لقاح كورونا... مخاوف من استخدامها في التجسس
15:57 GMTمصرع 8 أشخاص جراء فيضانات جنوبي إيران... فيديو
15:52 GMTقرش "الوحش ماكو" يخرج من معركة بلا أنف لكن سلاحه جاهز... فيديو
15:49 GMTالتحالف العربي يعلن مقتل 240 مسلحا من "أنصار الله" في يوم واحد
15:49 GMTانتخابات الرئاسة الإيطالية في 24 يناير.. فمن هو المرشح الأوفر حظا؟
15:43 GMT"أمر مهول"... وزير الصحة الفرنسي يتوقع تسجيل حصيلة قياسية جديدة لإصابات كورونا اليومية
15:42 GMTمضيف طيران مخضرم يعمل في خطوط طيران أمريكية بهوية مزورة لمدة 23 عاما
15:39 GMTفيديو مخيف لظاهرة نادرة الحدوث في السعودية.. والأرصاد تصدر توضيحا
15:33 GMTالبرهان والمبعوث الأممي يؤكدان ضرورة الإسراع بتعيين رئيس وزراء جديد خلفا لحمدوك
15:32 GMTالأمين العام لـ"الجهاد الإسلامي" يكشف دور سليماني في استهداف تل أبيب
15:29 GMTالسعودية قلقة من تجاوزات إيران وتؤكد وقوفها ضد "السلاح النووي"
15:28 GMTهل تتضخم الأرض أم تتقلص ومتى تفقد غلافها الجوي... عالم بارز يقدم معلومات مثيرة... صور وفيديو
15:25 GMTبايدن: أمريكا تحقق أسرع معدل نمو اقتصادي في 40 عاما
15:23 GMTالاتحاد الأوروبي يعرب عن أسفه لقرار حمدوك الاستقالة من منصبه
15:22 GMTالسعودية تصدر قرارا جديدا بشأن الحج والعمرة بعد ارتفاع إصابات كورونا
15:11 GMTإصابة ملك وملكة السويد بكورونا
15:06 GMTمصر.. الخميس إجازة بأجر للعاملين في القطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد