https://arabic.sputniknews.com/20220104/التحالف-العربي-تنفيذ-ضربات-جوية-بصنعاء-استجابة-لتهديد-إطلاق-الطائرات-المسيرة-1054953305.html

التحالف العربي: تنفيذ ضربات جوية بصنعاء استجابة لتهديد إطلاق الطائرات المسيرة

التحالف العربي: تنفيذ ضربات جوية بصنعاء استجابة لتهديد إطلاق الطائرات المسيرة

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الثلاثاء، بدء تنفيذ ضربات جوية بالعاصمة اليمنية صنعاء استجابة لتهديد إطلاق الطائرات المسيّرة, 04.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-04T22:38+0000

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2022-01-04T22:38+0000

اليمن

التحالف العربي

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وقال بيان للتحالف: "بدء تنفيذ ضربات جوية في صنعاء استجابة لتهديد إطلاق الطائرات المسيرة"، مطالبا المدنيين "عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة"، بحسب التلفزيون السعودي.ويساند التحالف العربي بقيادة السعودية، بعمليات جوية مكثفة، الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، في معاركه ضد جماعة أنصار الله لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014 بينها العاصمة صنعاء، ومؤخرا مناطق من محافظتي شبوة ومأرب الغنيتين بالنفط.في المقابل، ينفذ الحوثيون، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.

https://arabic.sputniknews.com/20220104/التحالف-العربي-يعلن-مقتل-240-مسلحا-من-أنصار-الله-في-يوم-واحد-1054938738.html

اليمن

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اليمن, التحالف العربي