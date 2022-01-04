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التحالف العربي: تنفيذ ضربات جوية بصنعاء استجابة لتهديد إطلاق الطائرات المسيرة
التحالف العربي: تنفيذ ضربات جوية بصنعاء استجابة لتهديد إطلاق الطائرات المسيرة
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الثلاثاء، بدء تنفيذ ضربات جوية بالعاصمة اليمنية صنعاء استجابة لتهديد إطلاق الطائرات المسيّرة, 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T22:38+0000
2022-01-04T22:38+0000
اليمن
التحالف العربي
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وقال بيان للتحالف: "بدء تنفيذ ضربات جوية في صنعاء استجابة لتهديد إطلاق الطائرات المسيرة"، مطالبا المدنيين "عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة"، بحسب التلفزيون السعودي.ويساند التحالف العربي بقيادة السعودية، بعمليات جوية مكثفة، الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، في معاركه ضد جماعة أنصار الله لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014 بينها العاصمة صنعاء، ومؤخرا مناطق من محافظتي شبوة ومأرب الغنيتين بالنفط.في المقابل، ينفذ الحوثيون، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
https://arabic.sputniknews.com/20220104/التحالف-العربي-يعلن-مقتل-240-مسلحا-من-أنصار-الله-في-يوم-واحد-1054938738.html
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اليمن, التحالف العربي

التحالف العربي: تنفيذ ضربات جوية بصنعاء استجابة لتهديد إطلاق الطائرات المسيرة

22:38 GMT 04.01.2022
© AFP 2021 / HOطيار تابع للقوات الجوية الإماراتية المشاركة في عاصفة الحزم ضمن التحالف العربي للحرب في اليمن
طيار تابع للقوات الجوية الإماراتية المشاركة في عاصفة الحزم ضمن التحالف العربي للحرب في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© AFP 2021 / HO
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الثلاثاء، بدء تنفيذ ضربات جوية بالعاصمة اليمنية صنعاء استجابة لتهديد إطلاق الطائرات المسيّرة,
وقال بيان للتحالف: "بدء تنفيذ ضربات جوية في صنعاء استجابة لتهديد إطلاق الطائرات المسيرة"، مطالبا المدنيين "عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة"، بحسب التلفزيون السعودي.
القوات اليمنية، مأرب، اليمن 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
التحالف العربي يعلن مقتل 240 مسلحا من "أنصار الله" في يوم واحد
15:49 GMT
ويساند التحالف العربي بقيادة السعودية، بعمليات جوية مكثفة، الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، في معاركه ضد جماعة أنصار الله لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014 بينها العاصمة صنعاء، ومؤخرا مناطق من محافظتي شبوة ومأرب الغنيتين بالنفط.

في المقابل، ينفذ الحوثيون، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.

وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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